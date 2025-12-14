Sieks, kad krizės atveju 75 proc. sveikatos įstaigų galėtų veikti savarankiškai

Be to, numatoma siekti modernizuoti strategiškai svarbių stacionarinių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą.
Bendradarbiaujant su savivaldybėmis bei Vidaus reikalų ministerija (VRM) įgyvendinti šią nuostatą iki kadencijos pabaigos įsipareigojo Sveikatos apsaugos ministerija (SAM).
Per likusią kadenciją SAM su savivaldybėmis taip pat planuoja parengti bei tobulinti sveikatos priežiūros specialistų kompetencijas ekstremaliųjų situacijų bei krizių valdyme.
Vyriausybė iki kadencijos pabaigos taip pat žada užtikrinti, kad 75 proc. nustatytų specialistų pagerintų savo kvalifikaciją, o bent 28 aukštos kvalifikacijos medikai galėtų organizuoti ir teikti medicinos paslaugas ekstremaliųjų situacijų ir krizių sąlygomis.
Tuo metu iki kitų metų pirmojo ketvirčio SAM su savivaldybėmis turės paruošti bei patvirtinti gaires, kaip evakuoti sveikatos sektoriaus darbuotojus, pacientus ir medicinos įrangą mobilizacijos metu.
Taip pat iki kadencijos pabaigos ministerija žada pasiekti, kad per 5 tūkst. visuomenės ir asmens sveikatos specialistų pagilintų žinias apie grėsmių valdymą, infekcinių ligų kontrolę, visuomenės sveikatos saugą, prevenciją bei kitas svarbias sveikatos sritis.
Tiesa, ekstremalių bei krizių situacijų metu Vyriausybė žada įsipareigoti, kad ne tik sveikatos priežiūros darbuotojai, bet ir gyventojai plėstų žinias.
Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane SAM sieks, kad iki 2028 m. trečiojo ketvirčio bent 14 tūkst. gyventojų sustiprintų pirmosios pagalbos įgūdžius.
ELTA primena, kad I. Ruginienės vedama Vyriausybė darbą oficialiai pradėjo rugsėjo 25 d. Šią savaitę Ministrų kabinetas patvirtino Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą.
