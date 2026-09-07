Šio vitamino galima padauginti net to nežinant: pasekmės gali būti rimtos

Nors vitaminas B6 organizmui būtinas, per didelės jo dozės gali pažeisti nervus ir sukelti tirpimą, dilgčiojimą ar skausmą.
Didžiausia rizika – papildai ir energiniai gėrimai
Daugumai suaugusiųjų per parą pakanka maždaug 1,3–1,7 mg vitamino B6. Jis svarbus medžiagų apykaitai ir normaliai nervų sistemos veiklai.
Nedidelis rekomenduojamos normos viršijimas paprastai nepakenkia, o vien iš maisto toksinį kiekį gauti labai sunku.
MedStar Georgetown universiteto ligoninės medicinos toksikologė dr. Kelly Krisna Johnson-Arbor aiškino, kad apsinuodijimas vitaminu B6 dažniausiai siejamas su ilgą laiką vartojamomis labai didelėmis dozėmis – maždaug 20 kartų viršijančiomis rekomenduojamą paros kiekį.
Problema ta, kad kai kuriuose maisto papilduose vitamino B6 gali būti itin daug. Atskiruose preparatuose jo kiekis gali siekti iki 100 mg, o kai kuriuose energiniuose gėrimuose – iki 40 mg vienoje porcijoje.
Tokie produktai dažnai reklamuojami kaip padedantys palaikyti energiją ar nervų sistemos veiklą.
Gali pažeisti nervų ląsteles
Didelės vitamino B6 dozės gali sukelti tirpimą, dilgčiojimo ar „adatėlių“ pojūtį, taip pat kojų skausmą.
Kai kuriais atvejais simptomai gali tapti tokie ryškūs, kad žmogui pasidaro sunkiau vaikščioti.
„Iš esmės jis tampa toksiškas nervų ląstelėms“, – aiškino dr. K. K. Johnson-Arbor.
Vis dėlto specialistė pabrėžia, kad tokie simptomai gali atsirasti dėl daugiau nei šimto skirtingų priežasčių, todėl vien jų nepakanka vitamino B6 pertekliui nustatyti.
Jei žmogus jaučia tirpimą, dilgčiojimą ar kitus neurologinius simptomus ir vartoja vitamino B6 papildus, apie tai svarbu pasakyti gydytojui. Pasak toksikologės, medikai ne visada iš karto pagalvoja, kad simptomų priežastis gali būti per didelė šio vitamino dozė.
Nutraukus papildus simptomai gali išlikti
Pagrindinis gydymas nustačius vitamino B6 perteklių – nustoti vartoti dideles jo dozes turinčius papildus.
Tačiau simptomai ne visada išnyksta iš karto.
„Yra daug atvejų, kai nustojus vartoti dideles vitamino B6 dozes simptomai pamažu pagerėja. Tačiau pasitaiko ir vadinamasis „coasting“ reiškinys, kai žmogus papildus jau nutraukia, bet simptomai dar kelias savaites stiprėja ir tik tuomet pradeda silpnėti“, – sakė dr. K. K. Johnson-Arbor.
Daugumai papildų nereikia
Dauguma žmonių pakankamai vitamino B6 gali gauti su subalansuota mityba, todėl papildomas jo vartojimas dažniausiai nėra būtinas.
Šio vitamino yra riešutuose, avinžirniuose, žuvyje, vitaminais papildytuose pusryčių dribsniuose ir kituose maisto produktuose.
Jeigu žmogus vartoja multivitaminus ar atskirą vitamino B6 preparatą, specialistai pataria patikrinti etiketę ir įvertinti bendrą per parą gaunamą šio vitamino kiekį. Tai ypač svarbu tuomet, jei kartu vartojami ir energiniai gėrimai.
Mičigano valstijos universiteto farmakologijos ir toksikologijos docentė Jamie Alan teigė, kad vartojant įprastus vitamino B6 kiekius rimtų problemų tikėtis nereikėtų, nors kai kuriems žmonėms gali pasireikšti virškinamojo trakto sudirginimas.
„Jei jaučiate neurologinius simptomus, kreipkitės į gydytoją ir išsiaiškinkite, ar jų negali sukelti vitamino B6 perteklius“, – sakė specialistė.
Ji taip pat pabrėžė, kad apsinuodijimas šiuo vitaminu yra labai retas, todėl būtina ieškoti ir kitų galimų simptomų priežasčių.
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