Šios gėlės atima energiją ir sveikatą: jų nereikėtų neštis į namus

Gėlės tradiciškai siejamos su grožiu, jaukumu ir teigiama energija namuose. Tačiau ne visi augalai yra vienodai saugūs gyvenamosioms patalpoms. Kai kurie gali paveikti savijautą, sukelti alergines reakcijas ar net turėti toksiškų medžiagų. Štai kodėl svarbu žinoti, kurias gėles geriausia palikti už namų ribų, net jei jos atrodo patraukliai.
Kokių gėlių reikėtų vengti laikyti namuose?
1. Pakalnutės yra patrauklios savo subtilia išvaizda ir stipriu aromatu, tačiau jose yra toksiškų medžiagų. Net vanduo, kuriame šios gėlės stovėjo, gali būti pavojingas. Patalpose jų kvapas kartais gali sukelti galvos skausmą ar svaigulį, ypač jautriems asmenims.
2. Lelijos pasižymi intensyviu aromatu, kuris mažose patalpose gali sukelti diskomfortą. Kai kurie žmonės skundžiasi galvos skausmais, nuovargiu ar alerginėmis reakcijomis po ilgesnio buvimo šalia šių gėlių. Būkite ypač atsargūs, jei namuose turite vaikų ar augintinių.
3. Diefenbachija. Šis populiarus dekoratyvinis augalas turi medžiagų, kurios gali dirginti odą ir gleivines. Atsitiktinio kontakto ar sulčių patekimo ant odos atveju galimos nemalonios reakcijos. Todėl jo nerekomenduojama laikyti lengvai pasiekiamoje vietoje, ypač ten, kur yra vaikų.
4. Oleandras atrodo labai įspūdingai, tačiau visos šio augalo dalys yra nuodingos. Net ir nedidelis sąlytis gali sukelti nepageidaujamų pasekmių. Namų sąlygomis toks augalas reikalauja ypatingo atsargumo, todėl jo geriau nenešti į gyvenamąsias patalpas.
