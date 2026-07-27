Šis sprendimas gali likti tik popieriuje

Nutikus nelaimei ir konstatavus žmogaus smegenų mirtį, viena pirmųjų gydytojų užduočių, kuri tenka gydytojams – pasikalbėti su artimaisiais, ar miręs asmuo galėtų tapti donoru.
„Pačiam gydytojui sunku visa tai aprėpti. Žinoma, artimiesiems tai labai skaudi žinia, o priimti sprendimą už artimąjį – aukoti jo organus ar ne – taip pat labai sunku“, – kalbėjo gydytojas anesteziologas-reanimatologas docentas Mindaugas Šerpytis.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Sprendimą dažnai gali palengvinti turima donoro kortelė. Kiekvienas Lietuvos pilietis nuo 18 metų gali užpildyti prašymą ir gauti donoro kortelę, taip išreikšdamas savo valią.
Gyventojai mano, kad tai protingas sprendimas, nors donoro korteles turi ne visi.
„Donoryste visada tikėjau ir žinau, kad tai labai reikalingas dalykas“, – sakė vyras.
„Man atrodo, tai labai svarbus dalykas“, – teigė moteris.
„Jeigu žmogus turi ir gali duoti, kodėl gi ne? Gyvename tokiais laikais, kai negalime švaistyti. Jeigu yra galimybė, reikia duoti“, – svarstė vyras.
Tačiau donoro kortelė suveikia ne visada. Pasirodo, kad mirus žmogui, net jeigu jis turi donoro kortelę, artimieji gali su jo sprendimu nesutikti.
„Pas mus ir suaugę žmonės nori primesti savo valią ir ne visada paklūsta manajai. Kaip jau minėjau, testamentą irgi parašome, bet sugalvojame jį apskųsti“, – aiškino Nacionalinio transplantacijos biuro vadovė Audronė Būziuvienė.
Nors tokių atvejų Lietuvoje nėra daug, jų pasitaiko.
„Yra buvę tik 10 atvejų, kai konstatavome smegenų mirtį ir žmogus turėjo donoro kortelę. Aštuoniais atvejais artimieji sakė žinoję apie žmogaus norą ir gerbiantys jo valią. Dviem atvejais artimieji teigė nieko nežinoję ir nesutinkantys. Jie manė, kad mes tai sufabrikavome, sugalvojome ir padarėme“, – pasakojo A. Būziuvienė.
Transplantacijos biuro teigimu, teisiškai paskutinis žodis priklauso artimiesiems. Taip elgiamasi etiniais sumetimais, siekiant išvengti konfliktų sunkią akimirką. Todėl norintys tapti donorais raginami pirmiausia pasikalbėti su artimaisiais, mat šie ne visada žino apie tokį žmogaus norą.
„Visada sakome, kad jeigu pasirašiau sutikimą gauti donoro kortelę, turiu rasti momentą apie tai informuoti artimuosius ir su jais pasikalbėti. Tuomet jiems nebūtų didelio šoko dėl tokio mano sprendimo“, – pabrėžė A. Būziuvienė.
Šiuo metu donoro korteles Lietuvoje turi daugiau nei 50 tūkst. gyventojų. Medikai atkreipia dėmesį, kad tai itin mažas skaičius.
Konstatavus smegenų mirtį, kai žmogus donoro kortelės neturi, maždaug 30 proc. atvejų artimieji apskritai atsisako paaukoti jo organus. Nors medikai stengiasi šviesti visuomenę, vis dar vyrauja daug mitų ir žmogiškų baimių.
„Jeigu žmonės tikintys, jiems kyla klausimas, kaip į tai reaguos Bažnyčia. Mes pasakome, kad Bažnyčia labai palaiko šią idėją ir tokį veiksmą. Tai pati geriausia ir didžiausia dovana, kurią žmogus gali padaryti išeidamas iš gyvenimo“, – aiškino M. Šerpytis.
Prieš ketverius metus Lietuvoje buvo svarstoma priimti įstatymą, pagal kurį visi gyventojai automatiškai taptų donorais, o nenorintieji jais būti turėtų pateikti prašymą. Tačiau toks sprendimas taip ir nebuvo priimtas. Transplantacijos biuro atstovai mano, kad tam įtakos turėjo nepasitikėjimas medicina.
„Kilo didelis artimųjų pasipriešinimas, išsibalansavo ir gydytojai. Bet kuriuo atveju, jeigu sugalvotume pamažu pereiti prie kito modelio, tam turėtume ruoštis daug metų. Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje, Anglijoje, su visuomene ir profesionalais buvo dirbama 10 metų, kol toks modelis buvo įvestas“, – pasakojo A. Būziuvienė.
Medikai mano, kad abu modeliai yra priimtini, tačiau svarbiausia šviesti gyventojus.
Advokatai sako, kad Lietuvos įstatymai nėra pakankamai aiškūs ir reikėtų nustatyti konkrečias ribas. Jeigu žmogus išreiškia norą tapti donoru, šio sprendimo neturėtų būti galima nepaisyti.
„Vis dėlto Lietuvoje dar turime daug neaiškumų. Jeigu jų išliks, manome, kad ginčų tikrai atsiras“, – teigė advokatų kontoros „Ellex Valiūnas“ advokatė Andra Lapė.
Ji pateikė ir kaimyninių šalių pavyzdžių, kuriose donoro valia yra aiškiai apibrėžta.
„Jeigu žmogus yra išreiškęs savo valią, Nyderlanduose ir kitose Europos šalyse taikomas aktyvaus pasirinkimo modelis, kai artimieji šio sprendimo jau nebegali ginčyti“, – aiškino A. Lapė.
Šiuo metu Lietuvoje donorų laukia apie 700 sunkiai sergančių pacientų.
Naujausi komentarai