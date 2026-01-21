 Siūlo supaprastinti pirmųjų ligos dienų pateisinimo tvarką

Siūlo supaprastinti pirmųjų ligos dienų pateisinimo tvarką

2026-01-21 13:23
ELTOS inf.

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) siūlo, kad darbuotojai galėtų pirmąsias dvi ligos dienas neatvykti į darbą be šeimos gydytojo išduoto nedarbingumo pažymėjimo. Tokiu atveju darbdavys pats galėtų nuspręsti, ar leisti darbuotojui praleisti šias dienas, ir apie tai pranešti „Sodrai“.

Siūlo supaprastinti pirmųjų ligos dienų pateisinimo tvarką
Siūlo supaprastinti pirmųjų ligos dienų pateisinimo tvarką / Asociatyvi Freepik.com nuotr.

Ministerija tvirtina, kad tai padėtų sumažinti perteklinį gyventojų lankymąsi pas šeimos gydytojus peršalus, turint kvėpavimo takų infekcijų ar trumpalaikių virškinimo sutrikimų.

„Šiandien žmogus, net ir sirgdamas vieną ar dvi dienas, yra priverstas kreiptis į gydytoją vien tam, kad gautų nedarbingumo pažymėjimą. Tai apkrauna pirminės sveikatos priežiūros grandį, didina eiles ir atima laiką iš pacientų, kuriems gydytojo pagalba iš tiesų būtina“, – pranešime cituojama sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.

Darbdaviui nesutikus suteikti tokių dienų ar ligai užsitęsus ilgiau nei dvi dienas, darbuotojas turėtų kreiptis į gydymo įstaigą, kaip ir iki šiol.

Ministerijos duomenimis, 2024 metais dėl ligos vienai ar dviem dienoms buvo išduota beveik 93 tūkst. nedarbingumo pažymėjimų. 

Šiame straipsnyje:
sodra
liga
darbuotojai
darbdavys

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų