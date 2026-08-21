Siuntimų tvarka pasikeitė: ką svarbu žinoti?

Šeimos gydytojas gydo daug sveikatos sutrikimų
Sveikatos priežiūra dažniausiai prasideda nuo šeimos gydytojo – į jį pirmiausia kreipiamės blogai pasijutę sutrikus sveikatai. Šeimos gydytojas įvertina paciento būklę, išklauso nusiskundimus, skiria reikalingus tyrimus, nustato diagnozę ir taiko gydymą. Jis gali diagnozuoti ir gydyti didžiąją dalį dažniausių ligų bei sveikatos sutrikimų, todėl gydytojo specialisto konsultacijos reikia ne visada.
„Pacientas junta simptomus, o šeimos gydytojas vertina visumą – ligos istoriją, tyrimų rezultatus, rizikos veiksnius ir bendrą sveikatos būklę. Iš to jis sprendžia, ar gydytojo specialisto konsultacija yra mediciniškai reikalinga ir koks specialistas galėtų padėti“, – sako šeimos gydytoja, Lietuvos šeimos gydytojų profesinės sąjungos pirmininkė Alma Astafjeva.
Siuntimas išrašomas tik tuomet, kai šeimos gydytojas, įvertinęs paciento būklę, nustato medicinines indikacijas specialisto konsultacijai. Jei sveikatos sutrikimą ar ligą diagnozuoti ir gydyti gali šeimos gydytojas ir jo komanda, gydytojo specialisto pagalbos neprireikia.
Pavyzdžiui, galvos skausmai nebūtinai rodo neurologinę ligą – neretai jie susiję su kraujospūdžio svyravimais, stresu ar kitais veiksniais, kuriuos gali gydyti šeimos gydytojas. Nugaros ar sąnarių skausmų atvejais dažnai pirmiausia taikomas konservatyvus gydymas – vaistai, fizinio aktyvumo koregavimas, kineziterapija ar kitos priemonės. Jei tokio gydymo nepakanka arba reikia išsamesnio ištyrimo, šeimos gydytojas siunčia pas gydytoją specialistą.
Gydytojas specialistas gali siųsti pas kitą specialistą
Tam tikrais atvejais siuntimą gali išduoti ir gydytojas specialistas, kai gydymo metu paaiškėja, kad reikalinga kitos srities specialisto konsultacija arba specializuotas tyrimas.
Pavyzdžiui, jei gydant širdies ritmo sutrikimus kardiologui kyla įtarimų, kad jų priežastis gali būti susijusi su hormonų sistemos sutrikimais, jis gali siųsti pacientą pas endokrinologą. Jei ortopedas traumatologas įtaria, kad sąnarių skausmus sukelia uždegiminė liga, pacientas gali būti siunčiamas konsultuotis pas reumatologą.
Tokiais atvejais pacientui nereikia papildomai kreiptis į šeimos gydytoją vien dėl siuntimo – jis gali tiesiogiai registruotis pas siuntime nurodytą specialistą.
Daugiau galimybių išduoti siuntimą kompensuojamai paslaugai
Nuo liepos 1 d. visose sutartį su ligonių kasa turinčiose gydymo įstaigose – tiek viešosiose, tiek privačiose – siuntimą ligonių kasos apmokamai paslaugai gauti gydytojai specialistai gali išrašyti tiek nemokamos, tiek mokamos konsultacijos metu.
Tai reiškia, kad privalomuoju sveikatos draudimu apdraustam žmogui mokamos konsultacijos metu gydytojas gali išrašyti siuntimą tęstinei ligonių kasos apmokamai paslaugai gauti, jeigu jį išrašo teikdamas konsultaciją, dėl kurios gydymo įstaiga sudariusi sutartį su ligonių kasa. Be to, gydytojas turi nustatyti, kad dėl paciento sveikatos būklės tikslinga jam teikti tolesnes kompensuojamas paslaugas. Vien tai, kad žmogus sumokėjo už konsultaciją, nesuteikia pagrindo gauti siuntimą kompensuojamoms paslaugoms.
Gydytojas šią informaciją pažymi siuntime, o pacientas gali pasirinkti gydymo įstaigą, sudariusią sutartį su ligonių kasa, kurioje pageidauja gauti siuntime nurodytą paslaugą.
„Ši tvarka ypač aktuali, kai pacientui po vieno gydytojo specialisto konsultacijos prireikia kito specialisto konsultacijos ar kitų kompensuojamųjų paslaugų. Tuomet kelias iki reikiamos paslaugos tampa trumpesnis ir paprastesnis“, – sako Valstybinės ligonių kasos Paslaugų kompensavimo skyriaus patarėja Indrė Lyvė.
Sprendimas dėl siuntimo visada priimamas individualiai. Vienais atvejais jis išrašomas iš karto, kitais reikia sulaukti tyrimų rezultatų arba įvertinti gydymo efektyvumą. Neretai gydytojo specialisto konsultacijos neprireikia, nes pacientui reikalingą pagalbą suteikia šeimos gydytojo komanda. Siuntimas nėra atskira paslauga – tai medicininis sprendimas, priimamas atsižvelgiant į paciento sveikatos būklę ir gydymo poreikį.
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