Šiuo grybu apsinuodijusi kaunietė atsidūrė ligoninėje

Žvynabudė – grybas, garsėjantis savo „mėsišku“ skoniu. Neretai kaip alternatyvą mėsai šiuos grybus renkasi ir vegetarai.
Tačiau kaunietei Agnei žvynabudžių rinkimas ir jų ragavimas baigėsi apsilankymu priimamajame.
„Su šeima išėjome pasivaikščioti, pamatėme priaugusių žvynabudžių, kaip dauguma klausia – tai pievoje, tai tarp medžių, kur galėtų būti pavojingos. Rinkome ir ten, ir ten, prisirinkome žvynabudžių, dešimtmetį jas valgome ir buvome įsitikinę, kad jos bus geros ir su jomis viskas bus gerai, nes tie grybai lygiai taip pat atrodė. Kai prisirinkome ir parsinešėme namo, kol vyras išvažiavo pažvejoti, nusprendžiau išsikepti grybų – ir tai tikriausiai buvo labai laiminga dalis, kad viena jas valgiau. Nei mažylis negavo pieno, nei vyras nevalgė. Prisikepusi žvynabudžių jų nemažai suvalgiau, apie 21 valandą. Po pusės valandos pajutau, kad bloga taip, kaip niekada gyvenime nebuvo“, – pasakojo kaunietė Agnė Jankauskienė.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Ekspertai skaičiuoja, kad Lietuvoje yra maždaug penkios žvynabudžių ir panašių grybų žvynoklių rūšys, tačiau valgoma tik viena. Ją atskirti padeda grybo kepurės dydis.
„Žvynabudė, skėtinė žvynabudė – turime omeny pagrindinį valgomą grybą, kurio žmonės ieško ir nori paragauti. Tai yra didelis grybas. Vienas pagrindinių požymių – tai nėra grybukas, kurio kepurėlė 8 centimetrų. Šio grybo kepurėlė turėtų būti 10, 15 ar net 30 centimetrų dydžio, ant koto, kuris taip pat turėtų būti apie 15 centimetrų. Šis grybas nuo pat pradžių jau auga didelis. Tokie pagrindiniai bruožai padeda jį atskirti nuo kitų augančių grybų“, – aiškino grybų ekspertė Aurelija Plūkė.
Nors žvynabudes Agnė renka jau 10 metų, klaidą suprato tik pajutusi pirmuosius simptomus.
„Skambinu vyrui, kad tik tų grybų nevalgytų, skambinu į apsinuodijimų centrą, galbūt jie turės daugiau patarimų. Klausiau jų, kaip taip gali būti, kad sureagavo žvynabudės. Manęs, atrodo, net tradiciškai paklausė, ar jos nebuvo mažytės. Sakau: taip, mažytės, gal dar labai jaunos. Tada mane labai nustebino, kai pasakė, kad mažytės žvynabudės yra nevalgomos, valgomos tik nuo 30 centimetrų. Taip gavosi, kad prisirinkau netinkamų grybų“, – kalbėjo A. Jankauskienė.
„Žvynabudėlės turi emantininų, kurie gali sukelti kepenų pažeidimus. Simptomai gali pasireikšti iki dviejų parų, todėl iš karto pradėjus vemti ar viduriuoti, po vieno valgymo gal nėra didelės pasekmės. Bet tai, kad žmogus vemtų, viduriuotų, skaudėtų pilvą po paros, galėtų būti požymiai, jog grybai galėjo būti ne tie, kuriuos norėjome suvalgyti“, – teigė toksikologijos rezidentė Liepa Gudaitytė.
Medikai primena, kada kreiptis pagalbos.
Reikėtų laikytis pagrindinės grybautojų taisyklės – jei nesi 110 proc. tikras, grybą geriau palikti, ypač jeigu planuoji jį valgyti.
„Visų pirma, jeigu pastebime, kad valgėme kažkokių žaliųjų grybų, panašių į žaliąsias musmires, žvynabudes ar žvynabūdėles, ir jaučiame stiprų pilvo skausmą, spazminį pykinimą ar vėmimą – tai priežastys sunerimti ir bent pasikonsultuoti su gydytoju“, – tikino L. Gudaitytė.
Ekspertai tikina, kad žvynabudes valgyti saugu tik tada, kai rastas grybas atitinka šiuos požymius:
„Turi nekeisti spalvos, turi būti zigzagiškai išmargintas kotas, žvynuota kepurė, šviesiai rudos spalvos ir didelis grybas. Visi kiti grybai yra arba mažesni, arba kepurė atrodo lyg gauruota, ryškesni žvyneliai. Kotas taip pat būna arba lygus, arba gauruotas. Bet kuriuo atveju reikėtų laikytis pagrindinės grybautojų taisyklės – jei nesi 110 proc. tikras, grybą geriau palikti, ypač jeigu planuoji jį valgyti. Jeigu radome grybą, kuris atrodo panašus į žvynabudę, bet nesame tikri, visada galima internete pasitikrinti skėtinės žvynabudės aprašymą ir požymius. Tada dar kartą pasitikrinti, ar viskas atitinka. Jei taip, galima bandyti valgyti mažais kiekiais iš pradžių, jei tai visiškai naujas grybas. Tada pasižiūrime, ar jaučiamės gerai. O jeigu turime abejonių – paliekame grybus miškui ir ieškome voveraičių, baravykų ar kitų puikiai pažįstamų saugių grybų“, – sakė ekspertė.
Agnė žvynabudžių bent kurį laiką tikrai neberinks ir savo patirtimi dalijasi su kitais:
„Pasidalinusi puslapyje „Pagalba pirmiausia“, grybautojų grupėse, tikėjausi daug negatyvo – sakys, kaip čia taip galėjote sumaišyti. O iš tiesų žmonės tą pačią dieną, prisirinkę tų pačių grybų, klausė, ar gali valgyti. Nepatingėjau visiems atsakyti ir sakiau, kad tai tie patys grybai kaip mano, ir jų nereikėtų valgyti. Jie rodė prie rankos, kokio dydžio grybai, bet sakiau visiems, kad jie per maži“, – pasakojo A. Jankauskienė.
