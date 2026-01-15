Slaugytojams – daugiau atsakomybės: perims dalį gydytojų funkcijų

Ar ši profesija tampa prestižine ir kiek uždirba slaugytojai, pasakojo sveikatos apsaugos viceministrė Laimutė Vaidelienė.
– Pastaraisiais metais valstybė akivaizdžiai didina finansavimą slaugos studijoms. Ar galima teigti, kad šiandien jau apsimoka rinktis slaugytojo profesiją?
– Iš tiesų daugelį metų ši profesija buvo šiek tiek pamiršta. Džiaugiamės, kad pernai pavyko padidinti šimtu vietų priėmimą į valstybės finansuojamas slaugytojų vietas. Šiemet taip pat planuojame rasti finansavimą 85 vietoms.
– Atlyginimas yra svarbus dalykas, nors asmeninės savybės šioje profesijoje taip pat itin reikšmingos. Skaičiai rodo, kad per ketverius metus slaugytojų atlyginimai padidėjo 41 procentu. Koks atlyginimas šiuo metu yra „į rankas“?
– Šiuo metu atlyginimas svyruoja nuo maždaug 1900 eurų, kurie buvo prieš ketverius metus, iki 2700 eurų. Tai iš tiesų apie 40 procentų padidėjęs atlyginimas.
– Bet čia jau iki mokesčių?
– Taip, tačiau ne vien atlyginimas lemia. Matome, kad labai svarbios ir darbo vietos, darbo sąlygos bei socialinės garantijos. Todėl pernai rudenį pasirašyta šakos kolektyvinė sutartis turi didelę įtaką – didžiausias dėmesys joje skiriamas slaugytojoms ir jų atlyginimams, kurie šiemet dar kils apie 10 procentų. Taip pat numatytos tam tikros socialinės sąlygos. Žinoma, visada kalbame apie visų darbo sąlygų gerinimą ir pradėjome kalbėti apie darbo krūvių įvertinimą, nes tai taip pat labai svarbu ir iki šiol nebuvo atlikta.
– Atlyginimas, regis, turėtų motyvuoti – jis beveik dvigubai viršija šalies vidurkį. Vis dėlto slaugytojų kai kur net kritiškai trūksta. Kokios pagrindinės to priežastys? Kodėl dalis specialistų vis dar renkasi užsienį?
– Priežastis iš esmės jau išvardijome. Pirmiausia – darbo užmokestis, kuris realiai pradėjo augti tik per pastaruosius 4–5 metus. Taip pat darbo sąlygos, viešinimas, šios problemos matomumas ir pačios specialybės reklama. Manome, kad kasmet, turėdami galimybę priimti vis daugiau jaunų žmonių, galėsime gerinti situaciją. Be to, turime ir projektą, skirtą sugrąžinti užsienyje dirbančius lietuvius, manome, kad ir tai padės gerinti situaciją. Šiuo metu slaugytojų trūkumas vis dar didelis – jų trūksta apie 2,5 tūkstančio, o jei nieko nedarysime, iki 2030 metų šis skaičius gali išaugti iki 5 tūkstančių. Tačiau tikime, kad taikomos priemonės padės bent iš dalies spręsti problemą.
– Didžiausi iššūkiai vis dar yra atlyginimas ir dideli darbo krūviai?
– Iš tiesų viskas kartu – ir darbo krūviai, ir požiūris į šią profesiją, ir bendros darbo sąlygos.
– Ministerija kalba apie papildomas funkcijas ir didesnę atsakomybę slaugytojams. Ar tai reiškia realų šios profesijos prestižo augimą, ar kartu didėja ir spaudimas darbuotojams?
– Manome, kad karjeros galimybės yra labai svarbios. Jei slaugytojas turės galimybę kilti karjeros laiptais, tai jaunam žmogui yra itin reikšminga. Taip pat norėtume dalį gydytojų atliekamų funkcijų perduoti slaugytojoms, o dalį slaugytojų darbo – jų padėjėjams. Siekiame aiškiai sudėlioti visus darbus į savo vietas, nes šiandien nemažą dalį slaugytojo darbo galėtų atlikti ir žemesnės kvalifikacijos darbuotojai.
– Kalbėjote apie požiūrį į šią profesiją. Kas, jūsų manymu, labiausiai didintų jos prestižą?
– Darbo užmokestis vis dar išlieka vienu svarbiausių argumentų. Nors jis jau padidėjęs, dar yra kur stengtis. Taip pat svarbus visuomenės požiūris, bet ir darbdavio vertinimas. Šiandien darbdavys žino, kad apmokamas gydytojo darbas, nes apmokama paslauga, kurią teikia gydytojas. O slaugytojo darbas lieka ne visada įvertintas. Todėl siekiame perkelti kai kuriuos darbus slaugytojams tam, kad būtų galima tinkamai įvertinti ir „užkoduoti“, kad būtų aišku, ką slaugytojas daro ir kiek tas darbas yra svarbus.
– Ar galima tikėtis, kad valstybės dėmesys turėtų būti nukreiptas į tai, jog tai yra strateginė specialybė ir, atsižvelgiant į demografines tendencijas bei senėjančią visuomenę, po kelių dešimtmečių specialistų poreikis mūsų šalyje stipriai išaugs?
– Neabejotinai. Tai labai sudėtinga specialybė, reikalaujanti bendrai medicinai būdingų bruožų: susikaupimo, gerumo, atjautos ir aukštų kompetencijų. Senstant visuomenei, tai bus viena iš pagrindinių profesijų, kurią sunku pakeisti net ir pažangiomis technologijomis – žmogiško švelnumo ir atjautos iš roboto nesulauksime.
