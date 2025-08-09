Smegenų sveikata: kai maži simptomai tampa svarbūs

Rūpintis visą gyvenimą
Pasak Kauno klinikų Neurologijos klinikos Periferinės nervų sistemos ir neuroraumeninių ligų sektoriaus vadovo prof. Kęstučio Petrikonio, rūpintis smegenų sveikata turime visą gyvenimą – ne tik tada, kai jau pasireiškia simptomai, bet ir prevenciškai, kaip neatsiejama bendros sveikatos dalimi.
Pastebima, kad Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, dažniausiai diagnozuojamos neurologinės ligos – insultas, Alzheimerio ir Parkinsono ligos, epilepsija, išsėtinė sklerozė, šoninė amiotrofinė sklerozė, pirminiai galvos skausmai, taip pat ir migrena, neuropatijos, stuburo degeneracinių ligų sukeltos nervų pažaidos ir neuropatinis skausmas. Profesorius atkreipia dėmesį ir į vis dar per retai įvertinamus sutrikimus: miego, dėmesio, atminties, emocijų valdymo, regos ar klausos sutrikimus, judesių sulėtėjimą, nekoordinuotumą, kurie gali rodyti ankstyvas neurologinių ligų stadijas.
„Daugeliu atvejų pacientai atvyksta per vėlai, kai liga jau pažengusi. Atminties pablogėjimą, dėmesio stoką ar nuovargį neretai siejame su stresu ar amžiumi. Tačiau, kai šie simptomai tęsiasi ar progresuoja, svarbu kreiptis į specialistą“, – sako K. Petrikonis.
Svarbu ir gyvenimo būdas
Pasak profesoriaus, smegenų sveikata yra daugialypė ir priklauso tiek nuo biologinių, įskaitant genetinius, tiek nuo gyvenimo būdo veiksnių. Šiandien žinoma, kad daugiau nei 40 proc. demencijos atvejų galima būtų atitolinti ar net išvengti, jei būtų kontroliuojami rizikos veiksniai: aukštas kraujospūdis, rūkymas, diabetas, nutukimas, depresija, klausos ir regos sutrikimai, socialinis atsiribojimas, fizinio aktyvumo stoka.
Ypač svarbus kokybiškas miegas – lėtinis jo trūkumas gali padidinti demencijos riziką papildomai net 70 proc.
„Miego metu suaktyvėja labai neseniai atrasta glimfatinė sistema, atsakinga už smegenų apsivalymą. Ji apvalo ir nuo toksinių baltymų, tokių kaip beta amiloidas ir kt., kurie kaupdamiesi siejami su Alzheimerio liga, – sako K. Petrikonis. – Jau seniai žinoma, kad sergant ar karščiuojant pirmas vaistas yra ne tik karšta arbata, bet ir gilus, jėgas atkuriantis miegas.“
Atminties pablogėjimą, dėmesio stoką ar nuovargį neretai siejame su stresu ar amžiumi. Tačiau, kai šie simptomai tęsiasi ar progresuoja, svarbu kreiptis į specialistą.
„Rekomenduojame rinktis aktyvų gyvenimo būdą – tiek fiziškai, tiek protiškai ir socialiai. Svarbi lėtinių ligų kontrolė, regėjimo ir klausos korekcija, nuolatinis smalsumas ir domėjimasis naujais dalykais“, – vardija gydytojas neurologas.
Anot K. Petrikonio, pastaraisiais metais smegenų ligų diagnostika ir gydymas sparčiai keičiasi. Taikomos naujos kartos smegenų vaizdinimo technologijos, pažangūs biožymenys, ne tik kraujo, smegenų skysčio, odos, bet ir ašarų terpėse, jau geriau pasiekiama ir ankstyvoji demencijos ar Parkinsono ligos diagnostika, personalizuotas gydymas. Klinikoje vis plačiau taikomi inovatyvūs metodai – nuo giliosios smegenų stimuliacijos ir neinvazinės neuromoduliacijos iki personalizuotų terapijų, nuosekliai taikomas komandinis, daugiadalykės priežiūros principas.
Priklausomai nuo paciento būklės, į procesą įsitraukia įvairių sričių specialistai: gydytojai neurologai, neurochirurgai, psichiatrai, genetikai, neuropsichologai, anesteziologai-reanimatologai, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai, logopedai, ergoterapeutai, kineziterapeutai, socialiniai darbuotojai. Prireikus į sprendimų priėmimą įtraukiami ir šeimos nariai.
Ateityje laukia proveržis
„Jau dabar kai kurias neurologines ligas galima diagnozuoti dar prieš pasireiškiant klinikiniams simptomams. Artimiausioje ateityje laukiame naujų gydymo galimybių – nuo biologinės terapijos iki genų technologijų, kurios gali pakeisti ligos eigą ar net ją sustabdyti“, – teigia jis.
K. Petrikonis įsitikinęs – smegenų sveikata yra ne tik asmens, bet ir visos visuomenės tvarumo pagrindas.
„Kalbame apie gebėjimą mokytis, dirbti, kurti, gyventi savarankiškai. Tai pasakytina ne tik apie vyresnio amžiaus žmones, bet ir jaunimą, darbingo amžiaus žmones. Kuo anksčiau apie tai kalbėsime, tuo daugiau žmonių galės priimti sąmoningus sprendimus, padėsiančius išsaugoti jų gyvenimo kokybę kuo ilgiau“, – sako profesorius.
Medikai pažymi, kad smegenų sveikata nėra vien tik medikų rūpestis – tai kiekvieno iš mūsų pasirinkimų ir įpročių rezultatas.
Naujausi komentarai