Spaudote spuogus? Tai gali baigtis smegenų infekcija

Medicinos studentas Matas Pileičikas papasakojo, kokių dar rizikų spaudžiant spuogus kyla ir kaip jų išvengti.
– Kuo „mirties trikampio“ sritis veide yra išskirtinė ir kuo gali būti pavojinga?
– Vadinamasis „mirties trikampis“, kai kur dar vadinamas „pavojaus trikampiu“, yra plotas veide nuo maždaug tarpo tarp antakių iki viršutinės lūpos kraštų. Šiame trikampyje nerekomenduojama spausti spuogų, nes čia esančios venos turi susisiekimą su viduje esančiomis struktūromis kaukolėje. Jeigu išspaudžiame kokį spuogą ir jame yra bakterijų, jos gali keliauti gilyn į kaukolę ir ten sukelti infekciją. Ji labai retais atvejais gali išplisti į smegenis ir sukelti rimtų simptomų. Pavyzdžiui, gali atsirasti meningitas, nervų paralyžius ar kitos komplikacijos. Tačiau reikėtų pabrėžti, kad tokie atvejai tikrai yra labai reti. Nors žmonės šioje vietoje dažnai spaudžia spuogus ir beveik niekam taip nenutinka, tokia galimybė vis dėlto egzistuoja. Ši veido sritis skiriasi nuo kitų tuo, kad čia infekcija gali keliauti tiesiai gilyn į galvą, o iš kitų veido vietų venos kraują neša į kitas sritis, limfmazgius, kur jis yra apvalomas nuo įvairių bakterijų – todėl ten tai daryti yra saugiau.
– Kokių dar žinote realių pavyzdžių, kuo pasibaigė toks, atrodytų, nekaltas dalykas – spuogų spaudymas būtent tame „mirties trikampyje“?
– Yra klinikinių atvejų, aprašytų moksliniuose tyrimuose. Pavyzdžiui, nuo viršutinės lūpos vienam vyrui bakterinė infekcija nukeliavo gilyn į kaukolę ir sukėlė veido nervų paralyžių. Vėliau problema buvo išgydyta antibiotikais. Jis pasveiko visiškai, bet tai dar kartą parodo, kad šioje vietoje su veidu reikėtų elgtis gerokai atsargiau ir imtis visų atsargumo priemonių, kad tokie atvejai nepasikartotų.
– Kodėl kosmetologas, kai nueiname, gali spaudyti ir aplink nosį, ir, atrodytų, visoje veido srityje, o mes patys negalime?
– Tiek kosmetologai, tiek dermatologai turi užtikrinti, kad darbas atliekamas švarioje aplinkoje. Naudojamos pirštinės, veidas yra tinkamai paruošiamas ir nuvalomas, kad, išspaudus spuogus, bakterijos būtų sunaikintos ir negalėtų plisti toliau.
– Kaip sau padėti? Kaip su tais spuogais kovoti?
– Labai teisinga būtų kreiptis į specialistą – geriausiu atveju į kosmetologą ar dermatologą. Jeigu namuose labai norisi spaudyti spuogus, būtina užtikrinti švarą – kruopščiai nusiplauti rankas ir veidą. Kai kuriais atvejais rekomenduojama užsidėti šiltą kompresą, kad spuogas lengviau pasišalintų savaime. Spaudžiant spuogus namuose gali likti randų ir kitų odos pažeidimų. Todėl iš esmės nerekomenduojama tai daryti patiems, ypač šioje veido srityje, o jei vis dėlto daroma – būtina laikytis maksimalios švaros.
