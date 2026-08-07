 Specialistai įspėja – daugelis sportuodami daro tą pačią klaidą

Specialistai įspėja – daugelis sportuodami daro tą pačią klaidą

2026-08-07 10:30
LNK.LT inf.

Ar fizinis aktyvumas turi būti labai intensyvus, kad būtų naudingas? Pasirodo, naudos gali suteikti ir kasdieniai, lengvai į rutiną įtraukiami įpročiai – spartesnis pasivaikščiojimas, važiavimas dviračiu ar tiesiog dažnesnis lipimas laiptais.

<span>Specialistai įspėja – daugelis sportuodami daro tą pačią klaidą</span>
Specialistai įspėja – daugelis sportuodami daro tą pačią klaidą / 123RF nuotr.

Higienos institutas socialiniame tinkle „Facebook“ atkreipė dėmesį į gyventojų fizinio aktyvumo įpročius ir priminė, kad naudos sveikatai gali suteikti ne tik sunkios ar intensyvios treniruotės.

Instituto skelbiamais duomenimis, 14 proc. gyventojų laisvalaikiu užsiima didelio intensyvumo fizine veikla. Tuo metu vidutinio intensyvumo fizine veikla laisvalaikiu užsiima apie trečdalis gyventojų – 34 proc.

„Dalis žmonių fizinį aktyvumą vis dar sieja tik su sunkiomis treniruotėmis“, – pažymi įstaiga.

123RF nuotr.

Anot jos, svarbiausia pasirinkti tokią veiklą, kurią būtų realu kartoti kasdien.

„Fizinis aktyvumas neturi būti sudėtingas ar varginantis, nes didžiausią naudą jis suteikia tada, kai natūraliai tampa kasdienio gyvenimo dalimi“, – skelbiama įraše.

Siūloma pradėti nuo kasdienybėje lengvai pritaikomų veiklų:

  • rinktis greitesnį 20–30 minučių pasivaikščiojimą;
  • kelis kartus per savaitę važiuoti dviračiu;
  • lipti laiptais vietoje lifto;
  • išeiti pasivaikščioti per pietų pertrauką;
  • dalį kelionės į darbą įveikti pėsčiomis.
Šiame straipsnyje:
sportas
fizinis aktyvumas
sveikata
judėjimas

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