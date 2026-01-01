Specialistai įspėja: ši miego poza – žalinga

Miegojimas prie krūtinės priglaustomis rankomis ir sulenktais riešais socialiniuose tinkluose vadinamas „tiranozauro poza“. Gydytojai perspėjo, kad taip miegant kiekvieną naktį, laikinas dilgčiojimas gali virsti ilgalaikiais nervų pažeidimais, rašo huffpost.com.
Miego medicinos specialistas dr. Rajas Dasgupta pažymėjo, kad tokia miego poza gali sulėtinti kraujotaką, dėl ko galimas rankų tirpimas ir dilgčiojimas.
„Jei tai darote dažnai, taip pat galite jausti įtampą ar skausmą pečiuose“, – teigė R. Dasgupta.
Pasak ortopedo-traumatologo dr. Matthew Bennetto, kai kuriems žmonėms dėl šios miego pozos riešo srityje pasireiškia nervų dirginimas, kuris panašus į riešo kanalo sindromą.
Tuo tarpu kineziterapeutas Kieranas Sheridanas savo praktikoje teigė reguliariai susiduriantis su nusiskundimais. Pacientai dažnai apibūdina „negyvos rankos“ jausmą arba poreikį ryte pakratyti rankas.
„Tai jūsų kūnas, rodantis, kad jūsų nervų sistema nėra patenkinta“, – sakė jis.
Įspėjamieji ženklai gali būti per ranką plintantis skausmas, sunkumai sugriebiant daiktus ar net jų nenulaikymas.
„Paprastai tai laikina ir išnyksta pakeitus miegojimo padėtį. Tačiau jei tai tęsiasi ilgą laiką – savaites ar net mėnesius –, tai gali sukelti ilgalaikį nervų pažeidimą“, – huffpost.com pažymėjo R. Dasgupta.
Tokia miego poza suteikia paguodos – tai instinktyvu, tarsi tvirčiau susisukti į pledą, kai šalta. Tačiau dažniausiai už to slypi kažkas daugiau.
Kūnas gali imtis savisaugos režimų net tada, kai nėra realios grėsmės. Kai nervų sistema yra budri dėl lėtinio skausmo, streso, prasto miego ar nerimo, M. Bennetto teigimu, „mes pasąmoningai pasirenkame pozas, kurios leidžia mums pasijusti saugesniems ir mažiau pažeidžiamiems“.
