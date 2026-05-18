Specialistai skambina pavojaus varpais: vaikų nutukimas šiame mieste pasiekė bauginantį lygį

Pirmą kartą buvo ištirta, kaip nutukę Panevėžio vaikai.
„Sakau, pagalvokite, kaip dabar, jeigu jūsų vaikas pasiėmęs 5 kilogramus cukraus vaikšto arba visą paką – 10 kilogramų – pasiėmęs ir nešioja“, – kalbėjo gydytoja dietologė Virginija Vilemienė.
Bendras šalies vidurkis vaikų su antsvoriu ar nutukimu siekia 20 proc., o Panevėžio – dar didesnis.
„Gaila, bet tą vidurkį viršijo ir pasiekė apie 30 procentų“, – teigė Deimantė Garšvinskė.
Ypač prasta situacija su svoriu tarp 10–14 metų vaikų.
„Antsvoris – kai per didelė kūno masė, o vėliau jau gali peraugti į nutukimą. Nutukimas jau yra diagnozė, liga, kai gali būti paskiriamas gydymas ne tik dieta, bet ir medikamentinis, nes tai rimta liga“, – aiškino D. Garšvinskė.
Buvo tirta maždaug 11 tūkst. Panevėžio mokinių ir darželinukų.
„Mažai juda, labai įnikę į kompiuterius, telefonus, nesveika mityba, greitas maistas“, – vardijo mokyklos sveikatos priežiūros specialistė Jurgita Mikoliūnienė.
Nors švietimo įstaigose skatinamas fizinis aktyvumas ir sveikas maistas, tačiau čipsai, kebabai, „Coca-Cola“ ar net energetiniai gėrimai iš aplinkinių kioskų daro apyvartą, o kai kurie tėvai dėl tokios mitybos nekreipia dėmesio.
„Mama nupirko“, – sakė vaikas.
Anot sveikatos specialistės, apskritai į kitų antsvorį vaikai nebereaguoja užgauliojimais kaip anksčiau, o antsvorio turintys vaikai neberodo didelių kompleksų, jei atmesti esamas ar būsimas sveikatos problemas.
„Nebėra to grožio kulto, kaip anksčiau buvo prieš 10 metų. Tarp merginų, vaikinų net kartais reikia priminti, kad susišukuokit, nusiprauskit“, – pasakojo J. Mikoliūnienė.
Esą įsivyrauja natūralus santykis su natūraliu grožiu.
„Niekas nebepergyvena dėl to savo antsvorio, kaip pasakyt, ir gerai, ir blogai, kiekvienas nutukimas nėra gerai“, – svarstė J. Mikoliūnienė.
Gydytoja dietologė – kategoriškesnės nuomonės. Esą nutukę vaikai palikti savieigai, kadangi mokyklos, socialiniai darbuotojai, visuomenės sveikatos specialistai, šeimos gydytojai, dietologai ir tėvai – visi veikia atskirai. Tinka palyginimas: „daug auklių, vaikas be galvos.“
„Yra atskiri padaliniai, kiekvienas turi savo programas, tas programas vykdo, bet tęstinumo, kontrolės, bendro rezultato sekimo nėra“, – aiškino V. Vilemienė.
Anot gydytojos, tyrimo rezultatai bus nieko verti, jei rezultatai bus dėl rezultato. Dietologės vizija – kad savivaldybėje atsirastų atskiras struktūrinis vienetas, kontroliuojantis vaikų su antsvoriu ar nutukimu gyvenimą tarp namų ir mokyklos. Esą nutukusiems vaikams reikia taikyti specialų užimtumą per pertraukas, fizinio ugdymo pamokas, turi būti specialus valgiaraštis, būtinas ryšys su tėvais.
