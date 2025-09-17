 Specialistė: didelė dalis ŽIV atvejų Lietuvoje diagnozuojama užsieniečiams

2025-09-17 09:22
ELTOS inf.

Lietuvoje 2022–2023 metais fiksavus žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) atvejų augimą, pernai sergamumo šia infekcija rodiklis pradėjo mažėti, sako Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus specialistė Oksana Jučienė.

Specialistė: didelė dalis ŽIV atvejų Lietuvoje diagnozuojama užsieniečiams / Asociatyvi Freepik.com nuotr.

Jos teigimu, 2022–2023 metais didelė dalis ŽIV atvejų buvo diagnozuota į šalį atvykusiems užsieniečiams.

„Sergamumas šia infekcija pradėjo didėti nuo 2022 metų ir aukštesnį rodiklį lėmė užsienio šalių piliečių, užsikrėtusių ŽIV, skaičius. Vertinant ilgalaikes infekcijos plitimo tendencijas, sergamumo rodikliai visada svyravo tarp 4–6 atvejų. Tuo tarpu 2022–2023 metais siekė apie 9 atvejus 100 tūkst. gyventojų“, – LRT Radijui trečiadienį kalbėjo NVSC specialistė.

„Iš visų 400 užsieniečių, kuriems Lietuvoje nustatyta ŽIV infekcija, net 70 proc. buvo diagnozuoti per pastaruosius trejus metus“, – sakė ji.

Visgi O. Jučienė pažymėjo, kad nuo praėjusių metų Lietuvoje specialistai stebi sergamumo  ŽIV rodiklio mažėjimą.

„Praėjusiais metais sergamumas buvo beveik pusantro karto mažesnis negu 2023 metais“, – akcentavo ji.

Anot NVSC specialistės, nors nuo 2022 metų užsieniečiai vis dar sudaro reikšmingą dalį naujų atvejų, tačiau jų proporcija taip pat mažėja. 2022 metais jie sudarė 47 proc.,  pernai – 34 proc.

