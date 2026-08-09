Specialistus šiurpina nauja jaunimo mada

Sporto salėse galima išgirsti, kaip sportuojantys žmonės tarpusavyje kalbasi apie baltymus ar kreatiną. Dabar vis dažniau galima išgirsti ir žodį peptidai.
„Kas mane, kaip specialistę, neramina – vis daugiau klausimų sulaukiu iš savo klientų, ypač jaunesnio amžiaus žmonių“, – teigė sporto trenerė Gerda Markevičiūtė.
Pagrindinis pažadas – greitas rezultatas. Internete peptidai reklamuojami kaip priemonė lieknėjimui, greitesniam atsistatymui po traumų, įdegiui be saulės ar ilgesniam gyvenimui. Nors tai gali atrodyti kaip nauja panacėja, gydytojų teigimu, svarbiausia suprasti, kas apskritai yra peptidai.
„Tai mažos molekulės, kurios organizme veikia kaip signalai. Jos praneša organizmui, kada, pavyzdžiui, reikia išskirti insuliną, arba kartais gali veikti vietoj tam tikro hormono“, – aiškino VU ligoninės klinikinės toksikologijos gydytoja Gabija Mikulevičienė.
Patys peptidai nėra nei naujiena, nei blogis – dalis jų jau seniai naudojami medicinoje. Vienas žinomiausių pavyzdžių – insulinas.
Peptidams priklauso ir pastaraisiais metais išgarsėję vaistai cukriniam diabetui gydyti, tokie kaip „Ozempic“ ar „Mounjaro“. Tačiau būtent čia prasideda painiava – registruoti vaistai dažnai suplakami su internete parduodamais, kliniškai nepatvirtintais preparatais.
„Populiarėja biohakingas – terminas, apibūdinantis žmones, kurie ieško stebuklingo ilgaamžiškumo recepto: kaip pakeisti organizmą taip, kad jis mums tarnautų ir būtume jauni, sveiki bei energingi visą gyvenimą, pavyzdžiui, iki 100 metų“, – pasakojo G. Mikulevičienė.
Kol tokių praktikų šalininkai ieško naujų būdų jaunystei palaikyti, tuo naudojasi ir internetiniai pardavėjai.
„Jais iš esmės prekiaujama nelegaliai, pažymint, kad jie skirti tik moksliniams tyrimams ir nėra skirti žmonėms vartoti“, – teigė farmacininkė Dr. Eglė Pavydė.
Taip atsakomybė perkeliama pirkėjui. O kas iš tiesų yra buteliuke, dažnai niekas negali garantuoti.
„Nei jų gamybos vieta, nei saugumas, nei produktų kokybė, nei veiksmingumas nėra įvertinti ir juo labiau kontroliuojami“, – įspėjo Vaistų kontrolės tarnybos atstovė Aistė Tautvydienė.
Nei jų gamybos vieta, nei saugumas, nei produktų kokybė, nei veiksmingumas nėra įvertinti ir juo labiau kontroliuojami.
Specialistai sako, kad didžiausia grėsmė – ne tai, ką žinome šiandien, o tai, ko dar nežinome. Naujo vaisto registracija paprastai trunka daugiau nei dešimtmetį, o dauguma internete siūlomų peptidų tokio kelio nėra praėję.
„Visada norisi stebuklingo recepto. Peptidai, kurie žada stebuklą, bet nebūtinai yra ištirti, atrodo kaip galimybė, kurią vartodamas galėsi būti pranašesnis už kitus“, – sakė G. Mikulevičienė.
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Trumpalaikis šalutinis poveikis dažniausiai pasireiškia greitai – paraudimu, alergine reakcija ar pykinimu. Tačiau tikrosios pasekmės gali išryškėti tik po daugelio metų.
Kai kurie apetitą slopinantys peptidai gali veikti ne tik alkio jausmą. Pasak specialistų, jie gali slopinti ir kitus impulsus.
„Labiausiai norėčiau įspėti tėvus, kurie augina paauglius, ypač berniukus, lankančius sporto klubus. Tikrai pasikalbėkite šia tema su savo vaikais ir pasidomėkite, ar jie neatlieka tokių eksperimentų su savimi“, – ragino E. Pavydė.
Trenerė sako, kad reikėtų nepamiršti, kodėl žmonės nori numesti svorio ar priaugti raumenų masės. Jos atsakymas klientams visada toks pats – greitų kelių nėra.
„Šie dalykai tikrai nepasidaro čia ir dabar, per mėnesį ar dar greičiau. Reikėtų nepamiršti tradicinių būdų – reguliaraus miego, tinkamos mitybos ir pakankamo fizinio aktyvumo“, – pabrėžė G. Markevičiūtė.
Kol socialiniuose tinkluose peptidai pristatomi kaip kelias į tobulesnį kūną ar ilgesnį gyvenimą, specialistai ragina nepasitikėti skambiais pažadais. Prieš vartojant bet kokius tokius preparatus verta pasitarti su gydytoju, o ne vadovautis internete matomomis reklamomis.
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