Sporto komentatorių Robertą Petrauską ištiko insultas: galite jam padėti

Socialiniame tinkle kviečiama prisidėti prie žinomo vyro gydymosi reabilitacijos.
„Sveiki. Šio laiško pagrindinė priežastis yra mano noras jums labai labai padėkoti už palaikymą sunkią akimirką“, – rašė R. Petrauskas.
Pasak Roberto, jam dabar nelengva parašyti net šį laišką, reikia visą energiją skirti reabilitacijai, kuri vyksta lėtai.
„Bet aš stiprėju, geriau kalbu, šiek tiek vaikščioju ir tuo pat metu turiu dar daug kol kas man neįveikiamų dalykų, tad negaliu dalinti jokių pažadų ir planuoti į priekį. Mokausi kantrybės priimti tai, kaip iš tiesų yra. Dar mokausi atskirti kas tikra, o kas ne, kas svarbu, o kas visai ne. Ir ši prasmė yra didi dovana. Širdies atsivėrimo vartai. Daug suvokimų.
Vienas didžiųjų dalykų, ištikusių mane po insulto, yra suvokimas kiek daug yra gerų žmonių ir gerumo. Iš tiesų tas gerumas yra dažniausia mano ašarų priežastis. Tad tos ašaros iš laimės. Dar kartą ačiū jums.
Dar prieš kelis mėnesiui būčiau neišdrįsęs paprašyti , o šiandien galiu. Tiems, kas galėtų ir norėtų padėti man finansiškai, įdedu savo sąskaitos numerį (mokėjimo paskirtyje įrašykite „reabilitacijai”).
Robertas Petrauskas
LT347300010070454133
Dar kartą ačiū jums”, – rašė R. Petrauskas.
