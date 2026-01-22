Štai kada akių vokų operacija atliekama nemokamai

Kada tokia operacija būtina, kada ir kam ji kompensuojama ir kaip vyksta, pasakojo „Liremos“ akių ligų gydytoja Urtė Skirmantaitė-Borutienė.
– Daugelis galvoja, kad akių vokų operacijos atliekamos tik dėl grožio, tačiau tam tikrais atvejais tai tampa ir sveikatos problema. Kokie simptomai, kada reikėtų dėl sveikatos daryti tokią operaciją?
– Iš tikrųjų, esate visiškai teisus. Tikrai operuojame vokus ne tik dėl grožio, estetikos, bet ir dėl sveikatos problemų. Pirmieji simptomai, kurie atsiranda, tai žmonės jaučia, kad yra apribotas matymo laukas. Vokai pakrenta, perteklinė vokų oda pradeda trukdyti matymui. Paprastai žmonės skundžiasi, kad matymo laukas apribotas iš šono, iš viršaus. Taip pat gali atsirasti akių dirginimas, nuovargis, nuolatinis sunkumo jausmas, gali akys ašaroti. Bandydami pakelti vokus, žmonės pradeda kelti antakius. Tuomet pradeda vargti kaktos raumuo ir, per ilgą laiką, atsiranda galvos skausmai. Simptomų spektras gana platus, todėl tikrai ne tik grožio procedūros svarbu, bet ir sveikata.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
– Paminėjote galvos skausmus. Ar dar yra kokių nors tolesnių komplikacijų, jeigu žmogus neatlieka tos operacijos, kuri jam yra būtina dėl sveikatos?
– Komplikacijų nėra, tačiau, kol žmogus tos problemos nesusitvarko, tie simptomai išlieka ir jis tiesiog gyvena su diskomfortu. Bėgant laikui, oda kuo toliau, tuo labiau krenta ir kelia rimtesnius simptomus, kurie vis labiau trukdo ir regėjimui.
– Kokiais atvejais akių vokų operacija Lietuvoje yra kompensuojama, kam priklauso tokia kompensacija?
– Pagrindinė indikacija, kada ši operacija kompensuojama, priklauso nuo to, kodėl mes ją atliekame. Jei žmogui tie vokai trukdo, yra pakritę, riboja matymo lauką ir kelia visus minėtus simptomus, atliekame vadinamąjį akipločio tyrimą, tai yra patikriname, ar iš tikrųjų tie vokai trukdo matymui. Jei nusprendžiame, kad tai medicininės indikacijos ir norime pagerinti žmogui sveikatą bei matymą, Ligonių kasos kompensuoja operaciją.
– Pilnai?
– Paprastai pilnai kompensuoja, indikacijas nustato operuojantis, konsultuojantis gydytojas. Jei indikacijų nėra, operacija gali būti atliekama dėl estetikos, tačiau tokiu atveju pacientas turi susimokėti savomis lėšomis.
– Ar ta operacija yra sudėtinga? Kaip ji atliekama, kiek laiko žmogus turi praleisti klinikoje po operacijos, kokia yra gijimo trukmė?
– Operacija pakankamai sudėtinga, neslėpsiu. Ji trunka nuo valandos iki dviejų. Ji atliekama vietinėje nejautroje, tai yra į voko odą suleidžiami vaistai, kurie nujautrina odelę, perteklinė odelė pašalinama ir tada gražiai susiuvama į ištisinę siūlę. Pirminis sugijimas įvyksta per 8–10 dienų, po kurių paprastai šalinami siūlai, visas gijimas trunka apie 2–3 savaites.
– Į darbą galima grįžti po tų dešimties dienų, jeigu viskas gerai?
– Dėl grįžimo į darbą priklauso nuo to, kokio pobūdžio darbas. Jei tai darbas prie kompiuterio, žmogus gali dirbti nuotoliu, į darbą gali grįžti po kelių dienų. Tačiau jei tai kontaktinis arba fizinis darbas, rekomenduojame grįžti po siūlų pašalinimo arba po 2–3 savaičių, kai viskas jau pilnai sugiję.
– Bet iš klinikos galima išvykti tą pačią dieną?
– Taip, operacija trunka apie porą valandų, žmogus klinikoje užtrunka iki trijų valandų ir tą pačią dieną mes išleidžiame į namus, kad toliau gydytųsi namuose.
– Nuo ko priklauso, kad vieniems reikalinga ši operacija, kitiems ne? Ar čia laikui bėgant visiems reikalinga? Ar tai gali lemti genai?
– Taip, visiškai teisingai. Iš tikrųjų priklauso nuo keleto faktorių. Dažniausiai perteklinės odelės atsiranda su amžiumi, nes amžėjant mažėja kolageno ir elastino kiekis, todėl oda pakrenta. Taip pat leidžiasi kaktos ir antakių lankas. Tai dažniausiai būna su amžiumi. Tačiau labai svarbų vaidmenį vaidina ir genetika. Kartais operaciją atliekame ir gana jauniems žmonėms, nes dėl genetinių ypatumų irgi oda pradeda leistis žemyn.
