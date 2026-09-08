 Štai kada siuntimo pas gydytoją nereikia

Štai kada siuntimo pas gydytoją nereikia

2026-09-08 14:32 diena.lt inf.

Ne visais atvejais, norint patekti pas gydytoją specialistą, reikia šeimos gydytojo siuntimo. Valstybinė ligonių kasa socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė, kada galima kreiptis tiesiogiai ir kiek laiko galioja išduotas siuntimas.

<span> Štai kada siuntimo pas gydytoją nereikia</span>
Štai kada siuntimo pas gydytoją nereikia / Ž. Gedvilos / ELTOS nuotr.

„Nors dažniausiai gydytojo specialisto konsultacijai reikalingas šeimos gydytojo siuntimas, yra situacijų, kai galite kreiptis ir be jo.

Siuntimo nereikia, jei:

• lankotės pakartotinėje konsultacijoje pas tą patį gydytoją specialistą;

• kreipiatės į gydymo įstaigoje, prie kurios esate prisirašę, dirbantį gydytoją odontologą, pirminės sveikatos priežiūros ginekologą ar psichikos sveikatos priežiūros specialistą;

• kreipiatės dėl dermatovenerologinių ligų;

• po teigiamo ŽIV tyrimo atsakymo kreipiatės dėl tolesnių konsultacijų;

• įtariamas galvos ar kaklo navikas;

• reikalinga būtinoji medicinos pagalba.

O jei siuntimas vis dėlto reikalingas, svarbu prisiminti, kad jis turi galiojimo terminą. Dažniausiai siuntimas pas gydytoją specialistą galioja 180 dienų, o siuntimas pas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoją – 60 dienų. Per šį laiką svarbu užsiregistruoti konsultacijai.“, – teigiama įraše.

Šiame straipsnyje:
Valstybinė ligonių kasa
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