Štai kada siuntimo pas gydytoją nereikia

„Nors dažniausiai gydytojo specialisto konsultacijai reikalingas šeimos gydytojo siuntimas, yra situacijų, kai galite kreiptis ir be jo.
Siuntimo nereikia, jei:
• lankotės pakartotinėje konsultacijoje pas tą patį gydytoją specialistą;
• kreipiatės į gydymo įstaigoje, prie kurios esate prisirašę, dirbantį gydytoją odontologą, pirminės sveikatos priežiūros ginekologą ar psichikos sveikatos priežiūros specialistą;
• kreipiatės dėl dermatovenerologinių ligų;
• po teigiamo ŽIV tyrimo atsakymo kreipiatės dėl tolesnių konsultacijų;
• įtariamas galvos ar kaklo navikas;
• reikalinga būtinoji medicinos pagalba.
O jei siuntimas vis dėlto reikalingas, svarbu prisiminti, kad jis turi galiojimo terminą. Dažniausiai siuntimas pas gydytoją specialistą galioja 180 dienų, o siuntimas pas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoją – 60 dienų. Per šį laiką svarbu užsiregistruoti konsultacijai.“, – teigiama įraše.
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