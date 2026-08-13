Stebėjote Saulės užtemimą? Pajutę šiuos simptomus skubiai kreipkitės į gydytoją

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos specialistai buvo įspėję į Saulę nežiūrėti tiesiogiai, nes tai gali smarkiai pažeisti regėjimą. Šiam reiškiniui būtini geri tamsinti akiniai su UV filtru arba specialūs akiniai, pritaikyti Saulės užtemimų stebėjimams.
Kaip „Euronews“ aiškino dr. Laura Sararols, ilgas žiūrėjimas į užtemimą, net ir teisingai naudojant apsauginius akinius, gali sukelti akių sausumą ar laikiną diskomfortą.
Vis dėlto, ramino dr. L. Sararols, toks reiškinys primena ilgo žiūrėjimo į ekraną padarinius ir paprastai išnyksta per kelias valandas.
Saulės retinopatija arba makulopatija yra visai kas kita. Šią ligą sukelia tiesioginis Saulės spindulių poveikis, pažeidžiantis tinklainę ir galintis pažeisti geltonąją dėmę – sritį, atsakingą už centrinį regėjimą.
Įspėjamasis ženklas
Dr. L. Sararols patarė atkreipti ypatingą dėmesį į vieną simpotomą.
„Pacientas gali pastebėti, kad centrinėje srityje matoma savotiška tamsi zona arba pilkšva dėmė, kuri visada yra toje pačioje vietoje“, – aiškino ji.
Taip pat gali pasireikšti neryškus matymas, iškreipti vaizdai ir sunkumas atskirti spalvas.
Sausumo ar svetimkūnio pojūtis akyse gali atsirasti tiesiog dėl to, kad ilgai žvelgėte į Saulę ir rečiau mirksėjote, tačiau nuolatinė dėmė regėjimo centre arba regėjimo pokyčiai gali signalizuoti rimtesnes bėdas. Tad jei po užtemimo regėjimo centre pastebite juodą arba pilkšvą dėmę, sritį, į kurią negalite sutelkti dėmesio, neryškų matymą ar bet kokį kitą nuolatinį regėjimo sutrikimą, patariama nedelsiant kreiptis į gydytoją.
Simptomai gali pasireikšti ir vėliau
Pasak dr. L. Sararols, Saulės retinopatijos simptomai nebūtinai pasireiškia iškart po užtemimo.
„Kartais tai įvyksta ne po kelių valandų, o kitą dieną ar po kelių dienų“, – sakė ji.
Specialistė ypatingą dėmesį atkreipė ir į vaikus. Jei vaikas po užtemimo pradeda skųstis regėjimo problemomis, tėvai turėtų apsvarstyti galimybę, kad jis galėjo žiūrėti tiesiai į Saulę, net jei vaikas to nepripažįsta.
„Vaikai mums nepasakys, kad stebėjo užtemimą ir darė tai, ko jiems buvo liepta nedaryti“, – perspėjo dr. L. Sararols.
Be to, nebūtina kelias minutes žiūrėti į Saulę, kad būtų pažeistas regėjimas. Kelių sekundžių tiesioginio stebėjimo gali pakakti, kad būtų padaryta žala, tvirtino dr. L. Sararolsas.
(be temos)