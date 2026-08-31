 Sū­nų su au­tiz­mo spekt­ro su­tri­ki­mu au­gi­nan­ti Ilo­na Plavs­ka: au­tiz­mas – ne nuo­spren­dis

Sū­nų su au­tiz­mo spekt­ro su­tri­ki­mu au­gi­nan­ti Ilo­na Plavs­ka: au­tiz­mas – ne nuo­spren­dis

2026-08-31 23:00
Ra­sa Ro­žins­kie­nė (žurnalas „Sveikata“)

Svei­ka­ta – ne tik fi­zi­nė būk­lė ar gy­dy­to­jų už­ra­šy­tos diag­no­zės. Tai ir emo­ci­nė stip­ry­bė, ge­bė­ji­mas priim­ti po­ky­čius, kas­die­niai spren­di­mai, for­muo­jan­tys mū­sų ir mū­sų vai­kų gy­ve­ni­mą. Kar­tais vie­na iš­girs­ta fra­zė ga­li su­dre­bin­ti pa­sau­lį, ta­čiau kar­tu ji ga­li tap­ti au­gi­mo, są­mo­nin­gu­mo ir nau­jos gy­ve­ni­mo ko­ky­bės at­spir­ties taš­ku. Taip nu­ti­ko ir Ilo­nai Plavs­kai – jau­nai ma­mai, vie­ną die­ną iš­gir­du­siai, kad nuo šiol teks gy­ven­ti su au­tiz­mo spekt­ro su­tri­ki­mą tu­rin­čiu vai­ku.

Esa­te sėk­mės ly­di­ma tink­la­raš­ti­nin­kė ir gar­siai skel­bia­te, kad au­tiz­mas – jo­kiu bū­du ne nuo­spren­dis, kaip prieš pen­ke­rius me­tus bu­vo pa­sa­ky­ta Jums. Kaip pri­si­sta­ty­tu­mė­te skai­ty­to­jams?

– Vi­sų pir­ma, esu ma­ma, ku­ri au­gi­na sū­nų Alek­sand­rą, tu­rin­tį au­tiz­mo spekt­ro su­tri­ki­mą. Taip pat esu tink­la­raš­ti­nin­kė ir so­cia­li­niuo­se tink­luo­se pa­sa­ko­ju apie gy­ve­ni­mą su au­tis­tiš­ku vai­ku. Dar ga­lė­čiau pa­va­din­ti sa­ve įtrau­kio­jo ug­dy­mo am­ba­sa­do­re, nes da­ly­vau­ju pro­jek­tuo­se, ren­gi­niuo­se, su­si­ju­siuo­se su spe­cia­lių­jų po­rei­kių vai­kų įtrau­ki­mu į bend­rą­jį ug­dy­mą. Da­li­juo­si sa­vo is­to­ri­ja, kaip pa­vy­ko Alek­sand­rą in­teg­ruo­ti į bend­ruo­me­nę ir į mo­kyk­lą.

Ka­da pir­mą kar­tą pa­ju­to­te, kad Alek­sand­ro rai­da ga­li skir­tis nuo ki­tų vai­kų?

– Ku­rį lai­ką gal­vo­jau, kad ma­no sū­nus – sun­kaus cha­rak­te­rio vai­kas. Jam daž­nai užei­da­vo pyk­čio prie­puo­liai, truk­da­vę iki pu­sės va­lan­dos, kar­tais ir il­giau, sun­kiai se­kė­si jį nu­ra­min­ti.

Kai sū­nui bu­vo pust­re­čių me­tų, nu­ve­dė­me jį į dar­že­lį. Po ku­rio lai­ko auk­lė­to­ja pa­si­tei­ra­vo, ar mes neįž­vel­gia­me jo el­ge­sy­je ko nors neįp­ras­to. Gal­būt jis neat­si­lie­pia pa­šau­kus var­du, gal­būt ne­da­ro, ko yra pra­šo­mas, ne­no­ri žais­ti su ki­tais vai­kais? Iš kar­to taip neat­ro­dė, bet, pa­ly­gin­ti su ki­tais vai­kais, šį fak­tą te­ko pri­pa­žin­ti.

Ilonos Plavskos asmeninio archyvo nuotr.

Stri­go ir Alek­sand­ro kal­ba, bet dėl to ne­si­jau­di­no­me, nes ir jo tė­tis kal­bė­ti pra­dė­jo ga­na vė­lai.

Kai auk­lė­to­ja už­si­mi­nė apie ber­niu­ko ki­to­niš­ku­mą, šir­dy­je tu­rė­jau dar vie­ną ar­gu­men­tą – bu­vau gir­dė­ju­si, kad au­tis­tiš­ki vai­kai ven­gia akių kon­tak­to, ne­mėgs­ta ar­tu­mo ir ap­si­ka­bi­ni­mų, o Alek­sand­ras bu­vo be ga­lo mei­lus vai­kas.

Dar­že­lio psi­cho­lo­gė švel­niai pa­siū­lė kreip­tis į Vai­ko rai­dos cent­rą.

Vai­ko rai­dos cent­re ga­vo­te skau­dų an­tau­sį. Žo­džiai „Nuo šian­dien jū­sų as­me­ni­nis gy­ve­ni­mas bai­gė­si“ nu­skam­bė­jo kaip nuo­spren­dis?

– Diag­no­zė su­krė­tė: įvai­ria­pu­sis rai­dos su­tri­ki­mas. Spe­cia­lis­tė pa­sa­kė, kad nuo da­bar ma­no gy­ve­ni­mas ap­si­ri­bos tik vai­ko te­ra­pi­jo­mis, o apie sa­vo as­me­ni­nį gy­ve­ni­mą ga­liu pa­mirš­ti. Tuo me­tu man bu­vo vos 27-eri. At­ro­dė, tar­si kas nors stai­ga per­ra­šė vi­są ma­no gy­ve­ni­mo sce­na­ri­jų.

Kaip iš­gy­ve­no­te lai­ko­tar­pį po diag­no­zės? Ar ne­pa­si­da­vė­te be­jė­giš­ku­mo jaus­mui?

– Kai tė­vai iš­girs­ta bet ko­kią vai­ko diag­no­zę – ne­bū­ti­nai au­tiz­mo – jie neiš­ven­gia­mai tu­ri įveik­ti sa­vo­tiš­ką vi­di­nę ke­lio­nę. Moks­li­nin­kų tei­gi­mu, tą pro­ce­są ga­li­ma pri­ly­gin­ti ar­ti­mo žmo­gaus ne­tek­ties iš­gy­ve­ni­mui – tar­si at­si­svei­ki­ni­mui su tuo vai­ku, ku­rį bu­vai su­si­kū­ręs sa­vo lū­kes­čiuo­se ir sva­jo­nė­se.

Ilona Plavska su sūnumi
Ilona Plavska su sūnumi / Ilonos Plavskos asmeninio archyvo nuotr.

Aš taip pat pe­rė­jau vi­sus tuos eta­pus. Tik jie ne­bu­vo tvar­kin­gi, ne vie­nas po ki­to, kaip daž­nai kal­ba­ma apie ge­du­lą. At­ro­dy­da­vo, jau prii­mu: taip, ma­no vai­kas yra ki­toks. Po sa­vai­tės vėl su­grįž­da­vo abe­jo­nė: ne­ga­li bū­ti, pa­žiū­rė­ki­te, kaip gra­žiai jis žiū­ri į akis, kaip juo­kia­si, – jis juk toks pa­ts kaip ki­ti vai­kai. Vie­ną die­ną – su­si­tai­ky­mas, o ki­tą – nei­gi­mas, tre­čią – liū­de­sys ar net pyk­tis. Tik po ge­rų pu­sant­rų me­tų ga­lė­jau sau nuo­šir­džiai pa­sa­ky­ti, kad iš tie­sų priė­miau sa­vo sū­naus diag­no­zę – ne kaip nuo­spren­dį, o kaip rea­ly­bę, su ku­ria ir­gi ga­li­ma gy­ven­ti.

Kas bu­vo sun­kiau­sia vė­li­au, jau su­si­tai­kius su diag­no­ze?

– Man, ko ge­ro, sun­kiau­sia bu­vo jaus­mas, kad su šia diag­no­ze li­kau vi­siš­kai vie­na. Prieš pen­ke­rius me­tus apie tai dar ma­žai kas kal­bė­jo gar­siai. Ne­pa­ži­no­jau nė vie­nos šei­mos, au­gi­nan­čios to­kį vai­ką, to­dėl at­ro­dė, kad esa­me vie­nin­te­liai. Ne­ži­no­jau, nuo ko pra­dė­ti, kur kreip­tis, kaip pa­dė­ti sū­nui.

Ne­mo­kė­jau bend­rau­ti su Alek­sand­ru taip, kaip jam rei­kė­jo, o pa­skir­tų te­ra­pi­jų te­ko lauk­ti il­gai. Tad, ga­li­ma sa­ky­ti, dvi­ra­tį iš­ra­di­nė­jau pa­ti. Ra­dau vos po­rą kny­gų lie­tu­vių kal­ba, to­dėl skai­čiau ang­lų ir len­kų kal­bo­mis, ieš­ko­jau at­sa­ky­mų, kur tik ga­lė­jau.

Ilonos Plavskos asmeninio archyvo nuotr.

Pa­me­nu, ta­da su­pra­tau, ko­kie su­dė­tin­gi au­tis­tiš­kiems žmo­nėms yra ru­ti­nos po­ky­čiai. Kol su­si­kū­rė­me sa­vo tvar­ką, sa­vo die­nos rit­mą, praė­jo daug lai­ko ir pa­rei­ka­la­vo dar dau­giau kant­ry­bės. Tai bu­vo il­gas ban­dy­mų ir klai­dų ke­lias.

Ne kar­tą bu­vau nu­lei­du­si ran­kas. Bu­vo aki­mir­kų, kai no­rė­jo­si vis­ką mes­ti ir tie­siog ding­ti. Ta­čiau ding­ti ne­bu­vo kur. (Šyp­so­si.)

Ar tei­sin­gai su­pran­tu – vis­kas pra­si­de­da nuo šei­mos. Jei ma­ma, tė­tis ti­kė­sis pa­gal­bos tik iš ap­lin­kos: te­ra­peu­tų, ug­dy­to­jų, ki­tų spe­cia­lis­tų, nie­ko ge­ro ne­bus?

– Tik­rai taip. Ši ke­lio­nė pra­si­de­da šei­mo­je – nuo tė­vų, nuo kas­die­nių tai­syk­lių, nuo­sek­lios ru­ti­nos na­muo­se. Mums di­džiu­lį pa­leng­vi­ni­mą suteikė… pa­pras­čiau­sias laik­ro­dis. Pa­vyz­džiui, kai Alek­sand­ras žai­džia su te­le­fo­nu, su­ta­ria­me, kad, su­čirš­kus ža­din­tu­vui, jis jį ati­duos man. La­bai svar­bu, kad tė­vai lai­ky­tų­si duo­to žo­džio ir ne­nuo­lai­džiau­tų. Jei vie­ną kar­tą te­le­fo­no ne­paim­tu­mė­te ar pa­si­duo­tu­mė­te, ki­tą sy­kį su­si­tar­ti bū­tų žy­miai sun­kiau.

Nuo­sek­lu­mas ir aiš­kios tai­syk­lės – tai, kas su­tei­kia vai­kui sau­gu­mo jaus­mą ir pa­de­da jam iš­mok­ti val­dy­ti sa­vo el­ge­sį.

Sa­ko­te, kad au­tiz­mo spekt­ro su­tri­ki­mą tu­rin­tį vai­ką tei­gia­mai vei­kia aiš­ki die­nos ru­ti­na. Kaip ši ru­ti­na at­ro­do Jū­sų na­muo­se ir kas jo­je Alek­sand­rui pa­de­da jaus­tis sau­giai?

– Mes kiek­vie­ną va­ka­rą su Alek­sand­ru ap­ta­ria­me, ką veik­si­me ki­tą die­ną. Aiš­ku­mas su­tei­kia ra­my­bę. Mū­sų sa­vai­tės die­nų ru­ti­na be­veik ne­si­ski­ria: ke­liuo­si 6 val., ga­mi­nu pus­ry­čius, o 6.40 val. prie na­mų su­sto­ja au­to­bu­siu­kas, ku­ris nu­ve­ža jį į mo­kyk­lą. Alek­sand­ras lan­ko bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­los spe­cia­li­zuo­tą kla­sę, ku­rio­je sep­ty­ni vai­kai, vie­na mo­ky­to­ja ir dvi pa­dė­jė­jos. Jo­je mo­ko­si vai­kai su įvai­riais rai­dos su­tri­ki­mais, iš­sky­rus in­te­lek­to.

13 val. ki­tas au­to­bu­siu­kas jį nu­ve­ža į die­nos cent­rą, kur sū­nus bū­na iki va­ka­ro. Apie 17 val. jį pa­sii­mu, ta­da vyks­ta­me į įvai­rius už­siė­mi­mus: pas spe­cia­lią­ją pe­da­go­gę, į ba­sei­ną ar ki­tur. 

Kai grįž­ta na­mo po vi­sų veik­lų, Alek­sand­ras gau­na at­ly­gį už vi­sos die­nos ge­rą el­ge­sį. Va­ka­re jo lau­kia ar­ba mėgs­ta­mi dribs­niai, ar­ba va­lan­da prie kom­piu­te­rio.

Ilonos Plavskos asmeninio archyvo nuotr.

Daž­nai tė­vai klysta gal­vo­da­mi, kad jei la­bai no­rės ir steng­sis, ga­lės pa­keis­ti sa­vo au­tis­tiš­ką vai­ką. Gal­būt toks mąs­ty­mas – ne klai­da?

– Prik­lau­so nuo to, ko­kio re­zul­ta­to no­ri. Jei­gu sie­ki, kad ta­vo au­tis­tiš­kas vai­kas bū­tų lai­min­gas, rei­kia pri­si­tai­ky­ti prie jo po­rei­kių, o tai, kaip ži­no­me, jau su­si­for­ma­vu­siam žmo­gui yra be ga­lo sun­ku.

Po sū­naus diag­no­zės ma­no pa­čios die­nos struk­tū­ra kar­di­na­liai pa­si­kei­tė. Da­bar tiks­liai ži­nau, kiek tu­riu lai­ko, kol sū­naus nė­ra na­muo­se, ko­kia ma­no die­nos ru­ti­na ir ką tu­riu spė­ti at­lik­ti. Ta­pau la­bai dis­cip­li­nuo­ta ir tai man gy­ve­ni­me la­bai pa­de­da.

Au­gant Alek­sand­rui iš­mo­kau bū­ti at­spa­ri ap­lin­kai – žmo­nių ko­men­ta­rams, jų nuo­mo­nei. Anks­čiau la­bai skau­dė­da­vo šir­dį dėl vi­suo­me­nės po­žiū­rio: žei­dė praei­vių pa­sta­bos, žvilgs­niai, kai Alek­sand­rui vie­šo­je vie­to­je pra­si­dė­da­vo pyk­čio prie­puo­liai. Da­bar už­siau­gi­nau sto­rą odą – ži­nau, kaip elg­tis to­kio­se si­tua­ci­jo­se.

Kas ta­po tik­rą­ja stip­ry­be? Ži­no­ji­mas, kad tik aš ge­riau­siai ži­nau, kas ge­riau­sia ma­no vai­kui. Su diag­no­ze aš pa­ti užau­gau: ži­nau, kaip yra ir kaip tu­riu elg­tis su vai­ku. Da­bar jau­čiuo­si tvir­ta, tu­riu ži­nių, ku­rias rin­kau ir ra­šy­da­ma tink­la­raš­tį.

Ar pa­si­tai­kė aki­mir­kų, kai pa­ti jau­tė­tės vi­siš­kai per­de­gu­si, iš­se­ku­si? Kaip šian­dien rū­pi­na­tės sa­vo emo­ci­ne svei­ka­ta, kad ga­lė­tu­mė­te bū­ti stip­ri ne tik dėl Alek­sand­ro, bet ir sa­vęs pa­čios?

– Ži­no­ma, bu­vau per­de­gu­si. Vis­kas ėmė keis­tis, kai lan­ky­da­ma te­ra­pi­jos už­siė­mi­mus priė­miau sa­vo ki­to­kį vai­ką ir pa­ti ta­pau at­vi­ra ši­tam nau­jam pa­sau­liui. Tuo­met ir Alek­sand­ras pa­si­da­rė at­vi­res­nis. Jis ėmė do­mė­tis vai­kais, žais­ti, tar­ti pir­muo­sius žo­džius. Da­bar su­pran­tu, kad vis­kas pra­si­dė­jo nuo ma­no vi­di­nio po­ky­čio, ku­ris per­si­da­vė ir jam.

Tė­vams, au­gi­nan­tiems au­tis­tiš­kus vai­kus, no­riu pa­brėž­ti, ko­kia svar­bi yra komp­lek­si­nė pa­gal­ba: vie­nu me­tu kei­tie­si tu pa­ts, lankaisi pas spe­cia­lis­tus, ve­žio­ji vai­ką į už­siė­mi­mus ir ste­bi jo rai­dą. Vi­sa tai vyks­ta vie­nu me­tu ir tik to­kia si­ner­gi­ja ga­li duoti po­ky­čių.

Ilonos Plavskos asmeninio archyvo nuotr.

Te­ra­pi­jos pa­dė­jo su­stip­rė­ti, at­si­kra­čiau ne­rei­ka­lin­gų bai­mių ir pra­dė­jau ra­šy­ti sa­vo tink­la­raš­tį. Pra­džio­je gal­vo­jau, kad esu vie­na su vai­ku ir nie­kas ne­ži­no, kaip man sun­ku. Kai ėmiau ra­šy­ti, da­ly­tis min­ti­mis apie si­tua­ci­ją, man la­bai pa­leng­vė­jo. Vie­na iš prie­žas­čių, ko­dėl pra­dė­jau ra­šy­ti, – no­ras pa­dė­ti ir ki­toms ma­moms, kad, su­ži­no­ju­sios au­tiz­mo diag­no­zę, jos ne­lik­tų vie­nos. Da­bar ma­mos man ra­šo – dė­ko­ja, da­li­ja­si sa­vo is­to­ri­jo­mis, sa­ko, kad įkve­piu jas ti­kė­ti švie­ses­ne atei­ti­mi. Kad diag­no­zė – tik­rai ne nuo­spren­dis. Kiek­vie­ną kar­tą tai skai­ty­da­ma pri­si­me­nu, kaip ka­dai­se man bu­vo pa­sa­ky­ta prie­šin­gai.

Jū­sų tink­la­raš­ty­je – tik po­zi­ty­vus, op­ti­mis­tiš­kas tu­ri­nys. Ko­dėl ne­no­ri­te da­ly­tis sun­kiau­siais mo­men­tais?

– Da­li­juo­si ir to­kiais. Ta­čiau ma­no tiks­las – įkvėp­ti žmo­nes, pa­drą­sin­ti juos, kad ne­nu­leis­tų ran­kų, kai sun­ku. Ne­no­riu skleis­ti ne­ga­ty­vių emo­ci­jų, ne­no­riu, kad ne­ga­ty­vu­mas plis­tų to­lyn.

Lei­džiu sau iš­gy­ven­ti emo­ci­jas: jei rei­kia, pa­pyks­tu, pa­liū­džiu, o ta­da vėl grįž­tu į gy­ve­ni­mą, pas žmo­nes. Tai tie­siog gy­ve­ni­mo da­lis, bet ne­no­riu jo­je už­strig­ti. Man kur kas ar­ti­mes­nis po­zi­ty­vus žvilgs­nis į prie­kį. No­riu pa­ro­dy­ti, kad, įdė­jus dar­bo ir pa­stan­gų, gy­ven­ti su au­tis­tiš­ku vai­ku tik­rai įma­no­ma – ir pra­smin­gai, ir vi­sa­ver­tiš­kai.

Tie­sa, ne­rei­kia ti­kė­tis, kad pro­gre­sas bus tie­sus ir nuo­sek­lus, kaip daž­nai ma­to­me au­gant neu­ro­ti­pi­niams vai­kams. Au­tiz­mo spekt­ro vai­kų pro­gre­sas ju­da ban­go­mis – su pa­ki­li­mais ir ato­slū­giais.

Pra­dė­jo­te nau­ją pro­jek­tą, skir­tą tė­čiams, au­gi­nan­tiems vai­kus su au­tiz­mo spekt­ro su­tri­ki­mu. Ką no­ri­te juo pa­siek­ti?

– Pas­te­bė­jau, kad šio­je sri­ty­je ini­cia­ty­vą daž­niau­siai ro­do tik ma­mos – jos do­mi­si, kal­ba, da­li­ja­si pa­tir­ti­mi. O kur tė­čiai? Jų be­veik ne­ma­ty­ti. To­dėl su­kū­riau pro­jek­tą, į ku­rį kvie­čiu ir juos – pa­si­da­ly­ti sa­vo pa­tir­ti­mi, pa­pa­sa­ko­ti, ką reiš­kia bū­ti au­tis­tiš­ko vai­ko tė­čiu. Pri­si­pa­žin­siu, sun­ku to­kių ras­ti. Kol kas pa­vy­ko nu­fil­muo­ti tik du.

Gal­būt to­dėl, kad mū­sų vi­suo­me­nė­je vy­rai ne­ver­kia, jie lai­ko­mi stip­riais, ir, at­ro­do, kad jiems sun­ku­mų nė­ra. Ta­čiau juk jie taip pat žmo­nės – iš­gy­ve­na emo­ci­jas, tu­ri jaus­mus. Ti­kiu, kad šis pro­jek­tas pa­dės tai at­skleis­ti ir pa­ro­dy­ti, kad tė­čių pa­tir­tis taip pat svar­bi.

Mo­te­rys daž­nai at­ro­do emo­cio­na­les­nės ir la­biau įsi­trau­ku­sios, nes nuo se­no at­sa­ko­my­bė už na­mus ir vai­kus dau­ge­liu at­ve­jų tek­da­vo joms. Ta­čiau iš to, ką pa­pa­sa­ko­jo tė­čiai, ma­ty­ti, kad jaus­mai iš tie­sų yra to­kie pa­tys, ne­prik­lau­so­mai nuo ly­ties. Iš­gir­dę ne­ti­kė­tą diag­no­zę, tiek vie­ni, tiek ki­ti su­trin­ka, pa­jun­ta ne­ži­nią, bai­mę.

Gal­būt rū­pes­tis ir reak­ci­ja la­biau pri­klau­so ne nuo ly­ties, o nuo žmo­gaus as­me­ny­bės: ar jis lin­kęs jau­din­tis, ieš­ko­ti spren­di­mų, ar leng­viau pa­si­duo­da ne­ži­nios jaus­mui.

Ilonos Plavskos asmeninio archyvo nuotr.

Kaip iš­sau­go­ti sa­vo as­me­ny­bę, au­gi­nant spe­cia­lių­jų po­rei­kių vai­ką? Juk ma­ma – ir­gi žmo­gus, tu­rin­tis sa­vų po­rei­kių, ho­bių.

– Tu­rė­ti lai­ko sau ir sa­vo po­mė­giams la­bai svar­bu – net jei tai tik po­ra va­lan­dų per sa­vai­tę. Šie mo­men­tai tei­kia ma­lo­nu­mą, lei­džia at­gau­ti ener­gi­ją, iš­lai­ky­ti vi­di­nę pu­siaus­vy­rą. Kiek­vie­nai mo­te­riai tai skir­tin­ga. Pa­vyz­džiui, aš kiek­vie­ną ry­tą pra­de­du nuo spor­to klu­bo – tre­ni­ruo­tė man pa­de­da vi­są die­ną jaus­tis emo­ciš­kai sta­bi­liai ir žva­liai. Be to, žai­džiu tink­li­nį, o ne­tru­kus pla­nuo­ju pra­dė­ti lan­ky­ti sal­sos pa­mo­kas. La­bai mėgs­tu su­si­tik­ti su drau­gė­mis.

Ži­no­te, kas dar la­bai svar­bu? Neuž­si­da­ry­ti sa­vy­je. Kai už­si­sklen­di su vi­so­mis sa­vo bė­do­mis, ener­gi­ja ne­ga­li cir­ku­liuo­ti. Ji su­stings­ta. Ne­si­da­ly­da­mi su ki­tais, nie­ko ne­gau­na­me ir mai­nais – kal­bu apie ki­tų žmo­nių pa­lai­ky­mą ir su­pra­ti­mą, ku­rie la­bai svar­būs šia­me ke­ly­je. Vi­siš­kai ne­svar­bu, ar au­gi­na­me neu­ro­ti­pi­nį vai­ką, ar vai­ką su spe­cia­liaisiais po­rei­kiais.

Kai kas ant­rą sa­vait­ga­lį sū­nus va­žiuo­ja pas tė­tį, aš tu­riu dvi die­nas gast­ro­lėms. (Juo­kia­si.)

Ban­do­te gast­ro­liuo­ti ir su Alek­sand­ru? Kai sū­nui suė­jo še­še­ri, pir­mą kar­tą skri­do­te su juo lėk­tu­vu…

– Taip. Iki tol ma­niau, kad mums ne­pa­vyks. Praė­ju­sį lapk­ri­tį dar kar­tą skri­do­me į Egip­tą. Šią va­sa­rą pla­nuo­ja­me ato­sto­gau­ti Tur­ki­jo­je. Kaip ma­to­te, vis­kas įma­no­ma, tik ke­lio­nėms rei­kia tin­ka­mai pa­si­ruoš­ti. Ma­no gal­vo­je to­kie da­ly­kai su­pla­nuo­ti nuo A iki Ž, ap­gal­vo­ti ma­žiau­si niuan­sai.

Ki­tiems ga­li pa­si­ro­dy­ti, kad ma­no gy­ve­ni­mas – la­bai su­dė­tin­gas. Ta­čiau esu taip įpra­tu­si, to­dėl ki­to­kio gy­ve­ni­mo neį­si­vaiz­duo­ju.

Ką šian­dien reiš­kia au­gin­ti au­tis­tiš­ką vai­ką Lie­tu­vo­je? Kiek rea­lios pa­gal­bos su­lau­kia šei­mos iš vals­ty­bės?

– Kaip ir vi­si tė­vai, gau­na­me iš­mo­ką – au­gi­nant vai­ką su ne­ga­lia, ji kiek di­des­nė. Ta­čiau rea­liai šios pa­ra­mos to­li gra­žu ne­pa­kan­ka bū­ti­noms ug­dy­mo ir te­ra­pi­jų iš­lai­doms pa­deng­ti. Pa­gal­bos ten­ka ieš­ko­ti pri­va­čiai, o tai šei­mai tam­pa ne­men­ka fi­nan­si­ne naš­ta.

Ki­ta opi pro­ble­ma – spe­cia­lis­tų trū­ku­mas. No­rint gau­ti ko­ky­biš­ką pa­gal­bą, ten­ka lauk­ti il­go­se ei­lė­se. Lai­kas to­kiems vai­kams yra ne­pap­ras­tai svar­bus – kiek­vie­na pra­leis­ta ga­li­my­bė ga­li bū­ti pra­ras­tas pa­žan­gos žings­nis.

Ilona Plavska
Ilona Plavska / Ilonos Plavskos asmeninio archyvo nuotr.

Ką pa­tar­tu­mė­te tė­vams, ku­rie dar tik pra­de­da šį ke­lią?

– Pir­miau­sia – iš­lik­ti kuo ra­mes­niems. Sup­ran­tu, kad emo­ci­jų bū­na daug ir jos stip­rios, ta­čiau la­bai svar­bu į si­tua­ci­ją žvelg­ti ra­cio­na­liai. Ra­mus pro­tas pa­de­da priim­ti aiš­kes­nius spren­di­mus ir ne­pa­si­mes­ti in­for­ma­ci­jos gau­so­je.

Ant­ra, ne­nu­leis­ki­te ran­kų. Po­ky­čiai vai­kams, tu­rin­tiems au­tiz­mo spekt­ro su­tri­ki­mą, daž­nai bū­na lė­ti ir rei­ka­lau­ja daug kant­ry­bės. Ta­čiau net ir ma­ži žings­niai yra di­de­lė pa­žan­ga.

Tre­čia, ne­priim­ki­te vai­ko emo­ci­jų as­me­niš­kai. Jo stip­rios reak­ci­jos ar sun­ku­mai bend­rau­jant nė­ra jū­sų, kaip tė­vų, ver­ti­ni­mas. Tai jo bū­das iš­gy­ven­ti pa­sau­lį.

Svar­biau­sia – pa­si­rū­pin­ki­te sa­vi­mi. Kaip lėk­tu­ve pir­miau­sia de­guo­nies kau­kę už­si­de­da­me sau, o tik ta­da vai­kui, taip ir čia: jū­sų jė­gos, ra­my­bė ir ge­ra emo­ci­nė svei­ka­ta yra vi­sos šei­mos pa­grin­das.

Šiame straipsnyje:
Sveikata
žurnalas Sveikata
au­tiz­mo spekt­ro su­tri­ki­mas
au­gi­nti vaiką
Ilo­na Plavs­ka
autizmas

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