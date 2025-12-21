Sugalvojo būdą, kaip mažinti eiles pas gydytojus

Panevėžio rajono poliklinika vienodai pilna ar pirmadienį, ar penktadienį. Perdėto sau dėmesio strėlės – į vyresniąją kartą.
„Jie mumis, kaip šeimos gydytojais, nelabai pasitiki. Skauda nugarą – mane pas neurologą. Sakau, kad galiu gydyti nugaros skausmus, paskirti vaistus. Negaliu tik magnetinio rezonanso paskirti, kuris būtinas tik vertinant ar reikia operuoti, ar nereikia. Viena kardiologė pasakė, kad mūsų pacientus gydo gydomieji tyrimai. Svarbiausia – tirtis. Vienai pacientei per 3–2 mėnesių laikotarpį parašiau 15 siuntimų, nes ji yra tam tikro charakterio“, – aiškino šeimos gydytoja Vilma Palinauskienė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Kad nesiveltų į konfliktą ar išvengtų skundų, gydytojai paklūsta – juk pacientas visada teisus. Šeimos gydytoja V. Palinauskienė siūlo tokius pacientus apmokestinti.
„Jeigu būtų 1 euras ar 5 – karo tikslams, kam trūksta pinigų. Ir net reikėtų apmokestinti atėjimą pas šeimos gydytoją, ką padarė latviai prieš 20 metų, jei ne daugiau“, – teigė V. Palinauskienė.
Kad ir menkas mokestis, anot gydytojos, psichologiškai stabdytų kaip į darbą pas medikus vaikštančius gyventojus.
Jeigu daktaras nerašo pacientui siuntimo, reiškia, jis nori užsidirbti.
„Tai sutrumpintų eiles visiškai. Tas, kas eina be reikalo, pagalvotų, ar verta. O tas, kas eina su reikalu, tą eurą ar 5 mielai sumokėtų, bet patektų pas daktarą po 3–4 dienų“, – tvirtino V. Palinauskienė.
Tačiau ligonių kasos mažinant eiles turi kitą planą. Kas mėnesį skirti po 1000 eurų priedą su mokesčiais tiems šeimos gydytojams, kurie per mėnesį išrašys mažiau negu 200 siuntimų. Medikai mato užprogramuotą priešiškumą.
„Jeigu daktaras nerašo pacientui siuntimo, reiškia, jis nori užsidirbti, taip galvos, nes gi žinos iš žiniasklaidos. Nenoriu užsidirbti, tik noriu rašyti tam, kam priklauso“, – sakė V. Palinauskienė.
„Tai žmogus bus priverstas eiti mokamai, mokėti pinigus pas gydytoją privačiai. O kaip kitaip?“ – sakė moteris.
„Jeigu daugiau gaus paskatinimą, tai čia klausimas įdomus“, – kalbėjo vyras.
Ligonių kasos šį klausimą bando pagrįsti.
„Šeimos gydytojas dėl didelio pacientų srauto kartais nespėja arba nenori gilintis į paciento sveikatą, ir jam lengviau šiek tiek parašyti siuntimą specialistui, tegul specialistas tvarkosi“, – aiškino Ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius.
Medikų sąjūdžio vadovė nemano, kad maždaug 600 eurų į rankas per mėnesį gydytojus skatins neišrašyti reikalingų siuntimų, bet gydytojus ir pacientus tai tikrai supriešintų.
„Riboti gydytojo nereikėtų, nes jeigu jis neišrašys siuntimo, o paciento būklė pablogės, atsakys gydytojas, ne ligonių kasos. Manyčiau, kad tikslinga būtų neriboti, bet tikrinti pagrįstumą“, – teigė Medikų sąjūdžio valdybos pirmininkė Auristida Gerliakienė.
Kad siuntimų gydytojai neretai išrašo be reikalo, pastebi ir valstybės kontrolė.
„Nereikia to siuntimo, o jis yra išrašomas. Kitaip tariant, gal buvo galima gydytojui pačiam gydyti, o nesiųsti pas kitą gydytoją“, – sakė Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė.
Pasitaiko ir tokių siuntimų, kai išvis neaišku, kodėl jie išrašomi.
„Kai siuntime neparašoma labai svarbios, būtinos informacijos, pas kokį specialistą. Įsivaizduokime, gydytojas išrašo siuntimą neaišku kam ir neaišku kodėl – tai kelia labai daug klausimų dėl gydymo tikslingumo ir panašiai“, – aiškino I. Segalovičienė.
Premijos gydytojams už mažiau išrašomų siuntimų būtų skiriamos nuo liepos mėnesio. Tačiau naujovė dar nėra patvirtinta.
