Svarbus įspėjimas: plinta klastingas žarnyno parazitas

Jungtinės Karalystės sveikatos saugumo agentūros (UKHSA) duomenimis, praėjusiais metais šalyje užregistruoti 6069 giardiazės atvejai – daugiausia per pastarąjį dešimtmetį.
Palyginti su 2016 metais, kai buvo nustatyta 4290 atvejų, jų skaičius išaugo daugiau nei 40 proc. Augimas matomas ir lyginant su 2024 metais – tuomet užregistruota 5450 infekcijos atvejų.
Specialistai neatmeta, kad didesni skaičiai gali būti susiję su išaugusiu tarptautinių kelionių mastu po COVID-19 pandemijos, tačiau tam įtakos galėjo turėti ir pagerėjusi diagnostika.
Nors pateikiami duomenys yra už 2025 metus, apie pavojų gyventojams, ypač keliaujančioms šeimoms, priminta vasaros atostogų metu.
Kas yra giardiazė?
Giardiazė – labai užkrečiama žarnyno infekcija, kurią sukelia mikroskopinis parazitas Giardia.
Užsikrėtus gali pasireikšti viduriavimas, pilvo pūtimas, gausus dujų kaupimasis, raugėjimas ir svorio kritimas. Kai kuriais atvejais simptomai gali būti supainioti su dirgliosios žarnos sindromu.
UKHSA vyresnioji maisto saugos stebėsenos specialistė Nicola Love įspėjo, kad infekcijos simptomai gali trukti nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių.
Negydoma infekcija kai kuriems žmonėms gali sukelti rimtų komplikacijų. Ypač pažeidžiami maži vaikai, vyresnio amžiaus žmonės ir nusilpusį imunitetą turintys asmenys.
Retais atvejais negydoma giardiazė vaikams gali sukelti nepakankamą mitybą ir sutrikdyti normalų augimą.
Užsikrėsti galima per vandenį ir maistą
Giardiaze galima užsikrėsti tiek užsienyje, tiek savo šalyje.
Parazitas plinta per užterštą maistą arba vandenį, taip pat per tiesioginį kontaktą su užsikrėtusiais žmonėmis ar gyvūnais. Infekcija gali būti perduodama ir lytinio kontakto metu.
Ypač rizikingas gali būti neapdoroto vandens nurijimas maudantis ežeruose, upėse ar kituose natūraliuose vandens telkiniuose. Pavojų gali kelti ir vanduo iš nepatikrintų šaltinių.
Keliaujantiems į užsienį specialistai pataria rinktis buteliuose parduodamą vandenį ir gerai termiškai apdorotą maistą.
Didesnio atsargumo rekomenduojama laikytis valgant žalius produktus, pavyzdžiui, salotas, kurios galėjo būti nuplautos nesaugiu vandentiekio vandeniu.
UKHSA duomenimis, infekcijos nustatomos ir žmonėms, grįžusiems iš Pietų bei Pietryčių Azijos, Afrikos ir Pietų Amerikos.
Daugiausia atvejų – Londone
2025 metais daugiausia giardiazės atvejų Jungtinėje Karalystėje užregistruota Londone – 1568.
Šiaurės Vakarų Anglijoje nustatyti 1029 atvejai, o Pietryčių Anglijoje – 977.
Mažiausiai atvejų užregistruota Šiaurės Rytų Anglijoje – 217.
Sergamumas labiausiai išaugo rudenį. Spalį nustatyti 599 atvejai, rugsėjį – 580, o lapkritį – 574.
Užsikrėtus į baseiną grįžti negalima iš karto
Susirgus giardiaze itin svarbu užtikrinti, kad infekcija nebūtų perduota kitiems.
Specialistai rekomenduoja kruopščiai plauti rankas muilu ir vandeniu pasinaudojus tualetu, pakeitus sauskelnes ir prieš gaminant maistą. Vaikus taip pat reikėtų skatinti reguliariai ir tinkamai plauti rankas.
Užsikrėtus svarbu vartoti pakankamai skysčių ir prireikus kreiptis į gydytoją.
Net ir pasibaigus viduriavimui nerekomenduojama iš karto grįžti į baseiną ar kitą maudymosi vietą. UKHSA nurodo nesimaudyti mažiausiai dvi savaites nuo tada, kai viduriavimas visiškai baigėsi.
Tėvams primena pavojingus simptomus
Tėvams rekomenduojama kreiptis į medikus, jeigu vaikui atsiranda dehidratacijos požymių, viduriavimas stiprėja arba tęsiasi ilgiau nei tris dienas.
Nors įvairios infekcijos, viduriavimas ir vėmimas tarp vaikų yra gana dažni ir dauguma mažųjų pasveiksta be specialaus gydymo, kai kurie simptomai gali signalizuoti apie pavojingą būklę.
Skubiosios medicinos pagalbos reikia, jeigu vaikas:
- nustoja kvėpuoti arba atsiranda kvėpavimo pauzių;
- labai sunkiai kvėpuoja, kvėpuojant girdėti neįprasti garsai;
- atrodo itin prastai, oda tampa labai blyški, pilkšva ar dėmėta;
- lūpos, liežuvis ar oda tampa melsvos arba violetinės spalvos;
- yra be sąmonės, jo nepavyksta pažadinti arba pažadinti labai sunku;
- net ir ramybės būsenoje kvėpuoja neįprastai greitai;
- vemia krauju arba vėmalai primena kavos tirščius;
- vemia geltonai žaliu arba žaliu skysčiu;
- galėjo nuryti nuodingos medžiagos;
- jaučia kaklo sustingimą ir skausmą žiūrėdamas į ryškią šviesą;
- staiga pajunta labai stiprų galvos skausmą;
- staiga pradeda labai stipriai skaudėti pilvą;
- tampa sumišęs arba nereaguoja taip, kaip įprastai.
Specialistai pabrėžia, kad tėvai geriausiai pažįsta savo vaiką, todėl kilus įtarimui dėl skubios būklės nereikėtų delsti kreiptis medicininės pagalbos.
Susirgę turistai kreipėsi į teismą
Įspėjimas paskelbtas po to, kai anksčiau šiais metais britų turistai pasakojo apie sunkias žarnyno infekcijas, kuriomis, jų teigimu, užsikrėtė atostogaudami Žaliajame Kyšulyje.
Teisininkų teigimu, daugiau nei 2000 poilsiautojų ėmėsi teisinių veiksmų prieš kelionių organizatorių TUI. Pranešta ir apie aštuonias britų turistų mirtis.
Poilsiautojai teigė susidūrę su įvairiomis infekcijomis, tarp kurių – šigeliozė, salmoneliozė, kriptosporidiozė, giardiazė ir kampilobakteriozė. Kai kurie žmonės pasakojo dėl užsitęsusių simptomų negalėję grįžti į darbą.
Vis dėlto specialistai pabrėžia, kad giardiaze galima užsikrėsti ne tik egzotiškų kelionių metu. Riziką sumažinti padeda paprastos higienos priemonės – kruopštus rankų plovimas, saugaus geriamojo vandens pasirinkimas ir atsargumas renkantis maistą.
Naujausi komentarai