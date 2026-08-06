Svarbūs pokyčiai ligoninių skubios pagalbos skyriuose: viskas, ką reikia žinoti

Anot jos, dėl šio pokyčio gyventojai atsakymus gaus greičiau, o gydytojai galės visą dėmesį skirti sudėtingiems ir gyvybei pavojingiems atvejams.
„Daugelis mūsų yra patyrę, kaip svarbu laiku suteikta medicininė pagalba ir kaip lėtai eina laukimo minutės skubiosios medicinos pagalbos priėmimo skyriuje. Tikiu, šie pakeitimai ne vienam pacientui šiek tiek patrumpins laiką iki diagnozės nustatymo ir tolimesnio gydymo paskyrimo“, – teigė viceministras Skirmantas Krunkaitis.
„Preliminariai skaičiuojama, kad iki dešimtadalio skubiosios medicinos pagalbos paslaugų galės būti suteiktos išplėstinės praktikos slaugytojų, kurie palaipsniui tampa neatsiejama medikų bendruomenės dalimi mūsų gydymo įstaigose“, – pridūrė jis.
Kaip teigiama pranešime, ministerija inicijavo teisės aktų pakeitimus, kuriais SMP specializacijos išplėstinės praktikos slaugytojams, neviršijant jų profesinės kompetencijos, suteikiama daugiau savarankiškumo teikti SMP paslaugas stacionarinių sveikatos priežiūros įstaigų ar teritoriniuose SMP skyriuose.
Pasak SAM, nustatyta, kad už šį slaugytojų darbą bus apmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.
Taip pat pabrėžiama, jog kartu patikslinta SMP paslaugų apmokėjimo tvarka tais atvejais, kai neatliekami laboratoriniai ar instrumentiniai tyrimai, pakoreguota SMP kabineto sąvoka, sudaryta galimybė SMP kabinete paslaugas teikti pagal medicinos gydytojo arba išplėstinės praktikos slaugytojo kompetenciją.
Ministerijos teigimu, šalyje stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas teikia 99 gydymo įstaigos, iš kurių 54 turi SMP skyrius.
Valstybinės ligonių kasos duomenimis, 2025 metais skubiosios medicinos pagalbos skyriuose užfiksuoti 624 tūkst. 905 pacientų apsilankymai, suteikta 1 mln. 420 tūkst. 565 paslaugų: beveik penktadalis pacientų buvo paguldyti į stacionarą, likusieji išleisti gydytis ambulatoriškai arba pervežti į kitas sveikatos priežiūros įstaigas.
(be temos)