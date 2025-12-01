 Svei­kas žar­ny­nas – stip­rus imu­ni­te­tas

2025-12-17 18:40
Li­na Bie­liaus­kai­tė

Ne­si­bai­gian­tys per­ša­li­mai, ne­ti­kė­tos aler­gi­jos, nuo­la­ti­nis nuo­var­gis – tai ga­li bū­ti sig­na­lai, siun­čia­mi ne iš kur ki­tur, o iš pil­vo. Moks­lui at­sklei­džiant neį­ti­kė­ti­ną są­sa­ją tarp žmo­gaus žar­ny­no būk­lės ir bend­ros svei­ka­tos, po­sa­kis „Esi tai, ką val­gai“ įgau­na vis gi­les­nę pra­smę.

Svei­kas žar­ny­nas – stip­rus imu­ni­te­tas / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Sa­vi­sau­gos me­cha­niz­mas

Šei­mos gy­dy­to­jos, en­do­bio­ge­ni­kos spe­cia­lis­tės Eve­li­nos Ba­go­čie­nės žo­džiais, bū­tent žar­ny­ne yra įsi­kū­ru­si di­džio­ji mū­sų imu­ni­te­to ka­riau­nos da­lis.

„Pap­ras­tai ta­riant, už mū­sų kū­no gy­ny­bą at­sa­kin­ga imu­ni­nė sis­te­ma skir­ta pa­vo­jin­gų vi­ru­sų, bak­te­ri­jų ir ki­tų sve­tim­kū­nių ata­koms atremti, pakitimams atpažinti, li­gų su­kė­lėj­ams sunaikinti ir taip apsaugoti mus nuo li­gų. Ge­ra imu­ni­nės sis­te­mos veik­la su­si­de­da iš dau­gy­bės veiks­nių (ko­ky­biš­ko mais­to, emo­ci­nės bū­se­nos, fi­zi­nio ak­ty­vu­mo, tar­šos ir kt.), ta­čiau pa­sta­ruo­ju me­tu tur­būt la­biau­siai ti­ria­mas veiks­nys – bū­tent žar­ny­no įta­ka“, – aiš­ki­na E. Ba­go­čie­nė.

Pa­sak jos, dau­gy­bė moks­li­nių ty­ri­mų jau įro­dė, kad di­džio­ji mū­sų imu­ni­te­to da­lis yra ne tik krau­jy­je, bet ir žar­ny­no mik­ro­bio­to­je – ja­me gy­ve­nan­čio­se bak­te­ri­jo­se.

„Pri­tar­čiau pa­sa­ky­mui, kad mū­sų žar­ny­nas – lyg ant­ro­sios sme­ge­nys. Jo sie­ne­lė­se yra gau­sy­bė spe­cia­lių gau­re­lių, drie­kia­si krau­ja­gys­lės, lim­fa­gys­lės. Ja­me ga­mi­na­mi ir tam tik­ri, pa­vyz­džiui, B gru­pės, vi­ta­mi­nai, fer­men­tai, pa­de­dan­tys virš­kin­ti mais­tą, ir hor­mo­nai, tu­rin­tys įta­kos mū­sų sa­vi­jau­tai, al­kiui, nuo­tai­kai, ir ne­tgi an­ti­kū­nai – spe­ci­fi­niai imu­ni­te­to ka­riai. Kiek­vie­no mū­sų or­ga­niz­me yra ne­tgi to­kių hor­mo­nų, ku­rie iš­ski­ria­mi tiek sme­ge­ny­se, tiek ir žar­ny­ne“, – var­di­ja pa­šne­ko­vė.

Žar­ny­no eko­sis­te­mos pa­grin­das – mik­ro­bio­ta, ar­ba tri­li­jo­nų mik­roor­ga­niz­mų bend­ruo­me­nė. Dau­giau­sia jų ran­da­ma sto­ro­jo­je žar­no­je.

Evelinos Bagočienės asmeninio archyvo nuotr.

„Šios bak­te­ri­jos pa­de­da skai­dy­ti ir įsi­sa­vin­ti rei­ka­lin­gas mais­to me­džia­gas, vi­ta­mi­nus, taip ap­sau­go­da­mos mus nuo li­gų ir stip­rin­da­mos imu­ni­te­tą. At­si­ra­dus bak­te­ri­jų dis­ba­lan­sui, ga­li­me pra­dė­ti sirg­ti įvai­rio­mis li­go­mis“, – sa­ko E. Ba­go­čie­nė.

Įvai­ro­vė čia – rak­ti­nis žo­dis. Gy­dy­to­ja at­krei­pia dė­me­sį, kad per­ne­lyg ste­ri­lus gy­ve­ni­mo bū­das ga­li pa­da­ry­ti meš­kos pa­slau­gą. „Įro­dy­ta, kad ge­rai iš­si­vys­čiu­sių vals­ty­bių gy­ven­to­jų mik­ro­bio­tos įvai­ro­vė daug skur­des­nė, pa­ly­gin­ti su, tar­ki­me, Af­ri­ko­je gy­ve­nan­čių žmo­nių, o tai di­di­na įvai­rių li­gų, ypač au­toi­mu­ni­nių, daž­nį. Tai­gi pla­ti mik­ro­bio­tos įvai­ro­vė ge­riau ap­sau­go nuo įvai­rių li­gų, to­dėl svar­bu su­pras­ti, kad na­muo­se ne­rei­kia vis­ko per­dė­tai va­ly­ti. Leis­ki­te vai­kams daž­niau bū­ti lau­ke, iš­si­tep­ti, ne­pul­ki­te tuo­jau pat šva­rin­ti ran­kų. Ste­ri­lio­je ap­lin­ko­je imu­ni­nė sis­te­ma il­gai­niui ima ne­beat­pa­žin­ti pa­to­ge­nų, tam­pa sun­kiau su jais ko­vo­ti“, – sa­ko pa­šne­ko­vė.

Rau­do­nos vė­lia­vė­lės

Dėl dis­bio­zės, ar­ba mik­ro­bio­tos pu­siaus­vy­ros su­tri­ki­mo, imu­ni­nė sis­te­ma ga­li tap­ti per­ne­lyg jaut­ri ar­ba, at­virkš­čiai, neats­pa­ri. Tai pa­si­reiš­kia ne tik virš­ki­ni­mo su­tri­ki­mais.

„Dis­bio­zė iš es­mės yra mik­roor­ga­niz­mų įvai­ro­vės, kie­kio ar lo­ka­ci­jos su­tri­ki­mas. Bet ko­kiu iš šių at­ve­jų žmo­gus ne­ga­li jaus­tis ge­rai. Aler­gi­jos ir au­toi­mu­ni­nės li­gos ro­do iš­kreip­tą imu­ni­nės sis­te­mos veik­lą, kai imu­ni­nės ląs­te­lės ne­be­su­ge­ba at­skir­ti tik­ro ar kenks­min­go pa­to­ge­no ir pra­de­da ko­vo­ti, pa­vyz­džiui, su apel­si­nais, ar­ba pa­ts kū­nas – su sa­vo skyd­liau­ke. To­kiais at­ve­jais tin­ka­ma mi­ty­ba ir pa­stan­gos už­tik­rin­ti sklan­dų virš­ki­ni­mą tik­rai ga­li duo­ti ge­rų re­zul­ta­tų. No­riu ak­cen­tuo­ti, kad neuž­teks tik ger­ti ge­rų­jų bak­te­ri­jų pa­pil­dus. Rei­kia komp­lek­si­nio gy­dy­mo, de­ta­les­nio iš­ty­ri­mo“, – pa­brė­žia E. Ba­go­čie­nė.

Ko­kie pir­mie­ji po­žy­miai ar simp­to­mai ro­do, kad žar­ny­no ir imu­ni­te­to ašis gal­būt yra iš­si­de­ri­nu­si? La­bai daž­nos in­fek­ci­nės li­gos, pa­ki­tęs tuš­ti­ni­ma­sis (vi­du­rių už­kie­tė­ji­mas ar vi­du­ria­vi­mas), nuo­la­ti­nis pil­vo pū­ti­mas ir sun­ku­mas pa­val­gius, tuš­ti­ni­ma­sis su glei­vė­mis.

Mū­sų žar­ny­no mik­ro­bio­tai, kar­tu ir imu­ni­te­tui, nei­gia­mą įta­ką da­ro ne vie­nas šiuo­lai­ki­nio gy­ve­ni­mo veiks­nys.

„Kai žmo­gus pa­ti­ria nuo­la­ti­nį stre­są, jo kū­nas sten­gia­si tik iš­gy­ven­ti ir „iš­spaus­ti“ skyd­liau­kę ar an­tinks­čius, kad gau­tų ener­gi­jos. To­kiu at­ve­ju sklan­dus virš­ki­ni­mas ne­ga­li­mas. Daug cuk­raus, grei­tie­ji ang­lia­van­de­niai ir per­dirb­tas mais­tas taip pat la­bai ap­krau­na virš­ki­ni­mo sis­te­mą, pa­lai­ko už­de­gi­mi­nius pro­ce­sus ir yra ne­su­de­ri­na­mas su op­ti­ma­lia mik­rof­lo­ra“, – at­krei­pia dė­me­sį me­di­kė.

Kū­nui rū­ky­tų deš­rų ne­rei­kia

E. Ba­go­čie­nė įspė­ja ir dėl šiuo­lai­ki­nės ci­vi­li­za­ci­jos rykš­tės – neap­dai­raus ir ne­sai­kin­go an­ti­bio­ti­kų var­to­ji­mo.

„An­ti­bio­ti­kai ne­ga­li pa­si­rink­ti nai­kin­ti tik blo­giu­kus – jie nai­ki­na ir ge­rą­ją mik­rof­lo­ros da­lį. To­dėl juos ga­li­ma var­to­ti tik sky­rus gy­dy­to­jui, kai tik­rai rei­kia. Ga­jus mi­tas, kad, tar­ki­me, ser­gu bron­chi­tu, to­dėl pa­ger­siu an­ti­bio­ti­kų, kad neiš­si­vys­ty­tų plau­čių už­de­gi­mas. To­kiu at­ve­ju pri­si­da­ro­me dvi­gu­bos ža­los – imu­ni­nė sis­te­ma ne tik ko­vo­ja su vi­ru­su, bet ir pra­ran­da da­lį sa­vo imu­ni­nės ka­riuo­me­nės“, – vaiz­džiai kal­ba pa­šne­ko­vė.

Vis dėl­to ge­ro­ji ži­nia, kad sa­vo kas­die­niais pa­si­rin­ki­mais ga­li­me ne­ma­žai nu­veik­ti svei­kos mik­rof­lo­ros nau­dai. Pa­vyz­džiui, tik­ru lo­biu mū­sų žar­ny­nui spe­cia­lis­tai su­tar­ti­nai įvar­di­ja rau­gin­tus pro­duk­tus.

„Tai ga­li bū­ti ir na­tū­ra­liai fer­men­tuo­ti ko­pūs­tai, agur­kai, ir kim­čiai, jo­gur­tas be prie­dų, ke­fy­ras, kom­bu­čia. Jei pa­si­ga­min­si­te jų pa­tys ir ne­pri­dė­si­te cuk­raus, gau­si­te dau­giau nau­dos nei iš pa­pil­dų“, – pa­ta­ria E. Ba­go­čie­nė.

 Jei skai­to­te mais­to pro­duk­to su­dė­tį ir ne­sup­ran­ta­te, kas ten pa­ra­šy­ta, kuo sku­biau to­kį dė­ki­te at­gal ant len­ty­nos.

Itin svar­bi skai­du­lų gau­si mi­ty­ba – dar­žo­vės, vai­siai, vi­so grū­do pro­duk­tai. Di­džiau­sias prie­šas – me­di­kės jau mi­nė­tas men­ka­ver­tis, smar­kiai per­dirb­tas mais­tas. „Mū­sų kū­nui tik­rai ne­rei­kia nei rū­ky­tų deš­rų, nei dau­gy­bės cuk­raus ar mil­ti­nių pa­tie­ka­lų. Jei skai­to­te mais­to pro­duk­to su­dė­tį ir ne­sup­ran­ta­te, kas ten pa­ra­šy­ta, kuo sku­biau to­kį dė­ki­te at­gal ant len­ty­nos, – ra­gi­na en­do­bio­ge­ni­kos spe­cia­lis­tė. – To­bu­la, jei ga­mi­na­te pa­tys, ta­da jū­sų kū­nas ruo­šia­si val­gy­ti, uos­lė ir re­ga siun­čia sig­na­lus sme­ge­nims, už­si­ve­da virš­ki­ni­mo sis­te­ma. Taip pat rei­kė­tų ne­pa­mirš­ti ge­rai su­kram­ty­ti ir pa­si­mė­gau­ti mais­tu.“

Svar­biau­sia – vi­su­ma

E. Ba­go­čie­nė ne­re­tai su­lau­kia klau­si­mų dėl pro­bio­ti­kų ar pre­bio­ti­kų pa­pil­dų var­to­ji­mo. Jie itin po­pu­lia­rūs, bet ar iš­ties rei­ka­lin­gi? Pro­bio­ti­kai, anot pa­šne­ko­vės, yra gy­vi mik­roor­ga­niz­mai, ge­ro­sios bak­te­ri­jos, ku­rios pa­pil­duo­se bū­na už­mig­dy­tos (lio­fi­li­zuo­tos), o pre­bio­ti­kai – tai mais­tas pro­bio­ti­kams, daž­niau­siai skai­du­los. Me­di­kė re­ko­men­duo­ja dau­giau skai­du­lų tu­rin­tį mais­tą, o ne var­to­ti jas kaip pa­pil­dus.

Ar, žvelg­da­mi į atei­tį, ga­li­me ti­kė­tis ir in­di­vi­dua­li­zuo­tų gy­dy­mo me­to­dų pa­gal žmo­gaus mik­ro­bio­tą? E. Ba­go­čie­nė pri­pa­žįs­ta, kad moks­las šio­je sri­ty­je ne­sto­vi vie­to­je, ta­čiau ke­lias to­kios me­to­di­kos link dar il­gas: „Daž­nai pa­cien­tai at­lie­ka mik­ro­bio­tos ty­ri­mus, gau­na at­sa­ky­mus, kiek ir ko­kių bak­te­ri­jų yra, bet tuo vis­kas ir bai­gia­si. Kol kas at­sa­ky­ti, ko­kias bak­te­ri­jų rū­šis nau­do­ti in­di­vi­dua­li­zuo­tai, dar ne­ga­li­ma, pa­grįs­tų įro­dy­mų nė­ra.“

Vis dėl­to tam tik­rais at­ve­jais mik­ro­bio­tos te­ra­pi­ja yra iš­ties veiks­min­ga. „Tur­būt vie­nin­te­lis vi­siš­kai pa­tvir­tin­tas moks­lo mik­ro­bio­tos pa­nau­do­ji­mas yra ser­gant Clost­ri­dium dif­fi­ci­le 

bak­te­ri­jos su­kel­tu žar­ny­no už­de­gi­mu. To­kiu at­ve­ju tai­ko­ma mik­ro­bio­tos transp­lan­ta­ci­ja“, – sako me­di­kė. 

Ak­ty­viai ti­ria­ma mik­ro­bio­tos įta­ka dep­re­si­jai, Par­kin­so­no, Alz­hei­me­rio ir net on­ko­lo­gi­nėms li­goms.

Paš­ne­ko­vė pri­me­na, kad vi­sa­ga­lės ste­buk­lin­gos tab­le­tės nė­ra. Svar­biau­sia – žvelg­ti į sa­vo or­ga­niz­mą ho­lis­tiš­kai ir su­vok­ti jį kaip vien­ti­są sis­te­mą. „Vi­sa­da svar­biau­sia vi­su­ma. Tin­ka­mas mais­tas ir re­ži­mas pa­dės ge­rai jaus­tis“, – tei­gia E. Ba­go­čie­nė.

Moks­li­niai at­ra­di­mai

  • Moks­li­nin­kai at­ra­do, kad kai ku­rios žmo­gaus žar­ny­no bak­te­ri­jos ga­li at­lik­ti ne­ti­kė­tą vaid­me­nį – kaup­ti ir pa­dė­ti pa­ša­lin­ti iš or­ga­niz­mo va­di­na­mą­sias am­ži­nas che­mi­nes me­džia­gas, dar ži­no­mas kaip PFAS. Šios sin­te­ti­nės me­džia­gos pla­čiai nau­do­ja­mos pra­mo­nė­je ir bui­ty­je – nuo ne­pri­de­gan­čių kep­tu­vių iki dė­mėms at­spa­rių au­di­nių. Jos be­veik ne­suy­ra nei ap­lin­ko­je, nei žmo­gaus or­ga­niz­me, to­dėl il­gai­niui ga­li kaup­tis ir lem­ti to­kias svei­ka­tos pro­ble­mas kaip ke­pe­nų pa­žei­di­mas, skyd­liau­kės li­gos, nu­tu­ki­mas, vai­sin­gu­mo pro­ble­mos ir vė­žys.

  • Ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad net 38 skir­tin­gi žmo­gaus žar­ny­no bak­te­ri­jų ti­pai ge­ba su­ger­ti PFAS. Vie­na iš stip­riau­sių kau­pė­jų – bak­te­ri­ja Bac­te­roi­des uni­for­mis, ku­ri net su­gė­ru­si daug ter­ša­lų iš­li­ko gy­vy­bin­ga. Ki­ta bak­te­ri­ja – Es­che­ri­chia co­li – PFAS kaup­tų dar dau­giau, jei ne­tu­rė­tų spe­cia­laus siurb­lio, ku­ris pa­de­da šias me­džia­gas pa­ša­lin­ti iš sa­vo vi­daus.

  • Su pe­lė­mis at­lik­ti eks­pe­ri­men­tai pa­ro­dė, kad žar­ny­no mik­ro­bio­mas (tam tik­ro­je ap­lin­ko­je ran­da­mi mik­roor­ga­niz­mai ir jų ge­no­mai, t. y. vi­sos jų ge­ne­ti­nės me­džia­gos (DNR ir RNR) rin­ki­nys) ga­li tu­rė­ti tie­sio­gi­nę įta­ką tam, kiek PFAS pa­ša­li­na­ma iš or­ga­niz­mo. Pe­lės, ku­rių žar­ny­nas bu­vo ap­gy­ven­din­tas PFAS kau­pian­čio­mis bak­te­ri­jo­mis, su iš­ma­to­mis pa­ša­li­no ge­ro­kai dau­giau šių che­mi­nių me­džia­gų.

  • Nors ty­ri­mas dar tik pra­di­nia­me eta­pe ir dau­giau­sia at­lik­tas su pe­lė­mis ir la­bo­ra­to­ri­nė­mis bak­te­ri­jų kul­tū­ro­mis, re­zul­ta­tai at­ve­ria įdo­mią per­spek­ty­vą: atei­ty­je gal­būt bus įma­no­ma for­muo­ti žmo­gaus mik­ro­bio­mą taip, kad jis pa­dė­tų grei­čiau at­si­kra­ty­ti pa­vo­jin­gų ter­ša­lų ir su­ma­žin­tų jų ke­lia­mą ri­zi­ką svei­ka­tai, įskai­tant ir vė­žį.

Šiame straipsnyje:
imunitetas
žarnynas
mikrobiota
imuninė sistema

