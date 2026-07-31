Sveikatos apsaugos ministerija žada keisti akies geltonosios dėmės ligų gydymo tvarką

Ministerija penktadienį pranešė, kad atnaujinti trijų regėjimui pavojingų akies geltonosios dėmės ligų diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašai, taip užtikrinant gydytojams galimybę taikyti individualų gydymą bei veiksmingiausią prieinamą pagalbą kiekvienam pacientui.
„Regėjimas yra viena svarbiausių žmogaus gyvenimo kokybę lemiančių funkcijų. Ministerija deda pastangas, kad gydytojai turėtų kuo daugiau galimybių priimti klinikiniais duomenimis paremtus sprendimus, kurie leistų pacientams gauti jų poreikius ir ligos eigą geriausiai atitinkantį gydymą“, – pranešime cituojamas sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis.
Taip pat trims skirtingoms akies geltonosios dėmės ligoms skirtuose aprašuose pirmą kartą nustatyti ir įvardyti aiškūs gydymo kriterijai bei jo keitimo galimybės tais atvejais, kai pacientas į gydymą nereaguoja arba reaguoja ne taip, kaip tikėtasi.
Be kita ko, detaliai reglamentuotas gydymo efektyvumo vertinimas – pagal objektyvius kriterijus bus sprendžiama, ar gydymą tęsti, koreguoti ar paskirtą vaistą keisti kitu.
Anot ministerijos, remiantis parengtais aprašais, gydymo sprendimai bus priimami pagal aiškius klinikinius kriterijus, vertinant tiek regėjimo pokyčius, tiek objektyvius tinklainės būklės rodiklius, o tai padės užtikrinti savalaikį ir vienodais principais pagrįstą gydymą visoje Lietuvoje.
Taip pat ministro įsakymais atnaujintas ir neovaskulinės amžinės geltonosios dėmės degeneracijos diagnostikos bei gydymo tvarkos aprašas, patvirtinti nauji diabetinio geltonosios dėmės paburkimo ir geltonosios dėmės paburkimo dėl centrinės tinklainės venos nepraeinamumo diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašai.
Naujausi komentarai