Šventės baigėsi ligoninėse: medikai skaičiuoja sužeistuosius ir apsinuodijusius

Nors dalis žmonių po Kalėdų grįžo į darbus, kai kurie – deja, pas medikus.
„Pacientų daugėja, ir tai žmonės, kurie buvo nukreipti į Skubiosios pagalbos skyrių. Išskirtinė buvo antroji Kalėdų diena, kai turėjome apie 20 proc. didesnį srautą nei įprastai“, – komentavo RVUL Skubiosios pagalbos skyriaus vedėjas Paulius Uksas.
Pacientai pas medikus vyko tiesiai nuo šventinių stalų – ne tik dėl apsinuodijimų, bet ir dėl traumų.
„Galvos traumų kabinete blaivių neradome – kiek girta galva, tokia ir trauma“, – dalijosi P. Uksas.
„Prie vieno Vilniaus baro buvo stipriai sumuštas jaunuolis, taip pat dominavo nepilnamečių apsinuodijimai alkoholiu“, – sakė Greitosios medicinos pagalbos atstovas Igoris Lukaševas.
Tiesa, pasak greitosios, per pastarąsias dienas įvyko ir stebuklų.
„Trys pacientai buvo atgaivinti – tai nutinka labai retai. Pavyzdžiui, vienoje iš Vilniaus arenų buvo atgaivintas 45 metų vyras“, – pasakojo I. Lukaševas.
Štai Kauno skubioji pagalba gelbėjo ir tuos, kuriems sutriko širdies ritmas.
„Daug pacientų su širdies ritmo sutrikimais. Tai gali būti susiję su šventiniu laikotarpiu, kai žmonės persivalgo ar padaugina alkoholio“, – teigė Kauno klinikų gydytoja anesteziologė-reanimatologė Vilma Traškaitė-Juškevičienė.
Į skubios pagalbos skyrius žmonės kreipėsi ir dėl ūmaus gripo.
„Jie būtų kreipęsi į šeimos gydytojus, tačiau šventinėmis dienomis jie nedirbo“, – aiškino V. Traškaitė-Juškevičienė.
Darbo netrūko ir vaiko teisių gynėjams. Daliai mažųjų Kalėdos nebuvo stebuklingos – kai kuriuos teko atskirti nuo tėvų, nes šie nesugebėjo pasirūpinti savo atžalomis.
„Praėjusiais metais per tris paras saugią aplinką užtikrinome 83 vaikams, o šiemet – net 96“, – teigė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė.
Ypač skaudi nelaimė įvyko Joniškio rajone.
„Šalia laužo stovėjęs mažametis buvo apdegintas liepsnos ir paguldytas į ligoninę. Kartu apdegė ir vyras, kuris bandė gesinti vaiko drabužius“, – pasakojo Policijos departamento atstovė Revita Janavičiūtė.
Negana to, trylika vaikų galimai nukentėjo nuo smurto. Laimei, itin žiaurių atvejų išvengta.
Per šventes nemažai žmonių keliavo, tačiau ne visi laikėsi taisyklių – dalis sėdo prie vairo neblaivūs.
„Buvo sustabdyta beveik 150 neblaivių vairuotojų“, – nurodė R. Janavičiūtė.
Ugniagesiai taip pat turėjo darbo – be įprastų gaisrų, išsiskyrė pirtys.
„Užfiksavome dešimt pirčių gaisrų. Apie 80 proc. jų kilo dėl netinkamo įrengimo“, – komentavo Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos viršininkas Aurimas Gudžiauskas.
Žmonės per šiuos gaisrus nenukentėjo. Vis dėlto tarnybos pabrėžia, kad Kalėdinis laikotarpis dažniausiai būna ramesnis nei Naujųjų metų sutikimas.
