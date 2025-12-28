Šventinio maratono įkarštyje – dėmesys veido odai

Išbandymų metas
Pasak sertifikuotos kosmetologės ir prekių ženklo „Beautycholic“ įkūrėjos Medos Džiugaitės, miego trūkumas ir padidėjęs stresas didžiųjų metų švenčių įkarštyje ne tik kelia kortizolio lygį, silpnina odos barjerą, bet ir skatina uždegiminius procesus, trikdo odos regeneraciją.
Alkoholis, cukrus ir sūrus maistas, kurių suvartojama daugiau nei įprastai, dar labiau dehidratuoja organizmą, todėl oda tampa sausesnė, blankesnė ir jautresnė. Ilgi vakarėliai su makiažu ir šiluma skatina prakaitavimą ir didina porų užsikimšimo riziką, tad odai tenka išties nemažai iššūkių.
Šventiniam maratonui, anot kosmetologės, geriausia ruoštis iš anksto: sustiprinti odos barjerą produktais su keramidais, niacinamidu ar lipidais, drėkinti serumais su hialuronu, peptidais ar skvalanu, nes šios medžiagos padeda odai išlaikyti elastingumą ir komfortą.
Planuojant šventinį makiažą ir norint, kad jis ne tik puikiai išsilaikytų, bet ir oda neprastų švytėjimo, verta pagalvoti apie odos šveitimą rūgštimis ar minkštais šveitikliais. Oda visuomet bus dėkinga už raminančias priemones, tad svarbu neužmiršti produktų su pantenoliu ar alantoinu.
„Dar viena svarbi taisyklė – nebandykite nieko naujo likus parai ar kelioms iki vakarėlių ar švenčių. Tai apsaugos odą nuo netikėtų reakcijų, galimo paraudimo ar paburkimo“, – perspėja M. Džiugaitė.
Kaip išlaikyti tobulą odą
Ne tik kasdienė rutina, bet ir profesionalios procedūros gali padėti siekti tobulo odos rezultato šventiniu laikotarpiu. Kosmetologė M. Džiugaitė rekomenduoja rinktis tokias procedūras, kurios stiprina odos barjerą, ramina uždegimus ir suteikia natūralaus švytėjimo.
Tarp efektyviausių, kosmetologės teigimu, yra nanoprocedūros ir neurorūgščių procedūros, ypač naudingos sergant rožine, akne ar jei oda itin jautri.
„Atkreipčiau dėmesį į egzosomų ir mikroadatines terapijas, kurios puikiai tinka pavargusiai, papilkėjusiai odai. Intensyviu periodu, odai stokojant drėgmės, verta rinktis atkuriamąsias procedūras, kurios padeda išlaikyti sveiką odos toną. Švytėjimą suteikiančios procedūros – dar vienas sprendimas, jei norisi, kad oda atrodytų gyvybinga. Vis dėlto visais atvejais rekomenduoju kreiptis į specialistą ir neužsiimti saviveikla – tik profesionaliai parinktas kursas gali padėti išlaikyti tobulą odą net per intensyviausią vakarėlių maratoną“, – sako Meda ir pabrėžia, kad svarbu rinktis tik tai, kas tinka konkrečiai odos būklei.
Pošventinis detoksas
Rytą po vakarėlių ar intensyvios šventės M. Džiugaitė rekomenduoja drėkinti odą hialurono, betagliukano ir keramidų deriniu, naudoti atvėsintas lakštines kaukes patinimui mažinti, švelniai prausti ir tepti odą raminančiomis priemonėmis.
Anot jos, ne mažiau svarbu gerti pakankamai vandens su elektrolitais, kad ląstelės greičiau atsikurtų po alkoholio ar sūraus maisto vartojimo. Šventiniu laikotarpiu specialistė taip pat pataria rinktis odą palankią mitybą: prioritetą teikti antioksidantų turinčiam maistui, kuriame gausu vitaminų C ir E, vartoti omega-3 riebalų rūgštis, cinką, probiotikus, įtraukti į racioną daugiau daržovių, mažiau – cukraus. Tai padės mažinti uždegimus ir palaikys drėgmę organizme.
„Oda atspindi jūsų kūno būklę – jei rūpinsitės savimi iš vidaus ir išorės, ji tikrai atsilygins. Neužmirškime, kad šventės visų pirma yra gyvenimo džiaugsmas, ne maratonas. Neleiskite, kad jas sugadintų ne laiku išdygęs spuogas, o jei taip nutiks, nepanikuokite – oda mėgsta švelnumą, pusiausvyrą ir nuoseklumą“, – primena M. Džiugaitė.
