Taikant šį būdą sumažėjo alergijų

Nebrangūs ir maistingi žemės riešutai yra paplitę visame pasaulyje, bet jie taip pat yra vienas iš produktų, kuris daliai vaikų ir suaugusiųjų gali sukelti sunkią alerginę reakciją. Laimė, prieš 15 metų Londono King’s koledže padaryto revoliucinio tyrimo pagrindinė išvada buvo ta, kad potencialių alergenų reikia duoti pabandyti kūdikiams jau nuo 3 mėnesių amžiaus.
„Autoriai nustatė, kad žemės riešutų alergijos dažnumas buvo žymiai mažesnis. Ilgalaikiai duomenys rodo, kad vaikams, kuriems anksčiau buvo leista pradėti vartoti žemės riešutus, šis dažnis buvo mažesnis iki 70 procentų“, – sakė Filadelfijos vaikų ligoninės alergologas Davidas Hillas.
Prieš tai, vengiant gyvybei pavojingo anafilaksinio šoko, tokius bandymus buvo rekomenduojama pradėti ne anksčiau, kai vaikui sukaks bent 3 metai.
„Iš tikrųjų nesupratome, kokie yra maisto alergijos atsiradimo rizikos veiksniai. Todėl intuityviai atrodė logiška sakyti: „Sumažinkime šių labai alergizuojančių maisto produktų vartojimo riziką, kol vaikas šiek tiek paaugs“, – teigė D. Hillas.
Naujausi amerikiečių duomenys rodo, kad iki šiol tik apie trečdalis pediatrų ir du trečdaliai alergologų laikosi 2017 metais praplėstų ankstyvo alergenų vartojimo gairių, bet ir to pakako, kad, pavyzdžiui, alergija žemės riešutams didelės rizikos vaikams sumažėjo daugiau nei 40 procentų.
„Mūsų duomenys rodo, kad dėl to arba dėl veiksmų, bent jau susijusių su ankstyvo pratinimo gairėmis, šiandien yra apie 60 tūkstančių mažiau vaikų, sergančių maisto alergija, nei būtų buvę iki tol. Ir tai yra neįtikėtina, tiesa? Kai kurie miestai yra tokio dydžio“, – sakė D. Hillas.
Kita vertus, net ir šios pastangos kol kas nesumažino bendro maisto alergijų skaičiaus Jungtinėse Valstijose. Net apie 8 procentai vaikų serga šia liga, įskaitant daugiau nei 2 procentus, alergiškus žemės riešutams.
