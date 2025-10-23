 Teismas: įvedusi ribojimus mokyklose per COVID-19 pandemiją valstybė teisės aktų nepažeidė

2025-10-23 13:52
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Regionų administracinis teismas ketvirtadienį kaip nepagrįstą atmetė asociacijos „Lietuvos tėvų forumas“ skundą valstybei dėl neturtinės žalos atlyginimo, kai per COVID-19 pandemiją buvo nutrauktas kontaktinis ugdymas.

Asociacija taip pat teismui skundė institucijų veiksmus, kai buvo taikyti reikalavimai dėl savanoriškų profilaktinių tyrimų kaip sąlygos grįžti į mokyklas.

Pareiškėjai skunde teigė, kad 2020 m. gruodžio mėnesį, Vyriausybei paskelbus karantiną ir sustabdžius kontaktinį ugdymą pagal pagrindinio, vidurinio ir pradinio ugdymo programas, buvo nepagrįstai ir neproporcingai apribota vaikų teisė į kokybišką mokslą. Be to, taikytos priemonės pažeidė vaikų ir jų tėvų teises bei sukėlė neturtinę žalą.

Teismas, išnagrinėjęs bylą, nustatė, kad Vyriausybė ir sveikatos apsaugos institucijos, nustatydamos karantino režimo priemones, veikė pagal įstatymuose suteiktus įgaliojimus ir siekė užkirsti kelią užkrečiamajai ligai plisti, apsaugoti visuomenės sveikatą ir gyvybę.

„Priemonės, taikytos švietimo srityje, buvo laikinos, proporcingos ir nuolat peržiūrimos atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją bei visuomenės poreikius“, – rašoma teismo pranešime.

Kaip nepagrįstus teismas atmetė ir pareiškėjų argumentus dėl esą neteisėtų medicininių bandymų su vaikais, pažymėjęs, kad mokyklose buvo vykdomi savanoriški profilaktiniai tyrimai.

Šis teismo sprendimas gali būti skundžiamas.

