Telefonais vakarais nesinaudojantys paaugliai geriau mokosi

„Tėvų vaidmuo labai svarbus. Jų įsitraukimas tiesiogiai veikia vaikų sveikatą ir mokymosi rezultatus“, – Ženevos universiteto pranešime cituojamas studijos autorius Kevinas Mammeris.
Tyrimo, kurio rezultatai paskelbti specializuotame žurnale „Discover Public Health“, metu mokslininkai analizavo daugiau kaip 300 moksleivių, kurių amžius nuo 13 iki 15 metų, atsakymus. Prieš tai jie užpildė klausimyną apie savo miego įpročius ir tėvų taikomas taisykles dėl ekranų naudojimo.
Rezultatai parodė: moksleiviai, kurie paklūsta griežčiausioms taisyklėms, t. y. miegamajame neturi išmaniojo telefono ir nenaudoja jo vakare, naktį miega vidutiniškai 40 minučių ilgiau.
„Tai daug, turint omenyje, kad šiai amžiaus grupei reikia devynių valandų miego, tačiau jie miega tik 7–8 valandas. Kiekvieną savaitę šios papildomos 40 minučių atitinka beveik vieną naktį miego“, – pabrėžė studijos vadovė Virginie Sterpenich.
Mažiau griežtos taisyklės jokios naudos neduoda – tai dar vienas tyrimo rezultatas. Moksleivių, kuriems taikomos griežtos taisyklės, pasiekimai mokykloje vidutiniškai yra geresni nei tų, kuriems tėvai griežtų naudojimosi telefonu taisyklių netaiko.
Kiekvieną savaitę šios papildomos 40 minučių atitinka beveik vieną naktį miego.
Kitokie suvaržymai, pavyzdžiui, kasdien prie telefono ekrano praleidžiamo laiko ribojimas ar nustatytas laikas, kai prietaisas neturėtų būti naudojamas, reikšmingos įtakos miego trukmei, anot tyrimo, neturėjo.
Šie rezultatai rodo, kad taisyklės, reikalaujančios fiziškai pašalinti išmaniuosius įrenginius iš miegamojo, įvedimas yra susijęs su ilgesne miego trukme, akcentuoja tyrėjai savo studijoje.
Naujausi komentarai