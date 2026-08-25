Tėvams – svarbi žinia dėl vaikų sveikatos pažymų

Dar dvejų metų neturinčiam Trojui ir jo šeimai šis rugsėjis ypatingas. Mažylis pirmą kartą pravers darželio duris, o pasiruošimas jau vyksta – šios dienos planas – apsilankymas pas gydytoją.
„Buvome užėję pasiskiepyti nuo erkinio encefalito ir tiek“, – pasakojo Trojaus mama Vilma.
Sveikatos patikra jau atlikta. Mama Vilma sako, kad viską suplanavo taip, kad spėtų iki rugsėjo pirmosios. O laikas tirpsta, tad kai kurie kone bėgdami veda atžalas pas gydytojus – sveikatos patikrai ir pažymai gauti.
„Tai visuotinis reikalavimas, tai tėvų prievolė“, – teigė Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas.
„Pažymą seniai pasidarėme, nes eilės. Reikia iš anksto“, – sakė kita mama.
Bet ne visi laiką taip sėkmingai planuoja. Patys medikai sako, kad nereikėtų stebėtis, jog paskutinėmis dienomis susidaro eilės.
„Be abejo, vasarą ir mūsų gydytojai atostogauja, o visi vienu metu puola, todėl ir yra eilių. Jeigu žmogus susizgribo tik dabar, pas gydytoją gali pakliūti tik rugsėjo viduryje ar pabaigoje. Reikėtų neatidėlioti“, – aiškino Vilniaus rajono poliklinikos šeimos gydytojas Tadas Daugėla.
Anot tėvų, tiek darželiai, tiek mokyklos į pažymas žiūri rimtai.
„Tikrai taip. Gauname ir žinutes. Net kai jau pereini patikrą, jeigu pažymos sistemoje neranda – žiūrima“, – pasakojo praeivė.
„Visada mokytoja prašo, kad rugsėjo 1-ąją būtų pažyma. Kažkas nespėja, ilsisi, būna visko“, – sakė kita moteris.
Tiems, kurie užvėlavo, gelbsti privačios klinikos – jose iki rugsėjo vidurio laukti nereikės, viską galima susitvarkyti labai greitai.
„Galima ir įmanoma net per vieną dieną“, – sakė „Affidea“ klinikos šeimos gydytoja Monika Tuklerienė.
Tačiau už tokį eilės peršokimą ir patogesnę patikrą teks susimokėti.
„Pas mus sveikatos patikra būtų mokama, nes neturime sutarties ir visos paslaugos yra mokamos. Tačiau yra mūsų klinikų, kuriose paslauga nemokama, jeigu esi prisirašęs. Jei neprisirašęs – taikomos kitos kainos, kaip ir visada“, – aiškino M. Tuklerienė.
Privačiose klinikose patikra ir pažyma gali kainuoti ir 85 eurus.
„Čia vėlgi – patys sau taip pasidaro“, – komentavo praeivė.
„O už ką dabar nereikia mokėti?“ – klausė moteris.
„Jeigu reikėtų, tai reikėtų“, – sakė kita moteris.
„Kaip sakant, kvailumo pamokos – visi esame su tuo susidūrę“, – kalbėjo praeivė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Sveikatos apsaugos ministerija primena, kad kasmetinis darželinukų ir mokinių sveikatos tikrinimas yra nemokamas ir atliekamas toje gydymo įstaigoje, kurioje vaikas yra prirašytas. Dėl mokamų patikrų ir pažymų ministerija atsako taip:
„Ši veikla tikrai nėra numatyta ir, SAM nuomone, neturi būti teikiama. Ši paslauga, kurią teikia šeimos ar vaikų ligų gydytojas, turi būti atliekama toje įstaigoje, kurioje vaikas yra prirašytas. Nėra numatyta, kad paslauga gali būti teikiama mokamai“, – nurodė Sveikatos apsaugos ministerijos skyriaus patarėja Kristina Jokimaitė.
LNK Žinios ministerijos apie situaciją teiravosi ir pernai. Tiesa, tuomet ministerija tikino, kad apie mokamas pažymas išgirdo pirmą kartą ir būtent iš žiniasklaidos. Dabar žadama šiuo klausimu užsiimti griežčiau.
„Vis dėlto pagalvosime, galbūt būtų galima svarstyti kreiptis į Registrų centrą, kad techniškai apribotų galimybę išduoti pažymas toms įstaigoms, kuriose vaikas nėra prirašytas, kad sistema neleistų pasirašyti pažymos“, – aiškino K. Jokimaitė.
Anot ministerijos, susimokėti gali tekti tik tais atvejais, kai tėvai patikrai privačiai kreipiasi į odontologą. O nuo šio rugsėjo ir pačioms mokykloms sugaudyti vaikų pažymas bus lengviau.
„Naujovė šiemet – pastebėjome, kad mokyklos jau mato Mokinių registre, jog buvo apsilankyta pas gydytoją, ko anksčiau nematydavo. Tai palengvins administravimą, nes sveikatos specialistai mokyklose tai matys“, – sakė D. Žvirdauskas.
Anot medikų, dažniausiai vaikai po vasaros grįžta su šiek tiek suprastėjusiu regėjimu ir netaisyklinga laikysena.
Likus savaitei iki rugsėjo medikai vaikus rekomenduoja jau pratinti prie įprasto miego režimo, kad pirmosiomis rugsėjo dienomis nebūtų šoko.
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