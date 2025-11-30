Tikroji duonos sudėtis: tyrimo rezultatai šokiravo

Kreipėsi į laboratoriją
Sveikos gyvensenos šalininkas Evaldas V. socialiniame tinkle paviešino populiarios duonos laboratorinių tyrimų rezultatus.
„Skandalas: kas gali paneigti, kad „Lietuvos kepėjas“ mus visus žudo? Kaip galimai žudo? Ogi iš lėto, dėdamas keturis kartus daugiau cukraus, nei nurodoma ant etiketės. Gal jau ir nužudė kažką, kas serga cukralige. Kur žiūri valstybės institucijos, negi niekas netikrina, kas ant etikečių rašoma?“ – klausė vyras.
„Nors esu sveikas, bet kaip ir daugelis šiuo metu stengiuosi valgyti mažiau cukraus (visi žinome apie jo žalą). Visada žiūriu, kiek ten jo pridėta. Ne vienas pažįstamas rekomendavo paragauti raugo duoną „Morta“, – apie savo motyvus prabilo Evaldas V. – Nusipirkau ir tikrai nustebau, kiek mažai sudėtyje nurodyta cukraus – vos 3,2 g. Paragavau ir negalėjau patikėti: tikrai skani, bet niekaip nesuprantu, kaip tokią skanią ir saldžią galima padaryti su tiek mažai cukraus. Ragavau keliskart – pavalgęs sočius pietus ir nepavalgęs – saldumas išliko.“
Nustebęs dėl oficialiai deklaruojamo „Morta“ raugo duonos itin mažo cukraus kiekio, jis nusprendė tai patikrinti laboratorijoje. Kreipėsi į Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą (NMVRVI).
„Visi aplinkui valgo, galvojau (...), nepagailėsiu laiko ir pinigų, paimsiu ir ištirsiu. Sužinojau, kad netoli Santaros klinikų daro maisto sudėties tyrimus. Nuvežiau, po savaitės atsakymas: cukraus keturiskart daugiau nei rašoma etiketėje!“ – komentavo Evaldas V., socialiniame tinkle paviešindamas tyrimo dokumentą.
Vyras nurodė, kad su tyrimo rezultatais kreipėsi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (VMVT).
Lemia klaidingus sprendimus
„Jeigu žymėjimas blogas, jis klaidina žmones, be abejonės“, – vertino Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė Vida Augustinienė, kuriai diabetas diagnozuotas prieš 40 metų. Ji pridūrė, kad Pasaulio sveikatos organizacijos nurodymai dėl maisto energetinių verčių žymėjimų pateikti ne veltui. V. Augustinienės teigimu, klaidingas žymėjimas gali lemti neteisingą insulino dozavimą arba klaidingus mitybos sprendimus, dėl to gali pablogėti sergančiųjų diabetu sveikatos būklė.
V. Augustinienė pasakojo, kad siekdama išlaikyti sveikatai palankų gliukozės kiekį kraujyje, išvengti gliukozės šuolių, maisto produktus vertina ne tik pagal cukrų, bet pagal bendrą angliavandenių, taip pat ir pagal riebalų, baltymų kiekį, pagal maisto produktų glikeminį indeksą.
Pati etiketes skaito retai, nes sako jau žinanti, kaip kuris maisto produktas paveiks jos gliukozės kiekį kraujyje. „Vidutiniškai 25 g duonos riekutėje yra apie 12 g angliavandenių“, – skaičiavo moteris, pridūrusi, kad vis dėlto duona nelygi duonai.
„Kai man diagnozavo diabetą, prisakė, kad per dieną galiu suvalgyti iki pusės kilogramo daržovių, išskyrus bulves, morkas, burokėlius, ne daugiau 300 g rūgščių vaisių ir uogų. Saldžių – bananų, vynuogių, aviečių ir pan. – išvis ne. Atsimenu, tada laukiausi. Sode pilna visko, bet žiūriu ir net bijau prisiliesti“, – pasidalijo prisiminimais V. Augustinienė.
Pasakojo, kad gliukozės kiekis kraujyje diagnozės pradžioje būdavo matuojamas vos kartą per mėnesį ir atsakymai būdavo tik po trijų dienų. „Niekas tada nepaaiškino, kad gliukozės kiekis kraujyje keičiasi nuolat ir priklauso ne tik nuo maisto, bet ir nuo streso lygio“, – kalbėjo V. Augustinienė, ilgainiui gavusi galimybę tikrintis dažniau, taip ne tik pagal pojūčius ir troškulio dydį atsirenkant, kiek ko gali vienu kartu suvalgyti.
„Dabar aš jau valgau iš akies. Žinau, kad vienu metu man reikia suvalgyti ne daugiau dviejų šaukštų grikių. Duoną galima keisti bulve, kruopomis, makaronais. Sotumą galima susireguliuoti kitais produktais. Yra vaisių ir daržovių, kurių galima valgyti neribotai. Pavyzdžiui, agurkų, salotų, kopūstų. Agurkų kilogramas atitinka pusę riekutės duonos“, – palygino moteris.
Tik dvi riekutės
Pasiteiravome, kiek duonos yra V. Augustinienės racione ir, jos manymu, kiek reikšmingas gali būti vieno produkto realios sudėties ir deklaruojamos etiketėje neatitikimas.
„Pagal mano svorį, per dieną man reikia 150 g angliavandenių. 100 g sveriantis obuolys pagal angliavandenių kiekį atitinka vidutinę duonos riekutę“, – skaičiavo V. Augustinienė, pridūrusi, kad kalbant apie duoną, vienu metu rekomenduojama suvalgyti ne daugiau dviejų riekučių, kad ir kokia ji bebūtų. Kai kuriomis dienomis ji visai apsieina be duonos, kai kuriomis valgo daugiau, bet stengiasi rinktis įvairesnį maistą.
„Buvo atvejis, kai žmogus pasiguodė, kad negali gerti pieno – sakė, kad labai kelia cukraus lygį kraujyje. Klausiu, kiek vienu metu išgeria. Paaiškėjo, kad litrą. Ne pienas kaltas, o jo kiekis“, – akcentavo V. Augustinienė. Litrą išgėrus per kelis kartus, gliukozės kiekio kraujyje svyravimai būtų kur kas nuosaikesni.
Pašnekovės teigimu, galimo pavojaus, gresiančio dėl klaidingų duomenų maisto produkto etiketėje, lygis priklauso nuo to, kiek konkretaus maisto produkto suvalgoma per kartą, taip pat nuo to, ar insulino lygiui reguliuoti naudojamas leidžiamas insulinas, ar tabletės. Taip pat nuo individualaus jautrumo angliavandeniams.
Dėl nuolat padidėjusio gliukozės kiekio kraujyje atsiranda kraujagyslių ir nervų pažeidimų. Tai gali komplikuotis rimtais sveikatos padariniais, lemti regėjimo suprastėjimą ar apakimą, inkstų nepakankamumą, blogą žaizdų gijimą ir kt.
Gali pakenkti
Dietistė Vaida Kurpienė atkreipė dėmesį, kad klaidingas maisto produktų žymėjimas gali paveikti ne tik diabetu sergančius ar prediabeto būklės žmones.
Anot jos, etiketes skaito ir pagal jas sprendžia, kurį produktą įsigyti, žmonės, kurie domisi visaverte mityba. Prioritetas teikiamas maistingiems, ilgesnį sotumo jausmą sukeliantiems gaminiams, produktams, vengiama uždegiminių procesų organizme galinčių sukelti pirkinių.
„Jeigu kuriame nors produkte cukrų yra keturis kartus daugiau nei deklaruojama, tai yra reikšmingas skaičius, – teigė V. Kurpienė. – Net ir dvi riekelės didesnio kaloringumo duonos mažai judantiems žmonėms sveikatai gali būti reikšmingos neigiama prasme.“
„Visada maniau, kad ženklinimai yra ganėtinai tikslūs“, – sakė V. Kurpienė, pridūrusi, kad nuo cukrų kiekio gali skirtis produkto kategorija. Kad ir kokia būtų deklaravimo technologija – nurodomas tik pridėtinių cukrų kiekis ar ir natūraliai produkte susidarančių, galutiniame rezultate vartotojas vis tiek gauna bendrą jų kiekį.
V. Kurpienė pastebėjo, kad maisto produktų ir gaminių sudėtis ir energetinės vertės lemia, ar jais galima prekiauti mokyklose ir naudoti maitinimui vaikų darželiuose.
Taigi, jei gaminio aprašyme nurodomas daug mažesnis nei iš tiesų cukrų kiekis, gali būti, kad toks gaminys turėtų būti išimtas iš prekybos mokyklose, išbrauktas iš darželinukų valgiaraščio.
Net ir dvi riekelės didesnio kaloringumo duonos mažai judantiems žmonėms sveikatai gali būti reikšmingos neigiama prasme.
VMVT atliko patikrinimą
VMVT Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus atstovai „Kauno dienai“ nurodė, kad tarnyba kontroliuoja maisto produktų sudėtį per visą maisto tiekimo grandinę – nuo žaliavų iki galutinio produkto prekyboje. Kontrolė atliekama pagal ES ir Lietuvos teisės aktus.
„Maisto tvarkymo subjektas atsakingas už informacijos apie maistą teikimą, turi užtikrinti, kad būtų teikiama tiksli informacija apie maistą pagal taikomus informaciją apie maistą reglamentuojančius teisės aktus. Informacija apie maistą neturi klaidinti vartotojo dėl maisto produkto ypatybių, ypač jo pobūdžio, tapatumo, savybių, sudėties, kiekio, tinkamumo vartoti termino, kilmės šalies ar kilmės vietos, gamybos ar ruošimo būdo“, – teigė tarnybos atstovai.
VMVT nurodė, kad už vartotojų klaidinimą gresia administracinės baudos. Maisto tvarkymo subjektui gali būti taikomos rinkos ribojimo priemonės.
Tarnyba taip pat patvirtino, kad VMVT Kauno apygardos priežiūros skyrius praėjusią savaitę gavo maisto srities pranešimą, kuriame vartotojas teigė, kad paragavus produkto „MORTOS duona su raugu ir visų grūdo dalių ruginiais miltais, neraikyta“ , kilo įtarimų dėl etiketėje nurodyto labai mažo cukrų kiekio (3,2 g). Tarnyba patvirtino, kad pranešėjas savo lėšomis atliko laboratorinį tyrimą cukrų kiekiui nustatyti. Gautame laboratorinių tyrimų protokole nurodoma, kad tikrasis cukrų kiekis yra maždaug keturis kartus didesnis nei deklaruota maistingumo deklaracijoje (13,2 g).
Kreipėsi į latvius
„VMVT Kauno apygardos priežiūros skyrius 2025 m. lapkričio 19 d. atliko neplaninį UAB „Lietuvos kepėjas“ kepyklos patikrinimą ir išsiaiškino, kad produktas „MORTOS duona su raugu ir visų grūdo dalių ruginiais miltais, neraikyta“ gaminamas Latvijoje, o UAB „Lietuvos kepėjas“ yra pardavėjas. Patikrinimo metu įvertinta ženklinimo etiketė. Maistingumo deklaracijoje nurodoma, kad 100 g produkto yra 3,32 g cukrų“, – nurodė tarnybos atstovai.
Pridūrė, kad VMVT Kauno apygardos priežiūros kreipėsi į Latvijos kompetentingą instituciją su prašymu atlikti šios duonos gamintojo patikrinimą, siekiant išsiaiškinti, ar gamintojas maistingumo deklaracijoje teisingai nurodo cukrų kiekį 100 g produkto, paprašyti gamintojo paaiškinti dėl galimų neatitikimų tarp deklaruoto ir faktinio cukraus kiekio bei susidariusios situacijos priežasčių ir planuojamų prevencinių veiksmų.
„Tyrimas tęsiamas“, – komentavo tarnybos atstovai.
Gamintojo komentaras
Susisiekėme su NMVRVI. Jo atstovai „Kauno dienai“ patvirtino, kad Evaldo V. paviešintame dokumente pateikti duomenys yra tikri.
„Kauno diena“ susisiekė su minėtą „Mortos“ duoną gaminančia bendrove „Lietuvos kepėjas“. Pastarosios atstovai atsiuntė „atsakymą į svarbiausius užduodamus klausimus“, surašytą interviu forma.
– Ar galite patvirtinti, koks yra oficialus ir laboratoriniais tyrimais pagrįstas cukraus kiekis „Morta“ raugo duonoje?
– Tiek Europos Sąjungos, tiek nacionaliniai teisės aktai griežtai reguliuoja maisto produktų ženklinimą ir informacijos vartotojams pateikimą. Ne išimtis ir kalbant apie duonos gaminių ženklinimą. Cukraus kiekis „Morta“ raugo duonoje yra apskaičiuotas remiantis teisės aktų reikalavimais ir nurodytas ženklinimo etiketėje, t.y. ženklinimo etiketėje nurodytas cukraus kiekis yra oficialus ir teisingas. Įmonė anksčiau nėra gavusi iš kontroliuojančių institucijų jokių pastabų dėl „Morta“ raugo duonos ženklinimo ir joje pateiktos informacijos neatitikimo keliamiems reikalavimams.
– Kada paskutinį kartą šiam produktui buvo atliktas privalomas laboratorinis maistinės vertės tyrimas? Ar galite pateikti jo datą ir rezultatus?
– „Lietuvos kepėjas“ nuolat stebi savo gaminamos produkcijos kokybę, tam įmonėje yra įdiegti atitinkami produkcijos kokybės užtikrinimo procesai bei taikomos atitinkamos gamybos technologijos. Laboratoriniai tyrimai yra tik vienas iš būdų nustatyti produkto maistinę vertę.
– Ar įmonė žino apie minėtame „Facebook“ įraše aprašytą atvejį? Ar buvote kontaktuoti dėl galimai neatitinkančios sudėties?
– Deja, su „Lietuvos kepėju“ kontaktuota nebuvo, įmonė apie šį atvejį sužinojo tik iš viešosios erdvės. Todėl šio atvejo plačiau pakomentuoti neturime galimybės.
– Kaip vertinate vartotojo pateiktą teiginį, kad jo užsakytame tyrime buvo nustatytas keturis kartus didesnis cukraus kiekis, nei deklaruojama etiketėje?
– „Lietuvos kepėjas“ negali pakomentuoti „Facebook“ įraše minimo tyrimo ir jo rezultatų, kadangi pats šiame tyrime nedalyvavo. Visgi pastebėta, kad duonos gamybos procesas yra technologiškai sudėtingas, jo metu gaminį arba jo sudėtines dalis gali paveikti įvairūs biocheminiai procesai. „Morta“ duona gaminama fermentuojant (plikinant, rauginant) tešlos pusgaminius. Fermentacijos proceso metu dalyvaujantys mikroorganizmai gali skaidyti sudėtingus angliavandenius (tokius kaip krakmolai ar polisacharidai) į paprastesnius cukrus. Šie paprastesni cukrūs susidaro natūraliai fermentacijos proceso metu ir gali likti galutiniame produkte. Todėl, net jei pradinės žaliavos sudėtyje yra tik nedidelis cukraus kiekis, fermentacijos procesas gali padidinti matuojamą cukraus kiekį galutiniame produkte. Dėl to ištirtas laboratorijoje cukraus kiekis gali būti didesnis, lyginant su apskaičiuotomis priešfermentacinėmis maistingosiomis vertėmis, kurios šiuo atveju ir naudojamos ženklinimo etiketėje. Europos Komisija yra patvirtinusi leidžiamus atitinkamų deklaruojamų maistinių medžiagų verčių nuokrypius kaip neišvengiamus, tačiau neturinčius jokios neigiamos įtakos gaminio maistingosioms vertėms.
– Ar šiuo metu dėl šio įrašo įmonę jau yra kontaktavusi VMVT?
– Taip. „Lietuvos kepėjas“ yra pateikęs VMVT paaiškinimą.
