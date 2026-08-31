 Tre­ne­ris Er­nes­tas Bar­kus: bet koks ju­dė­ji­mas yra ge­riau nei jo­kio

Tre­ne­ris Er­nes­tas Bar­kus: bet koks ju­dė­ji­mas yra ge­riau nei jo­kio

2026-08-31 23:00
Ais­tė La­bi­nai­tė (žurnalas „Sveikata“)

Po žie­mos dau­ge­lis sten­gia­si dau­giau ju­dė­ti. Svar­biau­sia – ne tem­pas ar re­zul­ta­tai, o nuo­sek­liai, sau­giai grįžti prie fi­zi­nio ak­ty­vu­mo. Šil­tė­jan­tis oras ga­li tap­ti pui­kia pro­ga pra­dė­ti ju­dė­ti be stre­so, klau­san­tis sa­vo kū­no ir lei­džiant jam pri­si­tai­ky­ti pa­laips­niui. Kaip ge­riau­sia tai pa­da­ry­ti, pa­ta­ria at­le­ti­nio ren­gi­mo tre­ne­ris Er­nes­tas Bar­kus.

Er­nes­tas Bar­kus

Ko­dėl po žie­mos dau­ge­liui žmo­nių sun­ku grįž­ti prie fi­zi­nio ak­ty­vu­mo – tiek fi­ziš­kai, tiek psi­cho­lo­giš­kai?

– Žie­ma – sės­les­nis lai­kas, kai žmo­nės dėl že­mos tem­pe­ra­tū­ros daž­niau ren­ka­si bū­ti na­mie. Trūks­ta sau­lės švie­sos, grei­tai tems­ta, tad ener­gi­jos ly­gis daug že­mes­nis ir sun­kiau pri­si­vers­ti užsiimti fi­zi­ne veik­la. Juk vi­sa­da leng­viau bū­ti ten, kur šil­ta, jau­ku, nereikia daug fi­zi­nių iš­tek­lių, tad na­tū­ra­lu, kad šal­tuo­ju pe­rio­du sun­kiau iš­lik­ti fi­ziš­kai ak­ty­viam.

Nuo ko iš tie­sų rei­kė­tų pra­dė­ti žmo­gui, ku­ris žie­mą be­veik ne­spor­ta­vo?

– Gal­būt skam­bės ste­reo­ti­piš­kai, ta­čiau svar­bu pra­dė­ti pa­ma­žu. Re­ko­men­duo­ja­ma pra­dė­ti nuo že­mo in­ten­sy­vu­mo jė­gos pra­ti­mų, nuo ma­žos apim­ties, že­mo in­ten­sy­vu­mo pa­si­vaikš­čio­ji­mo ar ki­tos ae­ro­bi­nės veik­los. Svar­bu pa­mi­nė­ti, kad jė­gos pra­ti­mai ne­reiš­kia pra­ti­mų su sun­kiais svar­me­ni­mis. Jė­gos pra­ti­mais ga­li­me va­din­ti net pra­ti­mus su sa­vo kū­no svo­riu – pri­tū­pi­mai, at­si­spau­di­mai ar va­di­na­mo­ji len­ta ga­li bū­ti pui­ki jė­gos pa­ska­ta tam tik­ro fi­zi­nio pa­si­ren­gi­mo as­me­nims.

Ko­kių klai­dų daž­niau­siai da­ro žmo­nės, ban­dy­da­mi per grei­tai grįž­ti į spor­tą po il­ges­nės per­trau­kos?

– Daž­niau­siai vis­ką da­ro per in­ten­sy­viai ir per di­de­lės apim­ties. Dėl to pa­ti­ria­ma trau­mų, jau­čia­mas skaus­mas, gre­sia per­de­gi­mas. Taip daž­nai dings­ta ir mo­ty­va­ci­ja, to­dėl tam­pa la­bai sun­ku iš­lai­ky­ti nuo­sek­lu­mą. Ne­re­tai žmo­nės dras­tiš­kai pa­kei­čia ir sa­vo mi­ty­bos įpro­čius, o su­ma­žė­jus ka­lo­ri­jų, at­si­ran­da irz­lu­mas, ener­gi­jos trū­ku­mas, al­kis. Ga­liau­siai mo­ty­va­ci­ja krin­ta, fi­zi­nė veik­la nu­stu­mia­ma į ša­lį, o mi­ty­bos įpro­čiai pa­blo­gė­ja. Vi­so to pa­da­ri­niai – pa­di­dė­ja rie­ba­li­nė ma­sė ir su­ma­žė­ja fi­zi­nis ak­ty­vu­mas.

Kaip at­ro­do sau­gus ir pa­laips­nis grį­ži­mas prie fi­zi­nio ak­ty­vu­mo? Ką tai reiš­kia pra­ktiškai?

– Svar­bu pra­dė­ti nuo že­mo in­ten­sy­vu­mo pra­ti­mų. Pa­ma­žu, kai kū­nas adap­tuo­ja­si, ga­li­ma di­din­ti in­ten­sy­vu­mą. Svar­bu nuo­lat ste­bė­ti sa­vo emo­ci­nę ir fi­zi­nę būk­lę: ar ge­ra nuo­tai­ka, mie­go ko­ky­bė, ma­žas stre­so ly­gis ir rau­me­nų skaus­mas. Ži­no­ma, jei įpras­tai as­muo tuo ne­si­skun­džia.

D. Bris nuotr.

Kiek kar­tų per sa­vai­tę ir ko­kio in­ten­sy­vu­mo ju­dė­ji­mo pa­kan­ka pra­džio­je?

– Bet koks ju­dė­ji­mas yra daug ge­riau nei sė­dė­ji­mas. Pra­džio­je ga­li pa­kak­ti ir 1–2 kar­tų at­lie­kant jė­gos pra­ti­mus, 2–3 kar­tų vi­du­ti­nio in­ten­sy­vu­mo ae­ro­bi­nės veik­los. Kaip vi­sa­da, svar­biau­sia klau­sy­ti sa­vo kū­no siun­čia­mų sgna­lų ir pa­gal tai ver­tin­ti, ar kū­nas at­si­gau­na, ar vis dėl­to la­biau ju­da­ma per­var­gi­mo link.

Ko­kie sig­na­lai ro­do, kad kū­nas dar ne­pa­si­ruo­šęs di­des­niam krū­viui?

– Jei pa­na­šaus in­ten­sy­vu­mo tre­ni­ruo­tę at­lik­ti tam­pa sun­kiau, jau ženk­las, kad kū­nas jau­čia nuo­var­gį. Pa­di­dė­jęs rau­me­nų skaus­mas taip pat in­di­kuo­ja reak­ci­ją į krū­vį. To­kiu at­ve­ju ge­riau at­lik­ti že­mo in­ten­sy­vu­mo pra­ti­mus – tai ga­li bū­ti ėji­mas, tem­pi­mai, mo­bi­lu­mo pra­ti­mai, už­tik­ri­nan­tys ge­res­nę krau­jo­ta­ką ir ma­ži­nan­tys rau­me­nų skaus­mą. Net ir są­na­rių skaus­mas ga­li per­spė­ti apie ner­vų sis­te­mos jaut­ru­mą ir nuo­var­gį. Svar­bu var­to­ti dau­giau bal­ty­mų, jei­gu at­lie­ka­me jė­gos pra­ti­mus, ir dau­giau ang­lia­van­de­nių, jei­gu at­lie­ka­me vi­du­ti­nio ar aukš­to in­ten­sy­vu­mo ae­ro­bi­nę veik­lą. Taip kū­nas neiš­seks, o tu­rės re­sur­sų adap­tuo­tis prie krū­vio.

Ką da­ry­ti, jei­gu po pir­mų tre­ni­ruo­čių at­si­ran­da nuo­var­gis, skaus­mas ar nu­si­vy­li­mas? Kaip vėl iš­kart vis­ko ne­mes­ti?

– Pir­miau­sia, la­bai svar­bu su­pras­ti, kad tai yra na­tū­ra­li kū­no reak­ci­ja į krū­vį. Ne­rei­kia vis­ko at­lik­ti mak­si­ma­liu in­ten­sy­vu­mu, svar­biau­sia nuo­sek­liai už­siim­ti fi­zi­ne veik­la ir su­pras­ti, kad kas­die­nės ener­gi­jos ly­gis nuo­lat kin­ta: vie­ną die­ną jau­sie­si ener­gin­ges­nis, ki­tą – la­biau pa­var­gęs. Svar­bu klau­sy­ti sa­vo kū­no ir pa­gal tai rink­tis fi­zi­nės veik­los in­ten­sy­vu­mą. Ži­no­ma, reikš­min­ga ne tik tai, kiek ak­ty­vus esi, bet ir tai, kaip pa­de­di or­ga­niz­mui at­si­gau­ti, – svar­bu op­ti­ma­li mie­go truk­mė ir tin­ka­mi mi­ty­bos įpro­čiai. 7–9 va­lan­dos mie­go per pa­rą už­tik­rins ge­res­nį ener­gi­jos ly­gį ir ko­ky­biš­kes­nį at­si­ga­vi­mą. Jei­gu ne­ma­lo­nūs simp­to­mai (rau­me­nų, są­na­rių skaus­mas, stre­sas, su­pras­tė­ju­si mie­go ko­ky­bė) už­si­tę­sia il­giau, ver­ta į tai at­kreip­ti dė­me­sį.

Er­nes­tas Bar­kus
Er­nes­tas Bar­kus / D. Bris nuotr.

Ko­kios fi­zi­nio ak­ty­vu­mo for­mos la­biau­siai tin­ka pradedant spor­tuo­ti po žie­mos?

– Re­ko­men­duo­čiau pra­dė­ti nuo ma­žo in­ten­sy­vu­mo jė­gos pra­ti­mų: su­stip­rin­ti at­ski­ras rau­me­nų gru­pes, są­na­rius, pa­ža­din­ti gi­liuo­sius rau­me­nis, pa­ruoš­ti kū­ną di­des­niems krū­viams. Per die­ną rei­kė­tų nuei­ti bent 8–10 tūkst. žings­nių. Tai so­li­dus pa­grin­das, lei­džian­tis pro­gre­sy­viai di­din­ti krū­vius ir sau­giai ar­tė­ti prie aukš­tes­nio in­ten­sy­vu­mo fi­zi­nės veik­los.

Ar svar­biau re­gu­lia­ru­mas, ar in­ten­sy­vu­mas, kai tik pra­de­da­me ju­dė­ti?

– Svar­biau­sia iš­lai­ky­ti re­gu­lia­ru­mą, o tik ta­da pa­ma­žu di­din­ti in­ten­sy­vu­mą. Ki­tu at­ve­ju sun­ku ne­pra­ras­ti mo­ty­va­ci­jos spor­tuo­ti. Tik pra­dė­jus ju­dė­ti aukš­to in­ten­sy­vu­mo veik­la ga­li kel­ti ri­zi­ką pa­tir­ti trau­mų ar skaus­mą. Tad, tik tu­rint tvir­tą pa­ma­tą, re­gu­lia­riai stip­ri­nant kū­ną, ga­li­ma di­din­ti in­ten­sy­vu­mą, kai kū­nas pa­ruoš­tas tiek psi­cho­lo­giš­kai, tiek fi­ziš­kai.

Ką pa­sa­ky­tu­mė­te žmo­gui, ku­ris no­ri pra­dė­ti ju­dė­ti, bet bi­jo, kad vėl ne­pa­vyks, pri­trūks mo­ty­va­ci­jas? Kaip pa­mėg­ti spor­tą?

– Fi­zi­nė veik­la – ne tik iš­vaiz­dos po­ky­čiai. Dau­gy­bė moks­li­nių ty­ri­mų ro­do, kad fi­zi­nis ak­ty­vu­mas tei­gia­mai vei­kia sme­ge­nis – di­di­na hi­po­kam­po tū­rį, ku­ris at­sa­kin­gas už at­min­tį ir mo­ky­mą­si, ma­ži­na už­de­gi­mi­nių biologinių žymenų. Fi­zi­nis ak­ty­vu­mas di­di­na kau­lų tan­kį, ap­sau­go nuo sar­ko­pe­ni­jos ir dep­re­si­jos, le­mia ge­res­nę gy­ve­ni­mo ko­ky­bę. Silp­nu­mo aki­mir­ką svar­bu pri­si­min­ti prie­žas­tis, dėl ko ver­ta tai da­ry­ti. Vi­sa tai pa­dės pa­mėg­ti spor­tą ir iš­lik­ti fi­ziš­kai ak­ty­viems. At­min­ki­te: bet koks ju­dė­ji­mas yra ge­riau nei jo­kio.

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Sveikata
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sportas
judėjimas
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Er­nes­tas Bar­kus

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