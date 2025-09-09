Trūksta ligoninėms pacientų ar ne?

D. Žaliaduonytę kalbina Rima Balanaškienė.
– Daugelis bendramokslių tave atsimena kaip labai stropią, protingą, tikslo siekiančią studentę. Bet pradėkime nuo pačios pradžios. Kodėl baigusi mokyklą pasirinkai mediciną?
– Buvau vaikas, kuris mokykloje labai ilgai nežinojo, kuo norėtų būti užaugęs. Buvo svajonių būti mokytoja, gydytoja, bet jos buvo labiau vaikystės amžiuje. Mūsų giminėje nėra nė vieno gydytojo, aš esu pirmoji gydytoja, bet mano šviesaus atminimo teta buvo slaugytoja ir man patiko klausytis jos istorijų, kaip jai sekasi darbe, ką ji nuveikė. Bet turbūt didžiausią įtaką padarė mano mamytė. Ji tokia praktiška moteris, tad sako: „Tau gerai sekasi mokytis, turi gerą galvą, jei nežinai, kur stoti, rinkis mediciną.“ Ši profesija turi didelę prasmę. Aišku, mokytis sunku, stojimo konkursas didelis. Bet pagalvojau, kodėl gi ne. Apsisprendžiau dvyliktos klasės pradžioje, tuomet papildomai lankiau korepetitoriaus pamokas, nes reikėjo tais laikais laikyti stojamąjį biologijos egzaminą.
– Tėvai, duodami tokį patarimą, prisiima labai didelę atsakomybę. Gerai, kad tu radai savo kelią, tau tai patinka. Bet gali būti ir kitaip – juk tai yra specialybė, reikalaujanti begalinės empatijos, begalinio psichologinio stabilumo. Matome jaunų gydytojų, kurie sako, kad jiems labai sunku. O kaip tau? Ar niekad nepagalvojai, kad galbūt nereikėjo studijuoti medicinos?
– Žiūrint į jau nueitą kelią man nekyla minčių, kad reikėjo rinktis kažką kitą. Bet nesakau, kad tame kelyje nebuvo dvejonių. Turbūt kiekvienas žmogus kažkuriam etape susvyruoja. Kai nusprendžiau stoti, man niekada nebuvo minčių, kad bus sunku. Mane visą laiką žavėjo šio darbo prasmė – gelbėti gyvybes. Sunkiausia buvo tada, kai jau buvau rezidentė, o mano bendraamžiai jau buvo baigę studijas. Galvojau: „Dieve, kada pasibaigs tos studijos, kodėl pasirinkau tokį ilgą kelią?“ Mano tėtis yra miškų inžinierius, galvojau, jei būčiau ėjusi jo pėdomis, jau seniai būčiau specialistė, inžinierė, galbūt jau dėstyčiau studentams. Taigi buvo toks susvyravimas, bet rezidentūros metai irgi prabėgo labai greitai.
– Kodėl pasirinkai kardiologiją? Kiek žinau, stojant į kardiologijos rezidentūrą vyksta labai didelis konkursas, labai daug norinčiųjų stoti.
– Norinčių buvo, bet tuo metu, kai stojau aš, jų buvo gal kiek mažiau. Kardiologija – netikėtas pasirinkimas, priėmiau tokį sprendimą paskutiniais metais, prieš pat rezidentūrą. Galbūt Dievas veda šiuo keliu. Paskutiniais metais žiūrėjau labiau į terapines specialybes, bet domino ir akių ligos, paskui anesteziologija, irgi atrodė labai prasminga. O į kardiologiją dėmesį atkreipiau diskutuodama su bendrakursiais. Jie papasakojo, kad tai labai įdomi sritis, yra ir terapijos, ir chirurgijos, yra be galo daug sričių, kur gali rasti savo vietą. Širdis ir širdies kraujagyslės irgi atrodė labai prasminga, turbūt todėl ir pasirinkau kardiologiją.
– Kaip jauteisi kardiologijos rezidentūroje? Gydytojas gali kažką padaryti ar visgi labiau priklauso nuo žmonių gyvenimo būdo? Ar gydytojas kardiologas kartais nepasijaučia bejėgis?
– Kardiologija, pati pradžia man buvo neatrasta žemė. Viskas atrodė labai sudėtinga, labai tolima. Atrodė, ką tik baigiau studijas, bet buvo dar labai daug dalykų, kuriuos turėjau išmokti kardiologijos rezidentūroje. Turbūt su kiekvienais metais kaip jauna gydytoja, besimokanti gydytoja jaučiausi vis stipresnė. Džiaugiuosi, kad mokiausi Kauno klinikose, kur atvažiuoja tikrai sunkiai sergantys pacientai, Kauno klinikos turi daug galimybių padėti, tad aš nesijaučiau bejėgė. Tai atsirado galbūt vėliau, o pradžioje yra daug jaunatviško entuziazmo – juk daugelis žmonių pagyja. Šiek tiek vėliau, kai jau buvau savarankiška gydytoja, turėjau savarankiškai priiminėti sprendimus, pavyzdžiui, konsultacijų poliklinikoje, stacionare, tada matai ligonių, kurie atvyksta kas pusę metų, matai ne tik kaip jie sveiksta, bet ir kaip liga progresuoja, tai tikrai yra buvę sunkių etapų. Vėliau, kai buvau Širdies nepakankamumo ir ydų skyriaus vadove, susiformavo toks pacientų ratas, kur visi sergantys tokiom ligom, ir po kokių penkerių šešerių metų tokio darbo buvo daug pacientų netekčių. Jiems atėjo laikas išeiti, bet kiekvieną mirti išgyveni kaip sau artimo žmogaus.
– Ar pameni pačią pirmą savo paciento mirtį?
– Labiausiai atsimenu tuos, kurie ilgai buvo mano pacientai. Dalis pacientų užgeso mano akyse, reanimacijoje. Pirmą pacientą irgi atsimenu, kai buvau rezidentė. Tai buvo gražaus amžiaus pacientė. Pamenu, kad gydytoja, kuri su manimi budėjo, labai entuziastingai stengėsi dėl to žmogaus, kad jis nemirtų. Labiau atsimenu gydytojas pastangą, man tai buvo pavyzdys, kad dėl kiekvieno paciento, nežiūrint jo amžiaus, nežiūrint ligos, reikia stengtis, kad jis išgyventų.
– Ar yra buvę situacijų tavo praktikoje, kada rankos visiškai nusvyra, kada gydytojas pralaimi prieš ligą?
– Turbūt gydytojas turi nuleisti rankas dviem atvejais. Pirmas – kai niekaip nepavyksta įtikinti ligonio, kad jis turi laikytis gydytojo nurodymų. Deja, tai nutinka ne taip jau retai. Pamenu, vieno paciento paklausiau, kodėl jis negeria vaistų. Jam būtina juos gerti, nes jis serga širdies nepakankamumu. O jis sako: „Daktare, kai išgeriu šitą tabletę, aš blogai jaučiuosi.“ Galvoju, gal tikrai blogai jaučiasi. Gal tikrai yra svarbių priežasčių, kodėl pacientai negeria vaistų. Galbūt būna taip, kad pagerėja ir jie galvoja, kad nebereikia vartoti vaistų. O kitas atvejis – kai tiesiog visos galimybės išnaudotos. Kalbant apie tą patį širdies nepakankamumą, terminalinėje stadijoje, deja, gydytojas nebegali kažko padaryti.
– Ar per pastaruosius penkiolika metų kardiologijos pacientai pasikeitė? Žmonės dabar turi galimybių gauti daugiau informacijos, daugiau skaito. Ar lengviau su jais dirbti?
– Man atrodo, dabar pacientai daugiau apsiskaitę, daugiau žino apie savo ligą, artimieji labiau žino apie jų ligas ir tai yra gerai. Pacientai nori žinoti daugiau informacijos. Aišku, kartais pacientai galvoja, kad jie žino geriau. Taip nėra, norėčiau perduoti žinutę pacientams, kad gydytojas tam ir yra, kad padėtų valdyti ligą. Galimybės gydymo, vaistų, diagnostikos irgi gerokai pasikeitė. Ligos dabar diagnozuojamos anksčiau, vyksta įvairių prevencinių programų ir žmonės jomis naudojasi. Norėčiau pakviesti dar labiau naudotis. Gydymo metodai, vaistai praktiškai visi Lietuvoje yra kompensuojami.
– Dabar itin išpopuliarėjo dirbtinis intelektas. Kaip tu vertini šį santykį: pacientas, gydytojas, dirbtinis intelektas? Tai turi teigiamą ar neigiamą poveikį?
– Ir teigiamą, ir neigiamą. Manau, kad mums, kaip gydytojams, reikėtų įsiveiklinti dirbtinį intelektą. Medicinoje visko labai daug. Kaip sakiau, atsirado naujų diagnostikos metodų, gydymo metodų. Patirtys aprašytos elektroninėse erdvėse, tad gerai, kad yra priemonė, kuri gali viską susisteminti ir labai greitai pateikti tą informaciją. Žinoma, tą informaciją reikia vertinti kritiškai, logiškai. O pacientui įvertinti tą informaciją sudėtingiau. Reikėtų šviesti visuomenę apie tai, kas yra dirbtinis intelektas, kaip jį naudoti, kaip interpretuoti, kad visuomenė negalvotų, jog dirbtinis intelektas gali būti pranašesnis už žmogų.
– Informacija, kaip ir sakai, gerai. Bet paskui dirbtinis intelektas klausia, ar žmogus norėtų kokių nors rekomendacijų. Į tai turbūt reikia žiūrėti labai atsargiai?
– Jei jis rekomenduos, kur rasti geriausią specialistą, rekomendacija nebloga. Bet jei rekomenduos geriausius gydymo metodus ir žmogus užsiims saviugda, tuomet kyla rizika. Už sveikatos saugojimą atsakingas žmogus ir medikai.
– Buvai labai perspektyvi kardiologė, mokslininkė, per savo karjerą atlikai labai daug darbų – paskelbei daugiau nei 100 mokslinių, esi trijų medicinos vadovėlių bendraautorė, buvai labai mylima pacientų. Ir išėjai iš praktinės medicinos į vadovės pozicijas. Kas pastūmėjo keisti karjeros kryptį?
– Ambicijų dirbti vadovaujamą darbą turėjau nuo pat pradžių. Mano administracinis darbas prasidėjo, kai apgyniau disertaciją, tai buvo po penkerių metų kardiologijoje. Man buvo įdomu tai išbandyti, vadovavimo geną turbūt gavau iš mamos. Man atrodė įdomu ir atrodė, kad viską spėsiu suderinti. Administracinis darbas turėjo būti „darbas šalia“, dar vienas iššūkis, kurį turiu įveikti. Buvo sunku, bet man sekėsi. Iš pradžių buvau Konsultacijų poliklinikos skyriaus vadove, paskui – Širdies nepakankamumo ir ydų skyriaus vadove, kur darbas buvo dar įdomesnis. Administracinis darbas irgi turi daug prasmės, nes jame turi galimybę keisti sistemą, ne tik tiesiogiai veikti paciento gydymą, bet yra daug organizacinių dalykų, nuo kurių priklauso paciento išgijimas. Mačiau tame daug prasmės ir norėjau įveikti tą iššūkį. Buvo visko, ir nuovargio, ir ašarų, bet, manau, pavyko viską suderinti. Laisvo laiko nebuvo, bet džiaugiuosi šiuo keliu.
– Nebuvo taip, kad labiau įsitraukdama į administracinį darbą pacientams dėmesio turėdavai skirti vis mažiau?
– Kol buvau skyriaus vadovė, viską suderinau. Žinoma, nebuvo lengva, todėl man pačiai norėjosi pokyčių. Augo vaikai, reikėjo visiems paskirstyti dėmesį. Kai pradėjau vadovauti gydymo įstaigai, laikas persiskirstė kitaip ir, kaip bebūtų gaila, pacientų man teko atsisakyti. Ne visiškai, bet gerokai. Dabar vis dar dirbu praktinį darbą, stengiuosi priimti kiekvieną savo seniai pažįstamą pacientą. Kalbant apie pacientų priežiūros, gydymo kontrolę labai svarbu, kad gydytojas jį vestų nuo pat pradžių. Buvo dalis pacientų, kurie nubyrėjo, nes aš negalėjau tuo priimti, bet neabejoju, kad jie dabar turi puikų kardiologą. Ir man didelis malonumas nueiti į polikliniką ir atlikti tą darbą, kuris tikrai mielas ir labai prasmingas.
Pagal tai, kiek skyriuje lovų, formuojamos darbuotojų komandos. Pagal visa tai skaičiuojamas efektyvumas.
– Priėmei labai didelį iššūkį – prieš beveik šešerius metus tapai Kauno ligoninės generaline direktore. Papasakok, kokia buvo darbo pradžia ir kas paskatino imtis šių pareigų.
– Šiemet švenčiam Kauno ligoninės penkerių metų gimtadienį. Penkeri metai žymi dviejų didelių ligoninių sujungimą – buvusios Kauno klinikinės ligoninės ir buvusios Kauno respublikinės ligoninės. 2019 m. aš laimėjau konkursą eiti Kauno respublikinės ligoninės generalinės direktorės pareigas. Politinė situacija buvo tokia, kad kaip tik prasidėjo ligoninių jungimo procesai. Sistemai reikėjo pertvarkų, buvo labai sudėtinga, tačiau ir įdomu. Kai pradėjau dirbti, žinojau savo pareigybių instrukciją, už ką esu atsakinga. Aišku, kai nueini į organizaciją, yra komanda, žmonės, kurie vykdo tam tikras veiklas. Labai svarbu patikrinti, ar jie tikrai gerai vykdo tas veiklas. Taip pat kaip vadovė turėjau išmanyti finansus, gebėti juos išdėlioti. Didelis įdirbis – kiekvienoje srityje išsiaiškinti silpnąsias vietas. Pagaliau, viena iš pareigų, vykdyti dalininkų keliamus tikslus. Iššūkių, aišku, daug. Turbūt svarbiausias dalykas – žmonės, su kuriais dirbi. Vadovui labai svarbu turėti gerą komandą, kuria galėtų pasitikėti.
– Ką ligoninėje reiškia žodžiai „efektyvus darbas“?
– Ligoninės efektyvumas matuojamas pacientų skaičiais, kurie atvažiuoja, ir pacientų lovomis. Efektyvu tada, kai tiek, kiek yra lovų, tiek turime ir pacientų. Pacientas pagyja, išvažiuoja, į jo vietą atvažiuoja kitas. Neturi būti prastovos, turi būti nuolatinis rotacijos principas. Lovų klausimas svarbus, nes su juo susiję darbuotojai, formuojamos darbuotojų komandos. Pagal tai, kiek skyriuje lovų, formuojamos darbuotojų komandos. Pagal visa tai skaičiuojamas efektyvumas.
