Tūkstančiai sergančiųjų neatsiima jiems priklausančių išmokų

– Ar šiuo metu daug sergančiųjų ir turinčių nedarbingumą?
– Tikslaus skaičiaus nepasakysiu, tačiau akivaizdu, kad gruodis, sausis ir vasaris – tai laikotarpis, kai sergamumas kasmet didėja. Jis pradeda augti jau nuo spalio. Šiuo metu girdime, kad kai kurios mokyklos net prašo skelbti infekcijų plitimą ribojantį režimą. Tai rodo, jog serga tiek vaikai, tiek suaugusieji.
– Ar žmonės visada žino, kaip ir kodėl reikia nedarbingumo pažymėjimo?
– Tikriausiai ne visada, nors pati tvarka yra gana paprasta. Susirgus pirmiausia reikia kreiptis į gydytoją, kuris išduoda nedarbingumo pažymėjimą. Būtent jis yra pagrindas „Sodrai“ mokėti ligos išmoką. Tačiau tam, kad išmoka būtų paskirta ir pasiektų žmogaus sąskaitą, būtina pateikti prašymą „Sodrai“. Tai pakanka padaryti vieną kartą per visą gyvenimą – vėliau kiekvieną kartą susirgus ar slaugant sergantį vaiką išmoka bus skiriama automatiškai, jeigu žmogus atitinka kitas sąlygas: turi reikiamą stažą ir yra apdraustas, tai yra dirba pagal darbo sutartį arba savarankiškai.
– Dirbantiems pagal darbo sutartį viskas gana aišku. O ką svarbu žinoti dirbantiems savarankiškai?
– Principas toks pats: mokėdamas įmokas žmogus įgyja teisę gauti išmokas. Tokia teisė galioja ir savarankiškai dirbantiems. Tačiau jei asmuo pajamas deklaruoja ir įmokas sumoka tik kartą per metus, „Sodra“ apie jo draustumą ir sumokėtas įmokas sužino tik po deklaravimo. Tokiu atveju ligos išmoka gali būti apskaičiuota ir išmokėta tik kartą per metus. Pavyzdžiui, jei žmogus suserga gruodį, o pajamas deklaruoja tik gegužę, ligos išmoka jį pasieks tik birželį.
– O ar yra galimybė išmoką gauti greičiau, pavyzdžiui, kitą mėnesį?
– Taip, tokia galimybė yra. Tam savarankiškai dirbantis asmuo turėtų mokėti įmokas kas mėnesį, kaip tai daro dirbantieji pagal darbo sutartį, ir pateikti „Sodrai“ atitinkamą pranešimą. Tuomet „Sodra“ matys, kad įmokos mokamos nuolat, ir išmoka galės būti paskirta iš karto.
– Kiek žmonių yra sirgę, bet taip ir nesikreipė dėl išmokų? Ar jas galima gauti atgaline data?
– Skaičiuojame, kad apie 30 tūkst. žmonių, turėjusių nedarbingumo pažymėjimus, nesikreipė dėl ligos išmokos. Šios lėšos yra saugomos. Išmoką galima gauti už praėjusius 12 mėnesių. Jei žmogus sirgo, pavyzdžiui, sausį, ir dabar pateiks prašymą, išmoka dar gali būti išmokėta. Bendra tokia neišmokėta suma siekia apie 4 mln. eurų. Daliai žmonių išmoka vis dėlto nepriklauso dėl nepakankamo stažo, tačiau pats skaičius yra reikšmingas. Per metus ligos išmokoms išmokama apie 500 mln. eurų, tad neišmokėta suma nesiekia 1 proc., bet tai vis tiek dideli pinigai.
– Dar vienas svarbus atvejis – nedarbingumas, kai serga vaikai. Ką čia svarbu žinoti?
– Slaugant vaiką išmoka yra keliais procentais didesnė, tačiau taikomi trukmės ribojimai. Jei žmogus serga pats, nedarbingumas gali tęstis praktiškai neribotai – iki pasveikimo. Tuo tarpu slaugant vaiką iki 14 metų išmoka mokama ne ilgiau kaip 21 dieną. Svarbu ir tai, kad tokią išmoką gali gauti ne tik mama ar tėtis, bet ir globėjas ar net senelis.
