„Tylusis žudikas“ – dešimčių ligų priežastis

Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) parengta Tarptautine ligų klasifikacija, daugiau nei 60 ligų ir sužalojimų yra tiesiogiai susiję su alkoholiu arba jo pertekliumi. Pavyzdžiui, alkoholinė kardiomiopatija (širdies raumens liga). Taip pat kepenų ligos, pavyzdžiui, cirozė ir vaisiaus alkoholinis sindromas – vystymosi anomalijų kompleksas, sukeliantis fizinius, elgesio ir neurologinius sutrikimus. Ši būklė, sukelianti visą gyvenimą trunkantį neįgalumą, pasireiškia tiems, kurie buvo veikiami alkoholio dar gimdoje.
Alkoholis pakenkia kepenų funkcijoms, kurios paprastai veikia kaip filtras, sulaikantis patogenus (biologiniai veiksniai, sukeliantys infekcinę ligą), ir susilpnina imuninę sistemą. Dėl to žmogus tampa labiau pažeidžiamas sunkioms infekcinėms ligoms, tokioms kaip plaučių uždegimas ir tuberkuliozė. Dėl savo slopinimo poveikio alkoholis gali skatinti lytiniu keliu plintančias infekcijas, pavyzdžiui, ŽIV. Ankstesni tyrimai taip pat parodė, kad ŽIV užsikrėtusiems žmonėms, vartojantiems alkoholį, liga progresuoja į AIDS greičiau.
Lėtinės ligos
Su alkoholiu susijusios penkios pagrindinės lėtinių neinfekcinių ligų kategorijos: vėžys, širdies ir kraujagyslių ligos, prieširdžių virpėjimas, 2 tipo cukrinis diabetas, neuropsichiatrinės ligos (demencija, epilepsija), virškinimo trakto ligos.
Apsunkina smegenų veiklą
Alkoholio vartojimas apsunkina smegenų gebėjimą kontroliuoti regėjimą, budrumą, refleksus, atmintį, kalbą ir sprendimų priėmimo gebėjimus – įgūdžius, būtinus pavojams suvokti ir į juos reaguoti, koordinuoti judesius, vairuoti transporto priemonę bei išvengti rizikingo elgesio.
Piktnaudžiavimas alkoholiu yra susijęs su rizika patirti sužalojimus arba sužaloti kitus, pavyzdžiui, eismo įvykiai, kritimai, neatsargus elgesys, smurto veiksmai.
Žala
Pavyzdžiui, traumų ar infekcijų rizika sumažėja, kai nustojama piktnaudžiauti alkoholiu arba visiškai jo atsisakoma. Kitos būklės yra sunkiau pašalinamos: imuninė sistema ilgam lieka susilpnėjusi, jei buvo piktnaudžiaujama alkoholiu, o daugelis ligų, pavyzdžiui, kepenų cirozė ir kai kurios širdies ligos, nėra visiškai atstatomos. Sumažinus alkoholio vartojimą jos progresuoja lėčiau, tačiau tam tikra žala išlieka.
Ilgesnis susilaikymas nuo svaigiųjų gėrimų sumažina kai kuriuos su alkoholiu susijusius smegenų pažeidimus.
