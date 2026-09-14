Tyrimas atskleidė, kuris narkotikas Lietuvoje – populiariausias

Kaip pirmadienį pristatė NTAKD Stebėsenos ir analizės skyriaus vyriausioji specialistė Aura Rutkauskė, kanapių bent kartą gyvenime yra vartojęs kas penktas respondentas.
Jos pateiktais duomenimis, šiuo statistiniu požiūriu kanapių vartojimas išaugo nuo 13,7 proc. 2021 metais iki 20 proc. šiemet.
„Lyginant su Europos Sąjunga, Lietuvos kanapių vartojimo rodikliai yra šiek tiek mažesni negu Europos vidurkis (31,3 proc. – BNS)“, – sakė A. Rutkauskė.
Tyrimo duomenimis, per pastaruosius metus kanapių Lietuvoje vartojo 4,3 proc. gyventojų, kai Europoje tai darė 8,7 proc. gyventojų.
„Vidutinis įvairių narkotikų vartojimo pradžios amžius pagal medianą svyruoja nuo 16 iki 25 metų. Kanapes, kadangi tai yra populiariausias narkotikas, pradedama vartoti vidutiniškai 20 metų“, – nurodė NTAKD specialistė.
Dauguma – 60,3 proc. – respondentų atsakė, kad kanapių per parą jiems gauti būtų neįmanoma. 2021 metais pateikusiųjų tokį atsakymą buvo kiek mažiau nei pusė – 49 procentai.
„Taip pat nustatėme, kad kanapės buvo lengviausiai prieinamas per tokį laiką narkotikas – 2,7 proc. respondentų atsakė, kad kanapių per tokį laiką gauti būtų labai lengva“, – sakė A. Rutkauskė.
„O lyginant visų narkotikų vartojimą, stebime, kad vartojimo paplitimas išaugo, lyginant su 2021 metais, visuose rodikliuose“, – pažymėjo ji.
Sunkiausiai prieinamas narkotikas buvo DMT – 81,4 proc. respondentų atsakė, kad jo gauti per parą neįmanoma.
Tyrimo duomenimis, po kanapių populiariausias narkotikas Lietuvoje yra kokainas. Bent kartą gyvenime jo yra vartoję 3,6 proc. respondentų.
Apskritai dažniausiai narkotikai yra vartojami tarp draugų – tai daro 57,1 proc. gyventojų. Antrą vietą užima diskotekos ir naktiniai klubai (12,7 proc.), trečią vietą – muzikos festivaliai (9,3 proc.).
Šiuos duomenis parodė psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimo Lietuvoje 2004–2026 metais tyrimas, kurį finansavo Europos narkotikų agentūra (EUDA). Tyrimas atliktas 2026 metų sausio 21 – kovo 29 dienomis, tiriant 15–64 metų gyventojus.
Tyrimas atliktas apklausos būdu. Jame dalyvavo 4 tūkst. 670 nuolatinių gyventojų, kuriuos apklausė 61 pokalbio vedėjas.
Tai yra šeštasis toks reprezentatyvus tyrimas Lietuvoje, atliekamas nuo 2004 metų. Pastarasis tyrimas buvo atliktas 2021 metais.
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