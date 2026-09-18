Tyrimas: vaikų skiepijimas Europoje stringa

Skiepijimas yra viena veiksmingiausių visuomenės sveikatos intervencijų, tačiau delsimas skiepytis Europos Sąjungoje (ES) lėmė aprėpties mažėjimą ir skiepais išvengiamų ligų atsinaujinimą, nurodė tyrėjai.
Tyrėjai nagrinėjo skiepijimo septyniomis vakcinomis rodiklius ES šalyse 1980–2024 m.
Nuo 2019 m. 16-oje šalių sumažėjo keturių ar daugiau vakcinų rodikliai, įskaitant Bulgariją, Kiprą, Airiją, Nyderlandus, Rumuniją ir Švediją, kur pastaruoju metu mažėjo visų septynių nagrinėtų vakcinų rodikliai.
Vokietijoje ir Ispanijoje mažėjo penkių iš septynių vakcinų skiepijimo rodikliai, o Prancūzijoje ir Italijoje keturių vakcinų aprėptis didėjo, tačiau trijų – mažėjo.
Liuksemburgas ir Portugalija pasiekė mažiausiai 95 proc. visų septynių vakcinų aprėptį, o Rumunijoje rodiklis buvo mažiausias – mažiau nei 80 proc.
Tyrėjai pažymėjo, kad skiepijimo rodiklių mažėjimas prasidėjo 2019–2022 m. ir sutapo su COVID-19 pandemija bei jos padariniais. Jie pridūrė, kad mažėjimas galimai atspindi su pandemija susijusius įprastų vaikų skiepijimo paslaugų sutrikimais.
Tyrėjai teigė, kad sumažėję skiepijimo rodikliai liudija didėjančią riziką kolektyviniam ir individualiam imunitetui.
„Norint pakeisti tendencijas, reikia imtis tarptautinių, nacionalinių ir bendruomeninių veiksmų“, – akcentavo tyrėjai.
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