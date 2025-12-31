Pasireiškia alergija
Nors vasara daugeliui siejasi su atostogomis, gamta ir gera nuotaika, alergiškiems žmonėms ji gali tapti tikru iššūkiu. Respublikinės Klaipėdos ligoninės gydytojos alergologės Agnės Ramonaitės teigimu, alerginis rinitas, dar vadinamas šienlige, – viena dažniausių alerginių ligų, dėl kurių pacientai kreipiasi į gydytoją alergologą.
„Šienligė gali pasireikšti ankstyvą pavasarį, net nuo vasario, o kiti ją jaučia vasarą, kai gausu žolinių augalų žiedadulkių, dar kiti reaguoja į piktžolių žydėjimą rudenį, – sako specialistė. – Dalis alergiškų žmonių šienligės simptomus jaučia ištisus metus – tie, kurie įsijautrinę namų dulkių erkutėms, pelėsiams ar gyvūnų pleiskanoms.“
Alerginiam rinitui būdinga skaidri sekrecija iš nosies, intensyvus čiaudulys ir galimas akių niežulys, galintis tęstis mėnesius. Virusinės kilmės sloga trunka 7–10 dienų, neretai ją lydi karščiavimas, bendras silpnumas, nosies išskyros tampa tirštos.
Pasak A. Ramonaitės, alergiškiems žmonėms patariama mobiliosiomis programėlėmis stebėti žiedadulkių žydėjimo prognozes, žiedadulkių lygį savo regione, oro kokybę ir taršą. Rekomenduojama žydėjimo metu kuo mažiau būti lauke, ypač vengti buvimo lauke dieną per žiedadulkių piką. Aktyvesne veikla geriau užsiimti po lietaus, anksti ryte arba vėlai vakare. Lauke patartina dėvėti apsaugines priemones, akinius nuo saulės. Namuose rekomenduojama uždaryti langus, turėti oro filtrus. Grįžus iš lauko reikėtų nusiprausti, persirengti, naudoti dirbtines ašaras, drėkinti nosies gleivinę, plauti plaukus.
Gydytis būtina
Efektyviausias būdas kovai su vasaros alergijomis, anot A. Ramonaitės, – prevencija.
„Šienligės gydymas yra individualus ir priklauso nuo simptomų sunkumo. Pagrindinis jo tikslas – sumažinti arba visiškai pašalinti simptomus, kad paciento gyvenimo kokybė būtų geresnė, – sako gydytoja. – Kontroliuoti galime antihistamininiais medikamentais, kartu naudojant įnosinius kortikosteroidus. Tačiau vienintelis alergijos gydymo būdas, padedantis pašalinti ligos simptomus ir pačią priežastį, yra specifinė alergenų imunoterapija. Alergiškiems žmonėms būtina gydytis, nes seniai pastebėta, kad žmones, sergančius astma, vargina ir alerginis rinitas, ir atvirkščiai – sergantiems alerginiu rinitu vėliau pasireiškia ir astma.“
Vabzdžiai – problema
Pati pavojingiausia alergijos forma – anafilaksija, neretai vasaros metu ištinkanti po vabzdžio įgėlimo. Laiku nesuteikus pagalbos, gali pasibaigti mirtimi.
Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Alergologijos centro vedėjos, gydytojos alergologės Miglės Kuprienės teigimu, vabzdžiai – neišvengiama vasaros dalis, o jų įgėlimai ne tik sukelia nemalonių pojūčių, bet ir kai kuriems žmonėms gali sukelti rimtų sveikatos sutrikimų, o kartais net pavojų gyvybei.
Dažniausiai žmones gelia uodai ir mašalai (kraujasiurbiai vabzdžiai), tačiau pavojingų alerginių reakcijų dažniausiai sukelia plėviasparnių būrio (Hymenoptera) vabzdžiai: bitės, širšės, vapsvos ir kamanės. Šie vabzdžiai, nors ir panašūs, skiriasi savo išvaizda, skiriasi ir jų nuodų sudėtis, todėl svarbu žinoti, koks vabzdys sukėlė alerginę reakciją.
Pasak M. Kuprienės, epidemiologiniai tyrimai rodo, kad sisteminių alerginių reakcijų kyla maždaug 7,5 proc. suaugusiųjų ir 3,4 proc. vaikų. Nuo plėviasparnių vabzdžių įgėlimo kone kasmet pasitaiko pavienių mirties atvejų.
Reaguojame skirtingai
„Įgėlus vabzdžiui, žmogaus organizmo reakcija gali būti skirtinga ne tik dėl individualių fiziologinių žmogaus savybių, bet ir dėl įgėlusio vabzdžio rūšies, – įspėja gydytoja. – Būtina žinoti, kad kiekvieno žmogaus organizmas skirtingai reaguoja į įvairių vabzdžių įgėlimus, todėl, įgėlus vabzdžiui, būtina stebėti savo savijautą. Gydytojo alergologo konsultacija būtina, jei yra buvusi sisteminė alerginė reakcija po vabzdžio įgėlimo arba yra sunkių vietinių reakcijų.“
Reakcijų, įgėlus vabzdžiui, anot specialistės, gali būti labai įvairių: nuo lengvų vietinių iki pavojingų sisteminių anafilaksinių. Vietinės reakcijos simptomai išsivysto dėl įgėlimo metu patekusių nuodų toksinio poveikio audiniams. Daugumai žmonių po įgėlimo pasireiškia tik nesunkios vietinės reakcijos: skausmas, paraudimas, patinimas, niežėjimas. Tačiau pavojinga, jei įgėlimas yra veido ar kaklo srityje, burnoje ar gerklėje, nes tinimas gali sutrikdyti kvėpavimą.
Alergiškiems vabzdžių nuodams žmonėms, pasak M. Kuprienės, gali kilti stiprių vietinių reakcijų, kai įgėlimo vietoje atsiranda niežėjimas, paraudimas, patinimas, kurio skersmuo didesnis nei 10 cm, reakcija stiprėja 24–48 valandas ir praeina per 3–10 dienų. Sunkios sisteminės alerginės reakcijos paprastai išsivysto per 30–60 minučių. Kuo greitesnė sisteminė reakcija, tuo ji intensyvesnė ir sunkesnė.
Tokių reakcijų spektras labai įvairus savo simptomų intensyvumu ir klinika: odos simptomai (dilgėlinis bėrimas, angioedema, niežulys ir kt.), kvėpavimo sistemos simptomai (balso užkimimas, dusulys, švokštimas ir kt.), širdies ir kraujagyslių sistemos simptomai (silpnumas, širdies ritmo sutrikimas, krintantis kraujospūdis ir kt.), virškinimo sistemos simptomai (pykinimas, vėmimas ir kt.), centrinės nervų sistemos simptomai (svaigulys, sąmonės sutrikimas ir kt.).
„Kai sisteminės reakcijos metu išsivysto bent dviejų organų sistemų pažeidimo simptomai, diagnozuojama anafilaksinė reakcija. Labai svarbu laiku atpažinti tokias reakcijas ir nedelsiant kviesti greitąją medicinos pagalbą“, – įspėja medikė.
Pasak jos, jei žmogus anksčiau buvo patyręs alerginę reakciją po plėviasparnio vabzdžio įgėlimo, jis turi nešiotis gydytojo paskirtą pirmosios pagalbos vaistų rinkinį (adrenalino autoinjektorių, antihistamininių vaistų, gliukokortikosteroidų), kurį galėtų panaudoti įgėlus vabzdžiui.
Įgėlusi bitė palieka kūne įstrigusį geluonį, kurį svarbu kuo skubiau pašalinti. Svarbu geluonies nepažeisti ir netraumuoti žaizdos, kad neplistų patekę nuodai. Pažeistą vietą rekomenduojama atšaldyti, kad sumažėtų skausmas, niežėjimas, patinimas.
„Kokia pirmoji pagalba turi būti teikiama vabzdžio įgeltam žmogui, priklauso nuo reakcijos intensyvumo. Jei yra tik paraudimas, nežymus patinimas, niežėjimas – pakanka nereceptinių vaistų nuo alergijos ir uždegimo. Jei pasireiškia alergija, būtina nedelsiant kreiptis į medikus“, – sako M. Kuprienė.
Platina ligas
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Aušros Bartulienės teigimu, įkandus vabzdžiams gali atsirasti ne tik įvairių alerginių reakcijų – erkės, uodai gali pernešti užkrečiamąsias ligas.
„Uodų platinamomis ligomis – maliarija, dengės karštlige, čikungunija, Vakarų Nilo karštlige – žmonės gali užsikrėsti keliaudami po endemines šalis, kuriose paplitę šių ligų sukėlėjai, – tai Afrikos, Azijos, Pietų Amerikos šalys“, – sako specialistė. – Lietuvoje paplitusios erkių platinamos ligos yra erkinis encefalitas ir Laimo liga.“
Anot specialistės, uodai labiausiai puola saulei leidžiantis ir tekant, todėl, norint išvengti jų įkandimų, reikėtų vengti vaikščioti lauke ar būti arti vandens, ypač tamsiuoju paros metu. Rekomenduojama naudoti vabzdžius atbaidančias priemones – repelentus: išpurkšti ar ištepti veidą, drabužiais nepridengtas rankas, kojas. Preparato etiketėje būna nurodytos rekomendacijos apie naudojimo dažnumą – jų svarbu laikytis ir neperdozuoti, ypač mažiems vaikams.
Efektyviausia priemonė, galinti padėti išvengti erkių pernešamo erkinio encefalito, – skiepai. „Primename, kad nuo praėjusių metų rugsėjo 50–55 metų amžiaus grupei priklausantiems asmenims skiepai nuo erkinio encefalito yra nemokami. Tai taikoma ir asmenims, kurie jau pasiskiepiję, tačiau reikalinga stiprinamoji dozė, – jei priklausote šiai amžiaus grupei, galite ją gauti nemokamai“, – informuoja A. Bartulienė.
Nuo Laimo ligos skiepų nėra
Skiepų nuo Laimo ligos nėra – pasak specialistės, nuo jos apsaugo tik bendrosios profilaktinės priemonės. Einant į mišką patartina apsivilkti šviesiais drabužiais: viršutiniai turėtų būti ilgomis rankovėmis, rankogaliai – gerai priglusti prie riešo, kelnių klešnių apačia taip pat turėtų būti gerai prigludusi prie kūno. Rekomenduojama naudoti repelentus. Galvą patartina apsirišti skarele arba užsidėti gerai priglundančią kepurę, gobtuvą. Būnant gamtoje patartina dažnai apžiūrėti save ir bendrakeleivius. Aptiktas per drabužius ropojančias erkes – sunaikinti. Sugrįžus į namus būtina atidžiai apžiūrėti savo kūną, išsišukuoti plaukus, nusiprausti.
„Erkės mėgsta drėgmę ir prieblandą, todėl gausiausia jų – lapuočių miškuose, – sako A. Bartulienė. – Dažniausiai erkės įsikuria teritorijose, kur daug laukinių gyvūnų, paukščių – nuolatinių jų maitintojų. Jų galima sutikti miško takelių pakraščiuose, tankiuose brūzgynuose, paupiuose, pelkėtose vietovėse. Nemažai erkių galima aptikti ir miško kirtimuose, kur daug senų kelmų ir šakų. Jų būna ir miestų parkuose, skveruose, daugiabučių kiemų žaliosiose teritorijose. Todėl svarbu kruopščiai prižiūrėti gyvenamųjų namų teritorijas, sodus: nuo ankstyvo pavasario pjauti žolę, naikinti menkaverčius krūmus, išvežti augalines šiukšles.“
Kaip išvengti įgėlimo?
Norint apsisaugoti nuo vabzdžių įgėlimų, patariama neruošti maisto ir nevalgyti lauke, negerti iš skardinių ir butelių lauke, vengti žydinčių augalų, nevaikščioti basomis po pievas, stebėti, ar nėra vabzdžių lizdų krūmuose ir žemėje, nevaikščioti arti bičių avilių.
Svarbu apsaugoti vaikus, todėl juos reikėtų išmokyti atsargumo: neliesti ropojančių vabzdžių, neskinti gėlių. Vaikams reikėtų neleisti žaisti netoli šiukšlių dėžių ir po medžiais, kur yra nukritusių vaisių.
Apsisaugoti nuo vabzdžių įgėlimų padeda ir mechaninės priemonės: apsauginiai tinkliukai ant langų, vaikų vežimėlių.
Ką daryti įgėlus vabzdžiui?
Visus žmones, ypač jei vabzdys įgėlė į veidą ar kaklą, reikėtų stebėti, nes net ir nealergiški nuo tinimo gali pradėti dusti.
Pagrindiniai alergijos simptomai: bėrimai, veido ar lūpų patinimas, dusulys, galimas kraujospūdžio kritimas. Tokiems žmonėms būtina suteikti pirmąją pagalbą, suleisti adrenalino ir kviesti greitąją pagalbą. Jei adrenalino neturite, duokite išgerti antihistamininių vaistų.
Įgėlus bitei svarbu kuo skubiau pašalinti geluonį (vapsvos ir širšės geluonies nepalieka).
Įgėlimo vietą reikėtų dezinfekuoti, šaldyti.
Alergiški žmonės turi su savimi nešiotis adrenalino autoinjektorių, nes adrenalinas yra pirmo pasirinkimo gydymas, kuris gali išgelbėti gyvybę anafilaksijos metu.
Dažniausi alergijos simptomai:
čiaudulys, vandeninga sloga, nosies užgulimas, niežėjimas, uoslės praradimas,
akių paraudimas, ašarojimas,
bėrimai, patinimai, odos niežulys,
sausas kosulys, dusulys,
viduriavimas ar vidurių užkietėjimas, pilvo pūtimas, skausmai,
galvos skausmai, svaigimas, sumažėjęs kraujospūdis.
Dažniausiai alergiją sukelia:
žiedadulkės,
namų alergenai (dulkės, pelėsis, pagalvių plunksnos,
naminiai gyvūnai (katės, šunys ir kt.),
maisto produktai,
buityje naudojamos cheminės medžiagos,
kosmetikos priemonės,
vaistai ir kt.
Ką daryti įsisiurbus erkei?
Aptikus įsisiurbusią erkę, ją reikia kuo greičiau ištraukti – nespausti erkės kūnelio, o suimti ją kiek galima arčiau odos ir staigiu judesiu traukti į viršų. Įsisiurbusios erkės nereikia tepti riebalais ar kitais skysčiais.
Pašalinus erkę, žaizdelę reikia patepti dezinfekciniu skysčiu.
Po erkės įsisiurbimo apie mėnesį stebėkite savo sveikatą ir įsisiurbimo vietą. Jeigu erkės įkandimo vietoje atsiranda paraudimas ir jis plečiasi ar pablogėja savijauta, būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją.
