Vaikas knarkia? Specialistė įspėja: tai gali būti rimto sutrikimo ženklas

Tokie požymiai gali rodyti miego apnėją – rimtą miego sutrikimą, kai miegant kvėpavimas pakartotinai sustoja ir vėl atsinaujina.
Tiubingeno universiteto Vokietijoje Vaikų miego programos vadovė ir neonatologė dr. Mirja Quante ragina tėvus žinoti pagrindinius šio sutrikimo požymius.
„Vaikams įprastas garsus knarkimas yra svarbus įspėjamasis ženklas“, – leidinyje „The Conversation“ teigė specialistė.
Tiksliai nustatyti, kiek vaikų serga miego apnėja, nėra paprasta. Tačiau 2024 m. paskelbtoje 30 tyrimų apžvalgoje apskaičiuota, kad šis sutrikimas gali pasireikšti maždaug 12,8–20,4 proc. ikimokyklinio amžiaus vaikų.
Garsus knarkimas – vienas svarbiausių požymių
Vienas pagrindinių miego apnėjos simptomų yra garsus knarkimas. Vaikas naktį taip pat gali springti, gaudyti orą ar dažnai prabusti.
Stebint miegantį žmogų, sergantį miego apnėja, kartais galima pastebėti ilgesnes pauzes, kai kvėpavimas trumpam visiškai sustoja.
Tačiau, pasak dr. M. Quante, kai kurie ligos požymiai pasireiškia ne naktį, o dieną ir todėl gali būti sunkiau pastebimi.
Sergant miego apnėja kvėpavimo takai už nosies ir burnos miego metu pakartotinai susiaurėja arba visiškai užsidaro. Dėl to vaikui tenka įdėti daugiau pastangų kvėpuojant.
Nors jis nebūtinai visiškai pabunda, miegas tampa fragmentiškas ir ne toks kokybiškas. Ryte vaikas gali nesijausti pailsėjęs.
Gali būti painiojama su ADHD požymiais
Suaugusieji po prastos nakties dažniausiai jaučiasi mieguisti, tačiau vaikams miego trūkumas gali pasireikšti kitaip.
„Užuot atrodę mieguisti, kai kurie vaikai tampa irzlūs arba neįprastai aktyvūs, jiems sunku susikaupti, gali atsirasti elgesio ir mokymosi sunkumų“, – aiškino dr. M. Quante.
Tokie požymiai gali būti panašūs į dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sutrikimo (ADHD) simptomus arba juos sustiprinti.
Specialistė pabrėžia, kad miego apnėja ir ADHD gali pasireikšti ir kartu, todėl nereikėtų manyti, jog galima tik viena iš šių būklių.
Nuolat trikdomas miegas siejamas su prastesniu vaikų elgesiu, mokymosi sunkumais ir blogesne gyvenimo kokybe.
Tyrimai vaikų miego apnėją taip pat sieja su kraujospūdžio reguliavimo ir medžiagų apykaitos pokyčiais, įskaitant organizmo gebėjimą reguliuoti gliukozės kiekį kraujyje.
Dažna priežastis – padidėjusios tonzilės ir adenoidai
Dažniausia šio sutrikimo forma yra obstrukcinė miego apnėja. Suaugusiesiems ji dažnai siejama su nutukimu, tačiau ši būklė gali pasireikšti ir vaikams.
Mažiems vaikams viena galimų priežasčių – padidėjusios tonzilės ir adenoidai.
Tonzilės yra gerklės gale, o adenoidai – už nosies. Kadangi vaikų kvėpavimo takai ir taip yra siauresni, padidėję audiniai gali palikti per mažai vietos orui laisvai judėti.
Miego apnėjos tikimybę vaikams taip pat gali didinti nutukimas, astma, alergijų sukeltas nosies gleivinės uždegimas, tam tikri žandikaulio anatomijos ypatumai ir genetinės ligos, pavyzdžiui, Dauno sindromas.
Suaugusiųjų miego apnėja siejama su didesne insulto, širdies ligų ir antrojo tipo diabeto rizika.
Tėvams pataria nufilmuoti miegantį vaiką
Jeigu tėvams kyla abejonių, ar vaiko knarkimas yra normalus, dr. M. Quante siūlo padaryti trumpą vaizdo įrašą, kuriame matyti ir girdėti, kaip vaikas miega.
Toks įrašas gali padėti šeimos gydytojui ar kitam specialistui įvertinti simptomus ir nuspręsti, ar reikalingi papildomi tyrimai.
Gydymas priklauso nuo miego apnėjos priežasties.
Jei problemą sukelia stipriai padidėjusios tonzilės ar adenoidai, gali būti atliekama operacija. Vis dėlto, specialistės teigimu, ji ne visada visiškai išsprendžia problemą.
„Iki 40 proc. vaikų miego apnėja gali išlikti ir po operacijos. Dažniau taip nutinka vaikams, turintiems nutukimą, sunkesnę ligos formą ar kitų sveikatos sutrikimų“, – teigė dr. M. Quante.
Gydytojas taip pat gali rekomenduoti specialius nosies purškalus, veido ir burnos srities raumenų pratimus arba CPAP aparatą, kuris miego metu palaiko teigiamą slėgį kvėpavimo takuose ir padeda jiems neužsidaryti.
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