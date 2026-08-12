Vaiko pasaulis turi būti ryškus: ligonių kasa primena apie kompensuojamus akinių lęšius

Kuo anksčiau pastebėta, tuo lengviau padėti
Vaiko regėjimas formuojasi palaipsniui, todėl labai svarbu sutrikimus pastebėti kuo anksčiau.
„Maži vaikai ne visada pasako, kad mato prasčiau. Jie gali prisimerkti, sėdėti arčiau ekrano, vengti smulkių užduočių ar dažniau skųstis galvos skausmu. Norėtume paraginti tėvus atkreipti dėmesį į vaiko elgsenos pakitimus, žiūrėti į tai atidžiai ir neatidėlioti regėjimo patikros“, – sakė VLK Medicinos priemonių kompensavimo skyriaus vedėjas Giedrius Baranauskas. Jis priduria, kad akiniai vaikui nėra tik patogesnio matymo priemonė, nes tinkama regos korekcija gali turėti įtakos jo raidai, mokymuisi, judėjimo saugumui ir kasdieniam pasitikėjimui savimi.
Pagal šiuo metu galiojančią tvarką visiems vaikams iki 7 metų gali būti kompensuojama 70 proc. akinių lęšių bazinės kainos. Jei gydytojas oftalmologas nustato sunkesnį regos sutrikimą, kai geriau reginčios akies regos aštrumas su visiška korekcija neviršija 0,5, kompensuojama visa akinių lęšių bazinė kaina.
Nuo 2024 m. balandžio mėnesio, kai pradėta taikyti platesnė kompensavimo tvarka, šia galimybe jau pasinaudojo tūkstančiai šeimų. VLK duomenimis, 2025 metais kompensuojamieji akinių lęšiai buvo išduoti 2 278 vaikams iki 7 metų, o 2026 metais – dar 1 166 tokio amžiaus vaikams.
Kaip gauti kompensuojamus akinių lęšius?
Jeigu tėvai pastebi, kad vaiko rega suprastėjo, pirmiausia reikėtų kreiptis į šeimos gydytoją.
„Prireikus šeimos gydytojas išrašys siuntimą oftalmologo konsultacijai gauti. Jeigu akių gydytojas vaikui nustatys regos sutrikimą ir nuspręs, kad būtina skirti kompensuojamuosius akinių lęšius, jis išduos elektroninį receptą, su kuriuo tėvai galės kreiptis į vieną iš optikų, sudariusių sutartį su ligonių kasa“, – sakė G. Baranauskas.
Su elektroniniu receptu tėvams reikia kreiptis į optiką, kuri yra sudariusi sutartį su VLK ir teikia akinių lęšius, kompensuojamus fondo lėšomis. Šių optikų sąrašą galima rasti ligonių kasos svetainėje.
Kas kompensuojama?
Vaikams akinių lęšiai kompensuojami pagal gydytojo išrašytą elektroninį receptą ne dažniau kaip kartą per metus. Kompensuojamoji suma priklauso nuo lęšių sudėtingumo: už paprastuosius akinių lęšius ji siekia 95 eurus, už sudėtinguosius – 148 eurus. Paprastaisiais laikomi lęšiai, kurių laužiamoji galia yra mažesnė arba lygi 6,0 sferinėms dioptrijoms ir (arba) mažesnė arba lygi 2,0 cilindrinėms dioptrijoms, sudėtingaisiais – kai šie rodikliai yra didesni.
Kompensuojamieji akinių lęšiai gali būti skiriami dėl įvairių regėjimą pažeidžiančių būklių ir ligų, pavyzdžiui, refrakcijos, akomodacijos, akių raumenų sutrikimų, lęšiuko, tinklainės, regos nervo ar kitų akių ligų.
Ligonių kasa atkreipia dėmesį, kad kompensuojami tik akinių lęšiai – rėmelius reikės įsigyti patiems. Daugiau informacijos apie akinių lęšių kompensavimą galima rasti ligonių kasos interneto svetainėje.
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