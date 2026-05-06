Vaikų pamėgta pramoga – ypač pavojinga: medikai įspėja apie didelę traumų riziką

Vaikų chirurgas Benediktas Jonuška feisbuke priminė, kad saugių batutų nėra.
„Nesvarbu, ar tai pripučiamas batutas miesto šventėje, ar pastatomas batutas kieme, ar batutai įvairiuose parkuose, žaidimų kambariuose ar sporto salėse.
Labai gaila, kad nepaisant didelės traumų rizikos batutai išlieka labai populiari vaikų laisvalaikio dalis. Tikriausiai nėra vasarą budėjimo, kai nebūtų bent vieno paciento susižeidusio ant batuto. Jau daug metų tai yra tarp trijų daugiausiai traumų sukeliančių dalykų šiltuoju metų laiku, kartu su dviračiais ir paspirtukais“, – atskleidė B. Jonuška.
Gydytojas vaikams šokinėti ant batutų nerekomenduoja. Vis dėlto, „jeigu kitaip neįmanoma“, pažymėjo jis, tuomet reikėtų vadovautis šiomis pagrindinėmis rekomendacijomis:
- Jaunesniems nei 6 metų vaikams neleisti šokinėti ant batutų.
- Vaikai, šokinėjantys ant batutų, turi būti prižiūrimi suaugusiųjų.
- Vienu metu ant batuto gali būti tik vienas vaikas.
- Neatlikinėti triukų, salto ir įvairių apsisukimų ore.
- Pagrindas po batutu turi būti lygus.
- Šalia batutų neturi būti jokių objektų: medžių, pastatų, kitų žaidimų įrenginių.
- Turi būti naudojami apsauginiai tinklai, spyruoklės pridengtos.
