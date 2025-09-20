Vaistinėlė į Indiją: „Camelia“ pasirūpino, kad paraatletams pasaulio čempionate būtų ramiau

Nuo rugsėjo 27 dienos iki spalio 5 dienos vyksiančiame paraatletikos čempionate šiemet dalyvaus daugiau nei 1000 sportininkų iš daugybės pasaulio šalių, juos stebės apie 60 tūkst. žmonių minia. Varžybų startams taip pat ruošiasi ir „Parateam“ sportininkai: Oksana Dobrovolskaja, Bela Morkus, Viktorija Žižmaraitė, Kotryna Žižmaraitė, Deividas Podobajevas, Igor Markov, Ramūnas Verbavičius, Donatas Dundzys, Artūras Plodunovas, Genadij Zametaškin, Kęstutis Skučas, Raimondas Dabužinskas, Jonas Spudis, Karolis Virkutis, Andrius Skuja, Ramūnas Rojus, Eugenijus Vaičaitis, Osvaldas Kucavičius.
Anot komandos vadovės, Lietuvos paralimpinio komiteto generalinės sekretorės, šis čempionatas – dar viena proga parodyti plačiai visuomenei, jog negalia netrukdo pasiekti pasaulinių sporto aukštumų ir įgyvendinti asmeninių tikslų.
„Džiaugiamės galimybe dalyvauti tokios reikšmės sporto renginyje, padėsiančiame ne tik kelti sportininkų kvalifikacijas, bet ir išbandyti savo jėgas su kitais sporto profesionalais. Iki šio čempionato vedė daug ilgų sporto treniruočių, negęstantis ryžtas ir darbas su emocijomis. Nepaisant, kokie bus šio čempionato rezultatai, be galo didžiuojamės visa komanda ir kiekvieno įdėtomis pastangomis – juk parodyti geriausius savo rezultatus prieš tūkstančius žmonių nėra lengva užduotis“, – sakė A. Narmontė.
Svarbu pasiruošti netikėtoms situacijoms
Ji prisipažįsta, kad ruošiantis tokioms tolimoms kelionės sportininkai ir visa delegacija susiduria su tam tikrais iššūkiais, kurių dalies numatyti kartais gali būti neįmanoma. „Parateam“ atstovė tikina, jog sportininkams labai svarbu tinkamas psichologinis pasiruošimas, kad jie turėtų erdvės susikaupti, kontroliuoti patiriamą stresą ar jaudulį. Ne mažiau svarbu ir tinkamo rėžimo laikymasis: sveika ir subalansuota mityba, atskiras laikas treniruotėms bei poilsiui, kūnui atsigauti padedantys preparatai, reguliarios konsultacijos su sveikatos specialistais.
„Didžioji dalis į Indiją vykstančios delegacijos iki šiol nėra lankęsi šioje šalyje. Turėjome pasirūpinti atitinkamais skiepais, privalu numatyti ir galimus sveikatos sutrikimus, galinčius nutikti dėl karščio, traumų, apsinuodijimo ar kitų veiksnių. Džiugu, kad ilgametis Lietuvos paralimpinio komiteto rėmėjas ir partneris vaistinių tinklas „Camelia“ padėjo mums pasiruošti galimoms situacijoms – keliaujame su tikslingai įvairiems atvejams suruošta vaistinėle. Taip pat, dėl profesionaliame sporte galiojančių taisyklių, kiekvieno preparato vartojimą kontroliuos šalia esantys medikai“, – vardijo A. Narmontė.
Apsinuodijimas
Vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Asta Krušnienė paaiškina, jog į organizmą su maistu, gėrimais ar per užterštus paviršius patekus bakterijoms, gali pasireikšti pykinimas, vėmimas, kūno skausmai, viduriavimas ar net temperatūra. Įtariant apsinuodijimą, vaistininkė ragina nieko nelaukti ir vartoti aktyvintosios anglies kapsules, kurios padės absorbuoti užkratus ir toksinus. Esant pilvo pūtimui, viduriavimui, padėti gali diosmektito ir simetikono preparatai, pilvo spazmus palengvinti gali padėti drotaverino hidrochlorido preparatai. Greitai palengvinti viduriavimą gali ir loperamido hidrochlorido preparatai, tačiau įtariant apsinuodijimą ar kitą infekciją jų vartoti griežtai negalima dėl kitokio pastarųjų veikimo principo.
„Jei diarėja tęsiasi ilgiau nei 3 dienas, viduriuojama labai gausiai, jaučiami dehidratacijos požymiai, matosi gleivių, ženkliai pasikeičia kvapas ar spalva, atsiranda kraujo pėdsakų, pasireiškia silpnumas, karščiavimas, stiprus raumenų ar pilvo skausmas, vėmimas – būtina kreiptis į gydymo įstaigą“, – paaiškino vaistininkė.
Lengvos traumos
Kartu su komanda į Indiją vyksta ir kineziterapeutas, varžybų vietoje veiks speciali klinika. Komandos vaistinėlėje taip pat atsidūrė įvairi tvarsliava, dezinfekcinės priemonės, šaldantys ir šildantys purškalai, geliai bei kompresai, skausmą malšinantys preparatai ir kt. Pasak vaistininkės A. Krušnienės, jei žaizda kraujuoja, pirmiausia reikia sustabdyti kraujavimą ir išvalyti odą, o tik tuomet, pagal traumos rimtumą, kraujavimo lygį ir kitus svarbius rodiklius, reikėtų spręsti ar reikia vykti į gydymo įstaigą.
„Jei įvyksta patempimas, pirmoji pagalba turėtų būti šaldymas, o po to tikslinga būtų skaudamą vietą keletą kartų per dieną įtrinti skausmą, patinimą ir uždegimą mažinančiu tepalu. Tai gali būti šildomas ar šaldomas gelis su etofenamatu, diklofenako natrio druska ar ibuprofenu. Jei labai skauda, galima išgerti nesteroidinių vaistų nuo skausmo ir uždegimo. Tačiau jei pažeista vieta labai tinsta, skausmas nemažėja per keletą dienų, vertėtų apsilankyti pas gydytoją detalesniam būklės įvertinimui“, – paaiškino vaistininkė A. Krušnienė.
Karštis ir dehidratacija
Anot vaistininkės, sportininkams, ypač treniruojantis karštu oru, labai svarbu išlaikyti tinkamą skysčių balansą organizme. Gausiai prakaituojant, ilgai būnant saulėje, taip pat intensyvių treniruočių metu kūnas netenka skysčių, o kartu su jais ir elektrolitų. Visa tai gali paveikti vidaus organų darbą, raumenų funkcijas, virškinimą.
„Išvykus į karšto klimato šalį, kaip Indiją, svarbu nuolat grukšnoti švarų ir vėsų vandenį, nevengti mineralinio vandens, o prieš treniruotes patarčiau užtikrinti normalią organizmo veiklą vartojant elektrolitų tirpalus. Svarbiausia, kad jų sudėtyje netrūktų natrio, kalio, magnio ir chloridų. Elektrolitų preparatus taip pat rekomenduoju gerti pamažu, kad medžiagos geriau pasisavintų. Net ir treniruotės ar varžybų metu galime pasidaryti elektrolitų gėrimą tiesiai į gertuvę ir pamažu gurkšnoti“, – pažymėjo A. Krušnienė.
Ji pažymi, kad visų minėtų situacijų atveju, svarbu klausyti savo kūno siunčiamų signalų. Jei sukasi galva, jaučiamas didelis nuovargis, pakyla temperatūra, stipriai susižeidžiama arba įtariama galvos, stuburo trauma, raiščių patempimas, lūžis, jaučiami stiprūs apsinuodijimo simptomai, vemiant ar tuštinantis pastebimas kraujas – būtina kuo greičiau kreiptis profesionalios medikų pagalbos.
„Kadangi čempionato dalyvius prižiūrės kineziterapeutai ir sporto medicinos specialistai, prieš patiems nusprendžiant vartoti tam tikrus preparatus, rekomenduočiau pasitarti su jais“, – pridūrė vaistininkė.
