Valstybės kontrolierė ragina stiprinti gyventojų priemokų gydymo įstaigose kontrolę

„Labai aiškiai matau mūsų valstybės neatitiktį būtent Pasaulinės sveikatos organizacijos reikalavimui, kuris sako, kad žmonės turi išleisti iš savo kišenės priemokoms ne daugiau 15 proc. nuo viso sveikatos biudžeto. Pas mus tai yra tikrai didelis skaičius, tai yra virš 30 procentų“, – Žinių radijui antradienį sakė I. Segalovičienė.
„Manau, kad pastangos galvoti, kaip sumažinti žmonių išleidžiamų lėšų sveikatos apsaugai iš savo kišenės dalį, yra tinkama kryptis. Tvarka, kontrolė būtent priemokų turi būti“, – pridūrė ji.
BNS rašė, kad Seimas anksčiau lapkritį po svarstymo pritarė Sveikatos apsaugos ministerijos ir Vyriausybės parengtam siūlymui uždrausti gydymo įstaigoms imti papildomas priemokas už valstybės finansuojamas sveikatos priežiūros paslaugas.
Įstatymo priėmimui liko dar vienas balsavimas.
I. Segalovičienė taip pat pranešė, kad Valstybės kontrolė šiuo metu vykdo e. sveikatos ir kitų sveikatos informacinių sistemų auditą.
„Jis tikrai bus labai sisteminis, pasižiūrėsim būtent IT dalį, kaip tai atitinka, kaip lėšos yra investuojamos ir taip toliau. Tikrai, manau, pateiksime nemažai struktūrinių, sisteminių dalykų po šito audito“, – sakė kontrolierė.
BNS rašė, kad e. sveikatos sistema praėjusią savaitę vėl buvo susidūrusi su kelias dienas trukusiais trikdžiais.
Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė interviu BNS teigė, kad svarstoma e.sveikatą paversti savarankiškai veikiančia sistema, tam reikėtų apie 15 mln. eurų investicijų.
Premjerė Inga Ruginienė e. sveikatos sistemą pavadino anekdotu ir sakė, kad jos netenkina informacinių technologijų (IT) naujovių diegimas viešajame sektoriuje, nes nepasiekiama norimų rezultatų.
Naujausi komentarai