Valstybinė ligonių kasa: sutarčių su įstaigomis derinimo procedūros bus tobulinamos

Pranešime pažymima, kad VLK ir gydymo įstaigų derybų procesas šiuo metu yra apibrėžtas VLK direktoriaus įsakymu, nustatant pagrindinius derybų organizavimo ir sprendimų priėmimo principus.
„Atsižvelgdama į STT pateiktas pastabas, ligonių kasa ketina išsamiai išanalizuoti išvadas ir vertins galimybes dar aiškiau reglamentuoti derybų procesą, vertinimo kriterijus bei sprendimų viešinimą. Prireikus bus svarstoma ir galimybė atitinkamą reglamentavimą perkelti į aukštesnio lygmens teisės aktus, užtikrinant dar didesnį proceso skaidrumą, aiškumą ir vienodą gydymo įstaigų vertinimą“, – pranešime cituojamas VLK direktorius Gytis Bendorius.
Pasak jo, rengiant naują sutarčių su gydymo įstaigomis sudarymo tvarkos aprašą bus atsižvelgiama į STT pateiktas rekomendacijas tiksliau reglamentuoti derybų procesą ir kriterijus, kurie bus tvirtinami SAM ministro įsakymu.
Kaip skelbta anksčiau, STT teigimu, teisės aktuose neaiškiai nustatyta, pagal kokius kriterijus vertinami ASPĮ pasiūlymai, kaip apskaičiuojamos joms skiriamos lėšos ir kokiais atvejais galimas pakartotinis vertinimas. Tai, anot tarnybos, sudaro sąlygas plačiai VLK diskrecijai ir didina nevienodo įstaigų vertinimo bei neobjektyvaus metinių lėšų sumų nustatymo riziką.
Vertindama 2026 m. derybas, STT taip pat nustatė, kad dalis vertinimo kriterijų ir lėšų apskaičiavimo principų buvo nustatyti jau gavus konkrečių ASPĮ pasiūlymus.
Jos vertinimu, tai didina riziką, kad vertinimo sąlygos galėjo būti pritaikytos prie konkrečių įstaigų situacijų ar siekiamo rezultato. Be to, anot tarnybos, nepakankamai užtikrinamas ir derybų rezultatų viešumas.
STT antikorupcinį vertinimą atliko atsižvelgdama į Seimo Antikorupcijos komisijos kreipimąsi ir jame pateiktą parlamentarės Jurgitos Sejonienės informaciją.
Naujausi komentarai