Vėžio gydyme – žinia, kurios laukė daugelis

Apgamas gali pasirodyti visai normalus ir įprastas, tačiau jis gali slėpti kraupią ligą – melanomą, dar kitaip žinomą kaip odos vėžys.
„Jeigu matome kažkokį darinį, apgamėlį, kuris laikui bėgant keičiasi – didėja, keičia spalvą, kažkas su juo vyksta, tai irgi reikėtų nenumoti ranka ir pasirodyti gydytojui“, – sakė dermatovenerologė Andrė Lideikaitė.
Melanoma – agresyviausia odos vėžio forma, nuo kurios mirštama daugiausia. Ji dažniausiai gydoma chirurginiu būdu arba įvairiomis terapijomis.
„Jeigu turime pirminę stadiją, dažnu atveju užtenka tiesiog chirurgijos, todėl mūsų tikslas – melanomą pagauti pačioje pradžioje“, – aiškino A. Lideikaitė.
Tačiau mokslininkai jau turi gerų žinių ir tiems, kuriems ši liga nustatoma ne pirmose stadijose.
Amerikoje bandoma sukurti vakciną nuo melanomos. Ji būtų personalizuota – tai reiškia, kad kiekviena vakcina būtų gaminama individualiai.
„Pagal mutacijas, kurios konkrečiai žmogui yra įvykusios jo vėžyje, sukuriama asmeninė vakcina, nes žmonėms, sergantiems net ir to paties pavadinimo vėžiu, mutacijos ląstelėse gali būti skirtingos“, – aiškino VU Gyvybės mokslų centro mokslininkė Miglė Tomkuvienė.
Pirmiausia mokslininkai paima mėginį ir išsiaiškina, pagal ką imuninė sistema galėtų geriausiai atpažinti vėžines ląsteles.
„Žmogui, kuris jau turi tokią diagnozę, ištiriamas būtent jo vėžinis audinys. Vakcina skirta tam, kad po operacijos vėžys neatsinaujintų ir neplistų į kitus organus“, – teigė M. Tomkuvienė.
Kol kas tyrimai rodo, kad šis vaistas 49 proc. sumažino vėžio atsinaujinimo riziką ir užkirto kelią jo plitimui į kitas kūno vietas.
Gydytojai sako, kad tai tikra šventė mokslui, mat ir šalutinių reiškinių beveik nėra.
„Tuos šalutinius reiškinius galbūt pamatysime ir vėliau, bet kol kas tyrimo rėmuose kažkokių labai sudėtingų šalutinių reiškinių nėra išryškėję, todėl kol kas laikome, kad tai yra saugus gydymo metodas“, – sakė A. Lideikaitė.
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Mokslininkai jau tiria vakcinas, skirtas ir kelioms kitoms vėžio rūšims.
„Pats principas tinkamas visoms vėžio formoms, nes vėžiui vystantis vyksta mutacijos genuose. Tas konkrečiam žmogui įvykusias mutacijas galima nustatyti praktiškai bet kurio vėžio atveju ir tada sukurti tokią vakciną“, – pasakojo M. Tomkuvienė.
Skelbiama, kad naujovė pacientams galėtų būti pasiekiama dar kitais metais. Tačiau į tokias kalbas žiūrima skeptiškai, mat dar net nepasibaigė tyrimai.
„Nuo tos dienos, kai vaisto registruotojas pateikia paraišką registruoti savo sukurtą vaistą Europos vaistų agentūrai su visais reikalingais dokumentais, visas procesas užtrunka maždaug pusantrų metų“, – teigė Valstybinės vaistų kontrolės atstovė Aistė Tautvydienė.
Bet net jeigu vakcina ir būtų užregistruota, tai dar nereiškia, kad ji atkeliautų ir į Lietuvą – to gali nenorėti pats tiekėjas.
„Sprendžia pats vaistų registruotojas, įvertinęs pacientų srautus, kainodarą, kompensavimo mechanizmą toje šalyje“, – aiškino A. Tautvydienė.
Visgi pasitaiko ir taip, kad Europos vaistų agentūra gali vakciną įvertinti kaip nesaugią.
Lietuvoje kasmet nustatoma apie 400 naujų melanomos atvejų – du trečdaliai jų moterims, vienas trečdalis vyrams.
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