Vienkartinių elektroninių cigarečių gali nebelikti

– Siūlote griebtis tokių drastiškų priemonių ir visiškai uždrausti vienkartines elektronines cigaretes. Kodėl ir ar ankstesni ribojimai neveikia?
– Nevadinčiau to drastiškomis priemonėmis, nors čia galbūt požiūrio klausimas. Paprasčiausiai matome, kad vienkartinės elektroninės cigaretės – jų dizainas, pateikimas rinkai, kaina, galimybė vartoti, įsigyti ir taip toliau – yra skirtos vaikams. Tai vienas dalykas.
Antras dalykas – jos čia pat panaudojamos ir išmetamos, todėl sukelia didžiulę taršą gamtai. Išmetamas ir plastikas, ir elektronika, ir baterija. Todėl nemažai šalių jau eina tuo keliu ir neabejoju, kad kuo toliau, tuo labiau šio produkto vartojimas bus griežtinamas.
Dabar ką matome Lietuvoje? Matome, kad priemonės, kurios jau dabar skirtos reguliuoti, kad elektroninės cigaretės būtų mažiau prieinamos vaikams, nėra pakankamos. Ir aš vis pabrėžiu, kad kalbame apie tai, jog šis produktas yra orientuotas į vaikų rinką. Jeigu jis Lietuvoje būtų nelegalus, pasiųstume labai aiškią žinutę pirmiausia visai visuomenei, tėvams ir patiems vaikams: palaukite, šis produktas Lietuvoje negali būti įsigyjamas, neturėtų būti vartojamas. Jeigu jį įsigijai, jau aišku, kad tai padarei nelegalioje rinkoje.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Kalbate apie vienkartines elektronines cigaretes. O kaip yra su daugkartinėmis, kai galima įsigyti aparatą ir jį papildyti įvairiais skysčiais?
– Sakyčiau taip – pasaulyje tiek mokslininkai, tiek politikai, tiek medikai pavėlavo vertindami šių garinimo aparatų, apskritai elektroninių cigarečių, nesvarbu, vienkartinių ar daugkartinių, poveikį visuomenei ir visuomenės sveikatai.
Be abejo, egzistuoja faktas, kad, jeigu nėra degančio tabako, neišskiriami degančio tabako kancerogenai. Kitas klausimas – ten yra kitų sveikatai kenkiančių medžiagų. Žmogui, kuris metų metus rūkė vadinamąsias įprastas cigaretes, perėjus nuo jų prie garinimo, galbūt sukeliama mažesnė žala.
Daugkartinės elektroninės cigaretės vis dėlto galėtų ir turbūt turėtų likti rinkoje, nes jos jau yra legalios, tačiau jos turėtų būti skirtos suaugusiesiems.
– Kiek paauglių jau yra nukentėję nuo tokio rūkymo ir kokio amžiaus vaikai anksčiausiai pradeda rūkyti elektronines cigaretes?
– Deja, tyrimų duomenys rodo, ir jie yra plačiai paskelbti, kad Lietuvoje daugiau nei 55 proc. paauglių atsako, jog galėtų lengvai arba labai lengvai įsigyti cigarečių.
Deja, labai didelė dalis, maždaug trečdalis, atsako, kad pirmą kartą jas pavartojo būdami jaunesni nei trylikos metų. Čia ir yra didelė problema – vaikai jas išbando labai anksti ir gali lengvai įsigyti. Tėvai galbūt nelabai supranta jų keliamą žalą.
Norėčiau atkreipti dėmesį, kad elektroninės cigaretės vaikui gali būti kur kas pavojingesnės už įprastą tabaką. Kodėl? Jeigu vaikas paima įprastą cigaretę, kokie bus jo pojūčiai? Ji stipriai dirgins kvėpavimo takus, jis užsikosės, galbūt jį supykins ir panašiai.
Kai kalbame apie elektroninę cigaretę, ten yra garai ir juose esančios nikotino druskos. Jos taip stipriai nedirgina kvėpavimo takų. Tai pirma. Antra, jos patenka daug giliau į kvėpavimo takus ir alveoles, todėl vaikams gali sukelti dar didesnę priklausomybę arba labai greitai sukelti priklausomybę ir apsinuodijimą.
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