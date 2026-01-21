Vietoj plastikinio kramtuko – kepsnys: dukrai labai patiko

Bridget Levine socialiniuose tinkluose pasidalijo gudrybe, kurią pasitelkė siekdama sumažinti pirmųjų dantukų dygimo vargus savo mažylei. Supratusi, kad nebenori naudoti plastikinio kramtuko, B. Levine pasirinko kiek neįprastą variantą – kepsnį.
„Stengiuosi sąmoningai rinktis, ką mano kūdikis deda į burną, ypač dygstant dantukams“, – leidiniui „People“ sakė moteris.
„Taip pat mėgstu pagalvoti, ar kažkas atlieka kokią nors funkciją ar tiesiog nukreipia dėmesį. Mums maisto pagrindu sukurtos alternatyvos atrodo natūralesnės, jos palaiko tiek vystymąsi, tiek mitybą, kai naudojamos saugiai ir su priežiūra“, – aiškino ji.
Anot B. Levine, kepsnį ji pasirinko todėl, nes jame gausu geležies.
„Tai taip pat leidžia kūdikiams judinti žandikaulį ir tyrinėti tekstūrą“, – pridūrė ji.
Laimei, anot mamos, jos dukrai labai patiko kepsnio kramtukas.
Moteris taip pat naudoja maistą, kad nuramintų savo mažylę, kai ši serga.
„Kai tik įmanoma, prieš griebdamasi vaistų, ypač esant lengviems simptomams, renkuosi maisto pagrindu teikiamą pagalbą“, – sakė B. Levine
Moteris pasidalijo vaizdo įrašais, kuriuose vietoj kosulio sirupo gamina dukrai kaulų čiulpų ledinukus.
„Kaulų čiulpuose yra riebalų ir maistinių medžiagų, kurios gali būti raminančios, o užšaldyti kaulų čiulpai taip pat gali padėti dygstant dantims ar jaučiant diskomfortą“, – aiškino ji.
B. Levine pažymėjo, kad taip pat „vadovaujasi sveiku protu“ ir prireikus konsultuojasi su gydytoju.
