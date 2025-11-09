Vitaminų bomba ar pavojingas vaisius: kam naudingi persimonai ir dėl ko gali kilti problemų?

Geriausia valgyti prinokusius, minkštus persimonus. Tačiau gydytojai pataria nepersivalgyti – pakanka vieno ar dviejų persimonų per dieną.
Persimonų nauda
- Palaiko imunitetą: dėl gausaus vitamino C kiekio persimonai padeda organizmui kovoti su virusais ir peršalimu.
- Gerina širdies veiklą: kalis ir magnis normalizuoja kraujospūdį ir stiprina kraujagysles.
- Teigiamai veikia virškinimą: skaidulos skatina žarnyno veiklą ir padeda nuo vidurių užkietėjimo.
- Gerina regėjimą ir odos būklę: vitaminas A skatina akių sveikatą ir daro odą elastingesnę.
- Ramina nervų sistemą: magnis padeda kovoti su stresu ir nemiga.
- Padeda pašalinti toksinus: antioksidantai neutralizuoja kenksmingas medžiagas ir lėtina senėjimo procesą.
Nors persimonai yra naudingi, jie tinka ne visiems. Dėl sveikatos būklės vieni turėtų visiškai vengti šio vaisiaus, o kiti – vartoti saikingai.
Persimonai nerekomenduojami sergantiems diabetu, nes šiame vaisiuje yra daug natūralių cukrų, kurie gali padidinti gliukozės kiekį kraujyje. Taip pat reikėtų vengti po žarnyno ar skrandžio operacijos, nes persimonus gali būti sunku virškinti. Dėl alergijos rizikos ir virškinimo sutrikimų nerekomenduojama ir vaikams iki 3 metų.
Naujausi komentarai