VLK: gydymo įstaigos per pusmetį suteikė 85 mln. eurų viršsutartinių paslaugų

Tuo metu 23,8 mln. eurų vertės sutartinių paslaugų nesuteikė.
„Įvairios įstaigos dažniausiai labai nedideliais skaičiais vienas paslaugas šiek tiek viršijo, kitų nevykdė – tai gali būti patalpų remontas, gydytojų trūkumas ar planavimo netikslumai, sudarant sutartis. Bet bendrąja prasme 95 proc. sutarčių yra vykdomos taip, kaip pasirašyta, ir nukrypimas nėra labai didelis“, – antradienį Seimo Sveikatos reikalų komitete kalbėjo VLK direktorius Gytis Bendorius.
Didžiausią viršijimo dalį sudaro gydytojų specialistų konsultacijos, dienos chirurgija ir dienos stacionaras.
VLK Ekonomikos departamento direktorės Simonos Adamkevičiūtės teigimu, šių metų pirmąjį pusmetį su teigiamu finansiniu rezultatu baigė 48 proc., arba 77 šalies gydymo įstaigos.
Pasak jos, jei būtų skirtos papildomos lėšos atsiskaityti už antrąjį ketvirtį suteiktas viršsutartines paslaugas, teigiamą rezultatą pasiektų dar 17 įstaigų.
Posėdyje dalyvavusi prezidento Gitano Nausėdos patarėja sveikatos klausimais Sonata Jarmalaitė sakė, kad situacija, kai pusė gydymo įstaigų dirba nuostolingai, atskleidžia įkainių bei lėšų ir paslaugų pasiskirstymo netolygumus.
VLK vadovo teigimu, šiuo metu derinami antrojo ketvirčio 44,4 mln. eurų vertės viršsutartinių paslaugų apmokėjimo dokumentai. Trečiojo ketvirčio viršsutartinių paslaugų vertė prognozuojama apie 40 mln. eurų, ketvirtojo ketvirčio – apie 45 mln. eurų.
G. Bendorius taip pat pažymėjo, kad tobulinama sutarčių sudarymo tvarka.
„Reikėtų judėti link daug realesnių, labiau adekvačių sutarčių sudarymo, kad tai būtų arčiau fakto, arčiau realaus poreikio, o po to griežčiau užtikrinti, kad tų sutarčių būtų laikomasi ir jos nei viršijamos, nei nevykdomos“, – sakė jis.
Pasak G. Bendoriaus, kol kas nėra aiškaus mechanizmo, kaip iš sutarčių nevykdančių įstaigų atimti nepanaudotas, bet iš anksto rezervuotas lėšas ir perskirstyti jas toms, kurios realiai teikia paslaugas.
„Sutartys su privačiomis gydymo įstaigomis sudarys 94 proc. suteiktų ir apmokėtų 2025 m. paslaugų vertės, indeksavus 2027 metų kainomis. Viršsutartinės paslaugos nebus apmokamos, išskyrus ribotą sąrašą“, – sakė jis.
Tuo metu sutartyse su viešosiomis įstaigomis ketinama labiau atsižvelgti į regioninį principą, taip pat į Sveikatos apsaugos ministerijos poreikių komiteto nustatytas kryptis.
Sveikatos apsaugos viceministrė Edita Gudišauskienė sakė, kad šiuo metu vykdoma teisės aktų peržiūra, kuria norima susieti įstaigų vadovų vertinimą su jų darbo užmokesčio dydžiu už efektyviai pasiektus rodiklius numatant priemoką.
„Kitas dalykas, kad sudaromos sutartys būtų planuojamos lapkričio mėnesį, kad mes gruodžio mėnesį tas sutartis galėtume tvirtinti kitiems metams, bet ir vadovams kokybinius rodiklius nustatinėti metų pabaigoje, kad būtų susietas visas planavimas ir kad įstaigos galėtų susiplanuoti savo veiklą metų pabaigoje“, – kalbėjo viceministrė.
S. Adamkevičiūtė taip pat pristatė Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto vykdymo rezultatus – iki šiol gauta 2,5 mlrd. eurų, per kiek daugiau nei pusmetį planas įvykdytas 100,7 procento.
Pasak jos, prognozuojama, kad šiais metais gaunamos pajamos bus artimos patvirtintam planui, o viršplaninių pajamų gavimo tendencijos neišliks.
S. Adamkevičiūtė atkreipė dėmesį, kad PSDF biudžetui trūksta valstybės biudžeto asignavimų valstybės deleguotoms funkcijoms finansuoti – prognozuojamas šių metų lėšų trūkumas siekia iki 10 mln. eurų.
Iš šios sumos 9 mln. eurų trūkumas yra per dvejus metus susikaupusioms gyventojų priemokoms už kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemonėms padengti.
„Jeigu mes neskirtume šiemet papildomų lėšų, tai vėluotume atsiskaityti su vaistinėmis ir kiltų delspinigių skaičiavimo klausimas, todėl ketiname skolintis iš rezervo“, – sakė S. Adamkevičiūtė.
Vyriausybė pritarė II ketvirčio viršsutartinių paslaugų apmokėjimui, pavedė atlikti patikrinimus
Vyriausybė trečiadienį pritarė, kad II ketvirčio viršsutartinės paslaugos būtų apmokamos PSDF biudžeto rezervo rizikos valdymo dalies lėšomis.
Kaip pasitarime sutarė Ministrų kabineto nariai, šis sprendimas neapriboja apmokėjimo tik aukščiausio prioriteto paslaugomis.
„Sprendžiant tą poreikio atliepimą, kad žmonėms nesiformuotų dar didesnės eilės negu yra dabar, ir sprendžiant kartu ir ligoninių, sveikatos priežiūros įstaigų finansinį stabilumą, nešame siūlymą į Vyriausybės pasitarimą, kad protokoliniu sprendimu būčiau įgalintas pasirašyti virškvotinių sutarčių, virškvotinių paslaugų apmokėjimą, finansavimą iš PSDF lėšų“, – BNS prieš Vyriausybės pasitarimą sakė sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis.
Viršsutartinių paslaugų II šių metų ketvirtį suteikta už 44,4 mln. eurų, I ketvirtį jau apmokėta 40,6 mln. eurų, iš viso šių metų pirmąjį pusmetį šalies gydymo įstaigos suteikė paslaugų už 85,1 mln. eurų, tuo metu 23,8 mln. eurų vertės sutartinių paslaugų nesuteikė.
Didžiausią viršijimo dalį sudaro gydytojų specialistų konsultacijos, dienos chirurgija ir dienos stacionaras.
Po Vyriausybės pritarimo ministras savo įsakymu nurodys šias išlaidas kompensuoti.
Vyriausybė taip pat pavedė Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) kartu su VLK)atlikti patikrinimus sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose per pirmąjį pusmetį suteikta daugiausia viršsutartinių paslaugų.
„Atlikti patikras, vertinant, kiek tų paslaugų, ar tikrai visais atvejais reikėjo, ar nereikėjo, ar yra ten kažkokių piktnaudžiavimo galimybių, ar nėra“, – teigė L. Kukuraitis.
SAM taip pat pavesta inicijuoti teisės aktų pakeitimus, įgalinančius VLK ir Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą taikyti poveikio priemones, siekiant užkardyti gydymo įstaigų piktnaudžiavimą PSDF lėšomis.
„Noras yra, kad tokių dalykų kaip viršsutartinių paslaugų apmokėjimas nebūtų. Kitaip sakant, kad sutartis suplanuotume kuo galima tiksliau ir tokiu būdu ir įstaigos galėtų veikti tvariai, žinodamos visą savo ateitį, ir pacientams užtikrinamos tos paslaugos, kurios yra būtinos“, – pridūrė jis.
Be to, ministerija įpareigota parengti ir įgyvendinti priemones, užtikrinančias slaugytojų vidutinio darbo užmokesčio augimą valstybės ir savivaldybių viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
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